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Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку

Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку

Автор:
13 марта 2023 13:07
Сообщество : Криминал
Метки: Музыка   авто   закон о тишине   краснодар   потасовка   росгвардия   
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Росгвардейцы, приехавшие на место потасовки, удивили своим благоразумием.

Поздней воскресной ночью на улице Сормовской в Краснодаре у отеля припарковался отпетый меломан, которому очень хотелось, чтобы басы его акустической системы оценили все находящиеся неподалёку люди.

Первым оценил проснувшийся из-за шума житель расположенного неподалёку дома. Он спустился к нарушителю и сделал тому замечание, попросив выключить музыку. Но в ответ услышал лишь нецензурную брань. Это стало последней каплей и местный житель набросился на водителя с кулаками. Администратор отеля, увидев за окнами потасовку, тут же нажал на тревожную кнопку.

Приехавшие на место росгвардейцы не стали долго разбираться. Невыспавшегося мужчину отправили досыпать, а 36-летнего нарушителя тишины забрали в отдел полиции.

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Метки: Музыка   авто   закон о тишине   краснодар   потасовка   росгвардия   
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14  комментариев
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6k
Бу Час назад
парням с Росгвардии зачет.
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6k
Андрей Крылов Минуту назад
Как я понимаю того мужика, что навалял "меломану"! Ещё бы всяких, ночью бибикающих и и байкеров с прямоточными псевдо глушителями, так вот отовариавать, и на разборку к правоохранителям с последующими штрафами, не детскими!
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17k
Toxictofa 4 минуты назад
Реакция росгвардейцев приятно удивила.
В правильном направлении двигаются.
Зачет!
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20k
Davy Jones 14 минут назад
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11k
Rus77 16 минут назад
Без ножа и друзей не вывез!
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5k
мемфрид 20 минут назад
Вторая новость про росгвардию и хорошая. Чудесата)
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5k
alex Полчаса назад
тачку сжечь
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51
Foxdan Scullder alex 17 минут назад
Вместе с владельцем)
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3k
Славик Полчаса назад
А что, можно совершать избиение других граждан? У нас за это никак не наказывают? А как же крики про правовое государство? Оба должны были уехать.
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1k
том 36 минут назад
Нужен закон, что бы можно было пи#дить этих меломанов и получать вознаграждение от городской администрации:)
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12k
Женя 43 минуты назад
Надеюсь тачку отдали на прокачку?
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8k
SuperTroll 50 минут назад
Ничесе, гвардейцы кардинала прям настоящие дартаньяны
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