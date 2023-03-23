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Шойгу наградил лётчиков, утопивших американский БПЛА

Шойгу наградил лётчиков, утопивших американский БПЛА

Автор:
23 марта 2023 08:10
Сообщество : Военное
Метки: MQ-9   Ynews   бпла   видео   лётчики   награждение   орден Мужества   политика   су-27   шойгу   
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Лётчики Су-27 награждены Орденами Мужества.

Красивая ликвидация американского беспилотника MQ-9 14 марта стала темой номер один во всех мировых изданиях. Американцы сообщили, что российские лётчики сбили беспилотник США, однако на деле картина оказалась более унизительной. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, БПЛА после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет», в результате чего потерял высоту и упал в море.


При этом, MQ-9 выполнял полёт с выключенными транспондерами, находился в воздушном пространстве зоны СВО. Бортовое вооружение российские истребители не применяли, а если какой-то БПЛА случайно упал и затонул, то это его проблемы. Су-27 в прямой контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.


За высочайшее мастерство бесконтактного боя лётчики Су-27 были представлены к государственным наградам. Вчера, 22 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил героям ордена Мужества.


Вот они, герои!


Между тем, после этого инцидента с утопленным БПЛА в Пентагоне провели оценку целесообразности полетов разведывательных дронов над Черным морем. И сейчас военные США изучают маршруты полетов своих беспилотников, чтобы снизить римск конфронтации с РФ. Да и терять технику стоимостью около четырёх миллиардов рублей просто так американцам не хочется.

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Метки: MQ-9   Ynews   бпла   видео   лётчики   награждение   орден Мужества   политика   су-27   шойгу   
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3  комментария
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89k
Херанука Паибалу 40 минут назад
Поздравляю лётчиков с наградой.
Показали пиндосам крепкий российский куй!
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4k
Олег Белов 17 минут назад
Товарищи! Больше американских беспилотников всяких и разных на дне Черного моря!!
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