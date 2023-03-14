Российские пилоты сбили недалеко от Крыма американский беспилотник MQ-9 Reaper, стоимостью около 17 млн. долларов

Ленты мировых новостных агентств в эти минуты захлёбываясь сообщают об интригующем инциденте с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, который необычным образом был сбит над акваторией Черного моря российским Су-27.
Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, указав на то, что дрон якобы столкнулся с российским истребителем Су-27, сообщает Reuters.
«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9, который сегодня действовал в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Примерно в 7:03 (по среднеевропейскому времени) один из российских самолетов Су-27 ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.
Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм, - заявляет EUCOM.
«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9», — сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хекер. , ВВС США в Европе и ВВС Африки.
«На самом деле, это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов».
Так что же произошло на самом деле?
Как пишут осведомлённые ТГ-каналы, не боящиеся давать информацию до её проговаривания "официальными лицами", российский Су-27 "кошмарил" американский дрон, в том числе, сбрасывая на него топливо.
Таким образом, пилоты фактически повторили подвиг Василия Цымбала, одного из самых известных боевых летчиков позднего СССР на излете "холодной войны" летавшего на Су-27 и известного всему летному миру "боевым троллингом" оппонентов.
Василий Цымбал служил на Дальнем Востоке - где находясь в патрулировании "атаковал" японский сторожевик с двумя вертолетами на борту, который "случайно" нарушил границу СССР, - пишет ТГ-канал "Channel №6".
Летчик сделал несколько виражей на предельно малой высоте над нарушителем и сдул один из вертолетов в море. Возможно, инцидент могли замять, списав его на неосторожность - если бы не фраза пилота "Пи*дец котенку!". После этого Цимбала вызвали "на ковер" и перевели с Дальнего Востока в Мурманск.
13 сентября 1987 года в Баренцево море прилетел разведчик P-3 Orion - самолет должен был поставить гидроакустические буи для отслеживания подлодок СССР. Ему на перехват вылетел самолёт Су-27 с пилотом Цимбалом. Подлетев к "Ориону", "сушка" выполнила весь комплекс действий при перехвате - летчик показывал ракеты, делал боевые заходы, пытался сбить P-3 с курса реактивной струей, и т.д.
Однако, "Орион" продолжал полет - и тогда Цимбал выпустил тормозной щиток, подлетел под брюхо норвежского самолёта, тот стал сбрасывать скорость и... летчик задел килем винт P-3. Винт разрушился (у "Сушки" был деформирован киль) и "Орион" стал уходить домой.
Цимбал же решил "добить" противника. Он обогнал "Орион" и сбросил немного топлива (на сленге - "помочился") на кабину пилотов, после чего удачно вернулся на базу. Эту информацию подтвердил подполковник ПВО СССР в отставке Виктор Чурин.
Пилоты P-3 Orion "нажаловались" военному руководству, СССР была высказана официальная претензия. ВВС СССР опровергли ЧП, но норвежцы предоставили фото смеющегося Цимбала в кабине перед хулиганством.
Летчика снова перевели - в краснодарский город Крымск, а на борту "Су" коллеги нарисовали маленький значок "Ориона".
Погиб летчик 30 апреля 2000 года в результате происшествия на крымском водохранилище - спасая свой автомобиль от утопления. "Воздушный хулиган" похоронен в Крымске.
MQ-9 Reaper используется в вооруженных силах Соединенных Штатов и их союзников по НАТО и регулярно появляются в небе над Черным морем. Российские военные утверждают, что этими дронами проводится разведка российских военных объектов и Черноморского флота в Крыму — траектория полета БПЛА обычно проходит в море южнее Крыма и морской границы России, - пишет "Российская газета".
Несмотря на инцидент, командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хекер заявил, что «Самолеты США и союзников продолжат полеты в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно».
Ну, что ж, запасаемся попкорном...
Источник:
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А это как? Пошел на таран?
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вот ублюдок!!!
Видели летит неопознанный аппарат в сторону Крыма с выключенными транспондерами. Подняли истребители, полетели навстречу, американский беспилотник со страху шуганулся, сделал резкий маневр, перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.
А наши истребители вернулись на базу.
Теперь пиндосы пусть достают со дна свой беспилотник и доказывают, что у того есть повреждения от столкновения с нашим самолётом.
Сегодня, по сообщению американской стороны, из-за "непрофессиональных и агрессивных маневров русских пилотов был сбит спокойно летевший беспилотный разведчик MQ-9 в нейтральных водах Черного моря".
Просим-просим!
спасибо автор, зашибись как всё понятно.