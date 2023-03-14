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Российские пилоты сбили недалеко от Крыма американский беспилотник MQ-9 Reaper, стоимостью около 17 млн. долларов

Российские пилоты сбили недалеко от Крыма американский беспилотник MQ-9 Reaper, стоимостью около 17 млн. долларов

Автор:
14 марта 2023 21:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: MQ-9 Reaper   Беспилотник   Василий Цымбал   Крым   США   дрон   российские пилоты   
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Ленты мировых новостных агентств в эти минуты захлёбываясь сообщают об интригующем инциденте с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, который необычным образом был сбит над акваторией Черного моря российским Су-27.

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, указав на то, что дрон якобы столкнулся с российским истребителем Су-27, сообщает Reuters.

«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9, который сегодня действовал в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 (по среднеевропейскому времени) один из российских самолетов Су-27 ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм, - заявляет EUCOM.

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«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9», — сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хекер. , ВВС США в Европе и ВВС Африки.

«На самом деле, это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов».

Так что же произошло на самом деле?

Как пишут осведомлённые ТГ-каналы, не боящиеся давать информацию до её проговаривания "официальными лицами", российский Су-27 "кошмарил" американский дрон, в том числе, сбрасывая на него топливо.

Таким образом, пилоты фактически повторили подвиг Василия Цымбала, одного из самых известных боевых летчиков позднего СССР на излете "холодной войны" летавшего на Су-27 и известного всему летному миру "боевым троллингом" оппонентов.

Василий Цымбал служил на Дальнем Востоке - где находясь в патрулировании "атаковал" японский сторожевик с двумя вертолетами на борту, который "случайно" нарушил границу СССР, - пишет ТГ-канал "Channel №6".

Летчик сделал несколько виражей на предельно малой высоте над нарушителем и сдул один из вертолетов в море. Возможно, инцидент могли замять, списав его на неосторожность - если бы не фраза пилота "Пи*дец котенку!". После этого Цимбала вызвали "на ковер" и перевели с Дальнего Востока в Мурманск.

13 сентября 1987 года в Баренцево море прилетел разведчик P-3 Orion - самолет должен был поставить гидроакустические буи для отслеживания подлодок СССР. Ему на перехват вылетел самолёт Су-27 с пилотом Цимбалом. Подлетев к "Ориону", "сушка" выполнила весь комплекс действий при перехвате - летчик показывал ракеты, делал боевые заходы, пытался сбить P-3 с курса реактивной струей, и т.д.

Однако, "Орион" продолжал полет - и тогда Цимбал выпустил тормозной щиток, подлетел под брюхо норвежского самолёта, тот стал сбрасывать скорость и... летчик задел килем винт P-3. Винт разрушился (у "Сушки" был деформирован киль) и "Орион" стал уходить домой.

Цимбал же решил "добить" противника. Он обогнал "Орион" и сбросил немного топлива (на сленге - "помочился") на кабину пилотов, после чего удачно вернулся на базу. Эту информацию подтвердил подполковник ПВО СССР в отставке Виктор Чурин.

Пилоты P-3 Orion "нажаловались" военному руководству, СССР была высказана официальная претензия. ВВС СССР опровергли ЧП, но норвежцы предоставили фото смеющегося Цимбала в кабине перед хулиганством.

Летчика снова перевели - в краснодарский город Крымск, а на борту "Су" коллеги нарисовали маленький значок "Ориона".

Погиб летчик 30 апреля 2000 года в результате происшествия на крымском водохранилище - спасая свой автомобиль от утопления. "Воздушный хулиган" похоронен в Крымске.


MQ-9 Reaper используется в вооруженных силах Соединенных Штатов и их союзников по НАТО и регулярно появляются в небе над Черным морем. Российские военные утверждают, что этими дронами проводится разведка российских военных объектов и Черноморского флота в Крыму — траектория полета БПЛА обычно проходит в море южнее Крыма и морской границы России, - пишет "Российская газета".

Несмотря на инцидент, командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хекер заявил, что «Самолеты США и союзников продолжат полеты в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно».

Ну, что ж, запасаемся попкорном...

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Метки: MQ-9 Reaper   Беспилотник   Василий Цымбал   Крым   США   дрон   российские пилоты   
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21  комментарий
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8k
au3 41 минуту назад
"один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9"

А это как? Пошел на таран?
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493
сергей ремизов 36 секунд назад
Министерство обороны России , официально опровергло факт уничтожения MQ-9. При резком маневрировании беспилотник потерял контроль в управлении и ушёл в штопор разбившись в дальнейшем об воду. Это подтвердили и представители США.
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3k
Куронека Минуту назад
Учитывая что турки запретили на время конфликта проход через Босфор военным судам стран не-черноморского региона ( да и вроде с черноморскими тоже есть вопросы ), угадайте кто сейчас спешит на ловлю креведки? :-)
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612
Renats Railis 2 минуты назад
Сбивать эту мразь везде и всегда!
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11k
Shtoppi 4 минуты назад
<<...и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно».>>
--------------
вот ублюдок!!!
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67k
Татьяна Юсова 7 минут назад
Наши уже ответили!
Видели летит неопознанный аппарат в сторону Крыма с выключенными транспондерами. Подняли истребители, полетели навстречу, американский беспилотник со страху шуганулся, сделал резкий маневр, перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.
А наши истребители вернулись на базу.
Теперь пиндосы пусть достают со дна свой беспилотник и доказывают, что у того есть повреждения от столкновения с нашим самолётом.
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7k
Сергей 7 минут назад
подошёл ,и плоскостью ( крылом но правильней плоскостью) рубанул винт , у дрона этого он (пропеллер) сзади. итог ,почти целый дрон с начинкой в нейтральных водах недалеко от наших берегов. пилот СУшки вернул матчасть практически целой в родную гавань. теперь возня кто быстрее доберётся до дрона. это всё пиндосы называют не профессионально ,ага.
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28k
Юрьевич 8 минут назад
Молодцы, наконец то. С ними нужно предельно нагло и с позиции силы... другого эти гопники не понимают.
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18k
Robin Hood 9 минут назад
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2k
Василий Афиногенов 17 минут назад
Сравнение российского истребителя Су-27 и американского беспилотника MQ-9.
Сегодня, по сообщению американской стороны, из-за "непрофессиональных и агрессивных маневров русских пилотов был сбит спокойно летевший беспилотный разведчик MQ-9 в нейтральных водах Черного моря".
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2k
Василий Афиногенов 18 минут назад
достали они,амеры,над черным морем своими разведчиками,а после их полетов ПВО в Крыму работает.долетались
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28k
Ego sum qui sum 19 минут назад
неэкологично, нетолерантно и вообще не по феньшую
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48k
Прораб 20 минут назад
«Самолеты США и союзников продолжат полеты в международном воздушном пространстве,"

Просим-просим!
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6k
hhwost Полчаса назад
ага. Российские СУ-27 сбрасывали топливо, а потом один из них ударил пиндосский беспилотник по винту, от чего тот помер.
спасибо автор, зашибись как всё понятно.
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371
Папай Полчаса назад
Это пост? пара невнятных предложений и интрига?? КГАМ!!!
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32k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Эээ.. а нахера сбрасывать топливо?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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