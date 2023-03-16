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"Псс, парень, не хочешь немного послужить?": на Pornhub заметили рекламу ЧВК "Вагнер"

"Псс, парень, не хочешь немного послужить?": на Pornhub заметили рекламу ЧВК "Вагнер"

Автор:
16 марта 2023 09:45
Сообщество : Голая правда
Метки: pornhub   Пригожин   ЧВК Вагнер   маркетинг   политика   реклама   служба   
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Сайт 18+ предлагает перестать заниматься ерундой и идти служить в частную военную компанию. Пригожин доволен: говорит, что маркетологи "Вагнера" не зря едят свой хлеб.

Необычную рекламу заметили на популярном сайте для взрослых. Ролик о ЧВК «Вагнер» предваряет сам контент. Видео простое и незамысловатое по сути, но встретить его на ресурсе для удовольствий посетители не ожидали.

Голос в ролике приглашает присоединиться к частной военной компании, сменив, таким образом, один ствол в руке на другой.

Примечательно, что этот ролик появляется, если заходить на сайт из России без VPN, предварительно отключив блокировщик рекламы.


Е.В. Пригожин доволен работой маркетологов компании. Говорит, что размещение ролика на порносайтах - очень хорошая идея, и смысл рекламы верен. "Кто с этим не согласен?" - резюмирует основатель ЧВК.

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Метки: pornhub   Пригожин   ЧВК Вагнер   маркетинг   политика   реклама   служба   
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4  комментария
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8k
Copycat Час назад
да у них задорные маркетологи, да и сам Пригожин троль ещё тот)
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50
Александр Шевченко 3 минуты назад
Какой-то х@ëвый юмор.
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4k
dangora 20 минут назад
Чего у Пригожина не отнять, так это чувства юмора!
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9k
Antonium 45 минут назад
Главный маркетолог Вагнера
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