"Псс, парень, не хочешь немного послужить?": на Pornhub заметили рекламу ЧВК "Вагнер"

Сайт 18+ предлагает перестать заниматься ерундой и идти служить в частную военную компанию. Пригожин доволен: говорит, что маркетологи "Вагнера" не зря едят свой хлеб.
Необычную рекламу заметили на популярном сайте для взрослых. Ролик о ЧВК «Вагнер» предваряет сам контент. Видео простое и незамысловатое по сути, но встретить его на ресурсе для удовольствий посетители не ожидали.
Голос в ролике приглашает присоединиться к частной военной компании, сменив, таким образом, один ствол в руке на другой.
Осторожно! Шок-контент 18+, ненормативная лексика, все дела...
Источник:
Примечательно, что этот ролик появляется, если заходить на сайт из России без VPN, предварительно отключив блокировщик рекламы.
Е.В. Пригожин доволен работой маркетологов компании. Говорит, что размещение ролика на порносайтах - очень хорошая идея, и смысл рекламы верен. "Кто с этим не согласен?" - резюмирует основатель ЧВК.
Источник:
Источник:
- «Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев
- Маркетинг с изюминкой, от которого глаза навыкат
- Власти США обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнер»
- "Прошли кровь, говно и сахар": Евгений Пригожин встретился с экс-заключенными, вернувшимися из зоны СВО
- Когда очень хочется денежек, но быть бизнесменом - это объективно не твоё