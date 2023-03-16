"Псс, парень, не хочешь немного послужить?": на Pornhub заметили рекламу ЧВК "Вагнер"

Примечательно, что этот ролик появляется, если заходить на сайт из России без VPN, предварительно отключив блокировщик рекламы.

Е.В. Пригожин доволен работой маркетологов компании. Говорит, что размещение ролика на порносайтах - очень хорошая идея, и смысл рекламы верен. "Кто с этим не согласен?" - резюмирует основатель ЧВК.