Разборки в Африке: Блёданс обозвали мышью за то, что она назвала всех блогеров одинаковыми

Итак, дело было на шоу "Звёзды в Африке". Это что-то типа "Последнего героя", только с блогерами и Бузовой в качестве ведущей. В этот раз на шоу появилась Мария Погребняк (жена футболиста «Урала» Павла Погребняка, модель, блогер и бог знает кто ещё).

Эвелина Блёданс (актриса, певица, ведущая и т.п.) встретила гостей и заявила, что сейчас все блогеры на одно лицо.