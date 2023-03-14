"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Розя Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье

Главсваха России утверждает, что 30-летним "разведёнкам" ловить в этой жизни нечего. Потому что они не являются целевой аудиторией для наших мужчин.
Роза Сябитова утверждает, что знает об отношениях абсолютно всё. Большую часть своей жизни (а сейчас главной свахе ТВ 61 год) она занимается устройством личной жизни других людей, и успела понять кое-какие принципы взаимоотношений.
В частности, Сябитова уверена, что девушки - продукт скоропортящийся, а уж разведённые 30-летние женщины - и вовсе неликвидный товар и не пользуются спросом у мужчин. Потому выходить замуж нужно рано и навсегда. Ведь зачем мужчине 30-летняя, если есть девушки младше? Включается арифметика.
Если мужчина женится на 20-летней, через десять лет будет спать с 30-летней. А если в жены возьмет 30-летнюю, то через 10 лет ей уже будет сорок. "Не надо себе придумывать, что время у вас другое. Просто вам будет поздняк метаться в сороковник. Природу не обманешь", - поясняет Сябитова в интервью телеканалу POPCAKE.
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Сябитова уверена, что обманывать себя тем, что бьюти-сфера идёт семимильными шагами, не стоит. Да, внешне вы можете оставаться привлекательной, но часики-то тикают, и время для женщины утекает с каждым днём.
При этом, сваха считает, что говорит важные и правильные слова: "Ну кто, если не я, их вразумит? Даст золотой пендель? Чтобы они вспомнили, что им уже тридцатник, а мужчины на возраст не кидаются!"
Сама Роза Сябитова дважды была замужем. В первом браке она овдовела, во втором была несчастлива. Выйдя замуж с двумя маленькими детьми, она столкнулась с агрессией. Второй муж поднимал на неё руку, а она терпела, пытаясь перевоспитать супруга. Однако через три года пара распалась. Сябитова признаётся, что за такого человека не нужно было выходить замуж: "Черного кобеля не отмоешь добела. Он же говорил, что всех баб своих бил. Я говорила, так это они дуры".
Сейчас Роза все заработанные от проектов деньги тратит на своих близких: дочь, внучку. Она по-прежнему руководит брачным агентством, участвует в телепрограммах.
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Б..., а бабу нашу переделать можно хотите сказать.
Просто так-то для любой бабы всегда мужичок найдется. Вопрос только в планке ожиданий.
Хорошей женой будет, говорили они.
Ничего что до тебя двое ушли от нее, говорили они.
Бери не думай,...говорили они.
Какие принципы, какой род - мужик тупо не прокормит своих и "чужих! Или просто надорвётся. А оно надо?