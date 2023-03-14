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"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Розя Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье

"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Розя Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье

Автор:
14 марта 2023 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   интервью   мужчины   отношения   разведенные   роза сябитова   сваха   семейная жизнь   семья   шоу бизнес   
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Главсваха России утверждает, что 30-летним "разведёнкам" ловить в этой жизни нечего. Потому что они не являются целевой аудиторией для наших мужчин.

Роза Сябитова утверждает, что знает об отношениях абсолютно всё. Большую часть своей жизни (а сейчас главной свахе ТВ 61 год) она занимается устройством личной жизни других людей, и успела понять кое-какие принципы взаимоотношений.


В частности, Сябитова уверена, что девушки - продукт скоропортящийся, а уж разведённые 30-летние женщины - и вовсе неликвидный товар и не пользуются спросом у мужчин. Потому выходить замуж нужно рано и навсегда. Ведь зачем мужчине 30-летняя, если есть девушки младше? Включается арифметика.


Если мужчина женится на 20-летней, через десять лет будет спать с 30-летней. А если в жены возьмет 30-летнюю, то через 10 лет ей уже будет сорок. "Не надо себе придумывать, что время у вас другое. Просто вам будет поздняк метаться в сороковник. Природу не обманешь", - поясняет Сябитова в интервью телеканалу POPCAKE.


Сябитова уверена, что обманывать себя тем, что бьюти-сфера идёт семимильными шагами, не стоит. Да, внешне вы можете оставаться привлекательной, но часики-то тикают, и время для женщины утекает с каждым днём.


При этом, сваха считает, что говорит важные и правильные слова: "Ну кто, если не я, их вразумит? Даст золотой пендель? Чтобы они вспомнили, что им уже тридцатник, а мужчины на возраст не кидаются!"


Сама Роза Сябитова дважды была замужем. В первом браке она овдовела, во втором была несчастлива. Выйдя замуж с двумя маленькими детьми, она столкнулась с агрессией. Второй муж поднимал на неё руку, а она терпела, пытаясь перевоспитать супруга. Однако через три года пара распалась. Сябитова признаётся, что за такого человека не нужно было выходить замуж: "Черного кобеля не отмоешь добела. Он же говорил, что всех баб своих бил. Я говорила, так это они дуры".


Сейчас Роза все заработанные от проектов деньги тратит на своих близких: дочь, внучку. Она по-прежнему руководит брачным агентством, участвует в телепрограммах.

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Метки: видео   интервью   мужчины   отношения   разведенные   роза сябитова   сваха   семейная жизнь   семья   шоу бизнес   
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13  комментариев
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14k
FatZilla Час назад
О да, разведёнка, которую бил муж - идеальный выбор свахи... Такое ощущение, что у кого чего болит тот тем и занимается.
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3k
MPEG-8 Минуту назад
"Российского мужчину не переделаешь ..."
Б..., а бабу нашу переделать можно хотите сказать.
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61k
Андрей 6 минут назад
И в 40 лет можно найти, вот только большой вопрос для чего. Есть мнение что 99% мужиков что пишут женщинам возраста 40+ и с прицепом - это мужики в поисках кого бы трахнуть и свалить.
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28k
Levyathan 16 минут назад
Список ТП, за которые я минусую посты не читая, только что пополнила Розя Сябитова.
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22k
Mike Miller 37 минут назад
Возможно сваха просто говорит так бабам без губозакаточной машинки, что в 30 и с детьми ищут прынца. И в этом смысле говорит, про "без шансов".
Просто так-то для любой бабы всегда мужичок найдется. Вопрос только в планке ожиданий.
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3k
OLDer 37 минут назад
Бери, говорили они.
Хорошей женой будет, говорили они.
Ничего что до тебя двое ушли от нее, говорили они.
Бери не думай,...говорили они.
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88
Obrval 42 минуты назад
Розя Сябитова: "Вам ничего не светит. Они все мои."
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391
ruslan d 45 минут назад
Ой , да нафиг их всех ...
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65k
doker 47 минут назад
Если РП имеет квартиру от бывшего мужа и хорошие алименты, то на сегодня - лакомый кусочек для альфонсов.

Какие принципы, какой род - мужик тупо не прокормит своих и "чужих! Или просто надорвётся. А оно надо?
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37k
Александр 53 минуты назад
Все подобные посты такая лицемерная чушь. Если двум людям хорошо вместе, то им насрать на статус. Если плохо - то лучше разойтись и все.
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33
анатоль Александр 10 минут назад
просто проблема сейчас в том, что редко "двум людям хорошо вместе". Деньги во главе всего и именно на них строятся отношения. Деревенскую глубинку не берем - там свои понятия.
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