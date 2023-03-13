Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку

Росгвардейцы, приехавшие на место потасовки, удивили своим благоразумием.
Поздней воскресной ночью на улице Сормовской в Краснодаре у отеля припарковался отпетый меломан, которому очень хотелось, чтобы басы его акустической системы оценили все находящиеся неподалёку люди.
Первым оценил проснувшийся из-за шума житель расположенного неподалёку дома. Он спустился к нарушителю и сделал тому замечание, попросив выключить музыку. Но в ответ услышал лишь нецензурную брань. Это стало последней каплей и местный житель набросился на водителя с кулаками. Администратор отеля, увидев за окнами потасовку, тут же нажал на тревожную кнопку.
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Приехавшие на место росгвардейцы не стали долго разбираться. Невыспавшегося мужчину отправили досыпать, а 36-летнего нарушителя тишины забрали в отдел полиции.
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В правильном направлении двигаются.
Зачет!
По словам адвоката, есть еще одна особенность, связанная с тем, что обычно уровень шума заводского транспортного средства соответствует норме, и речь в большинстве случаев ведется про модифицированные (тюнингованные) транспортные средства. К таким автомобилям также применяются нормы о необходимости согласования с ГИБДД всех изменений конструкции. Следовательно, подобное «шумное» транспортное средство также могут забрать на штрафстоянку и выписать владельцу штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.