Шойгу наградил лётчиков, утопивших американский БПЛА

При этом, MQ-9 выполнял полёт с выключенными транспондерами, находился в воздушном пространстве зоны СВО. Бортовое вооружение российские истребители не применяли, а если какой-то БПЛА случайно упал и затонул, то это его проблемы. Су-27 в прямой контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.





За высочайшее мастерство бесконтактного боя лётчики Су-27 были представлены к государственным наградам. Вчера, 22 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил героям ордена Мужества.



