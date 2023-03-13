"Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган

Анна Семенович, как и многие другие знаменитости, преисполнилась вдохновением на Мальдивах и анонсировала старт своего "марафона желаний". В рамках своего клуба Семенович научит женщина правильно мечтать и быть на позитиве. Конечно, не бесплатно.
Несмотря на то, что сейчас инфоцыганство сильно порицается в сети, знаменитости не прекращают этим заниматься. Теперь своей мудростью решила поделиться с подписчиками Анна Семенович. На своей странице в запрещённой соцсети Анна пообещала женщинам рассказать, как правильно мечтать. Чтобы этому научиться, нужно всего лишь вступить в "клуб богинь".
Естественно, мне стало интересно, сколько стоит "научиться мечтать". Как оказалось, удовольствие не из дешёвых. Чтобы научиться мечтать, нужно заплатить от 3500 до 40 000 рублей. За три с половиной вы получите чат, эфиры и возможность встречи с самой Семенович в реальной жизни. Сколько стоит встреча — неизвестно. Но судя по всему, немало.
А вот за сорок тысяч в месяц "богиня" получит ещё и сессию с психологом (которая в жизни стоит около 2-х тысяч) и даже индивидуальный созвон с Семенович. Что она там будет говорить — тоже неизвестно. И главное — скидка на встречу с Анной и другими участницам.
Путём нехитрых расчётов можно вычислить, что сессия с психологом, разговор с Анной по зуму и возможность с 50% скидкой увидеть воочию создательницу курса стоит 36 390.
Очень надеюсь, что скоро блогеры перестанут втюхивать свои курсы недалёким людям. Некоторыми уже заинтересовались. Федеральная налоговая служба нагрянула с проверкой к блогеру Лерчек. Следствие подозревает, что Валерия Чекалина скрыла от уплаты налогов более 300 миллионов рублей. В след за Чекалиной проверят других знаменитых блогеров: Блиновскую, Самойлову и других.
Источник:
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В общей бане, в парилке, сидит женщина с большой жопой. Заходит мужчина
и обращается к ней:
- Женщина! Какая у вас большая красивая Ж!
Женщина берет ковш и бьет его по лбу. Мужчина выбегает.
Заходит другой мужчина, обращается:
- Женщина! Какая у вас большая шикарная Ж.
Тоже получает по лбу и выбегает.
В парилку собирается зайти третий. Те двое ему говорят:
- Там тетка сидит с огромной жопой, но ты ей это не говори-она дерется.
Мужчина заходит и говорит:
- Женщина! Какая у вас красивая грудь.
- Спасибо. Только маленькая.
- Я знаю способ как увеличить грудь. Возьмите туалетную бумагу и трите между грудей два раза в день.
- Ой! А вы думаете поможет?
- Ну ЖОПЕ то помогло!!!
я думаю не один умный человек на земле не оплатить такое