Шойгу наградил лётчиков, утопивших американский БПЛА

Лётчики Су-27 награждены Орденами Мужества.
Красивая ликвидация американского беспилотника MQ-9 14 марта стала темой номер один во всех мировых изданиях. Американцы сообщили, что российские лётчики сбили беспилотник США, однако на деле картина оказалась более унизительной. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, БПЛА после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет», в результате чего потерял высоту и упал в море.
При этом, MQ-9 выполнял полёт с выключенными транспондерами, находился в воздушном пространстве зоны СВО. Бортовое вооружение российские истребители не применяли, а если какой-то БПЛА случайно упал и затонул, то это его проблемы. Су-27 в прямой контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.
За высочайшее мастерство бесконтактного боя лётчики Су-27 были представлены к государственным наградам. Вчера, 22 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил героям ордена Мужества.
Вот они, герои!
Между тем, после этого инцидента с утопленным БПЛА в Пентагоне провели оценку целесообразности полетов разведывательных дронов над Черным морем. И сейчас военные США изучают маршруты полетов своих беспилотников, чтобы снизить римск конфронтации с РФ. Да и терять технику стоимостью около четырёх миллиардов рублей просто так американцам не хочется.
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Показали пиндосам крепкий российский куй!