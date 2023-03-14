"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Розя Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье

Роза Сябитова утверждает, что знает об отношениях абсолютно всё. Большую часть своей жизни (а сейчас главной свахе ТВ 61 год) она занимается устройством личной жизни других людей, и успела понять кое-какие принципы взаимоотношений.





В частности, Сябитова уверена, что девушки - продукт скоропортящийся, а уж разведённые 30-летние женщины - и вовсе неликвидный товар и не пользуются спросом у мужчин. Потому выходить замуж нужно рано и навсегда. Ведь зачем мужчине 30-летняя, если есть девушки младше? Включается арифметика.



