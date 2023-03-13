Разборки в Африке: Блёданс обозвали мышью за то, что она назвала всех блогеров одинаковыми

Подъехали очередные разборки знаменитостей. После 8 марта мы смотрели, как рушится семья Гуфа, а теперь на сцену вышла Эвелина Блёданс и Мария Погребняк (кто это такие расскажу в посте). Дамочки поссорились из-за слов Блёданс, которая сказала, что сейчас все блогеры на одно лицо.
Итак, дело было на шоу "Звёзды в Африке". Это что-то типа "Последнего героя", только с блогерами и Бузовой в качестве ведущей. В этот раз на шоу появилась Мария Погребняк (жена футболиста «Урала» Павла Погребняка, модель, блогер и бог знает кто ещё).
Эвелина Блёданс (актриса, певица, ведущая и т.п.) встретила гостей и заявила, что сейчас все блогеры на одно лицо.
Все у одного пластического хирурга что ли обслуживаются?, - предположила Блёданс.
Марии это не понравилось и выяснить отношения она решила в Instagram*, назвав Блёданс мышкой, которая что-то говорит за спиной у кошки.
Пафосное выражение Блёданс не впечатлило, зато она чётко услышала, что её назвали мышью. В ответ Эвелина заявила, что её лицо долгие годы являлось эталоном красоты. В итоге Погребняк согласилась с тем, что прибегала к услугам хирурга.
Несмотря на то, что шоу снимается намного раньше, чем выпускается в эфир, конфликт начался только сейчас. Возможно, это потому, что выражения звёзд перед камерами вносят в эфир перед самым выпуском и Погребняк не догадывалась, что увидит на экране. Ну или это просто очередной хайп двух малоизвестных персон, которые всеми силами хотят попасть в заголовки.
Источник:
- "Дурак с возрастом не становится мудрее": Шнуров записал новую песню про "русский мир"
- Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам"
- "У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию
- "Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания
- На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети
А вот кто такая Мария Погребняк - не уверен. что это вообще кому-то должно быть интересно. Ибо блогером сейчас можно назвать даже уличный тулает, если на нём есть хоть одна надпись.
######
Про то,чоо она т.п. не знал.