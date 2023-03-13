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"Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган

"Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган

Автор:
13 марта 2023 09:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мальдивы   Семенович   Юмор   интересное   инфоцыгане   мечты   фото   шоу бизнес   
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Анна Семенович, как и многие другие знаменитости, преисполнилась вдохновением на Мальдивах и анонсировала старт своего "марафона желаний". В рамках своего клуба Семенович научит женщина правильно мечтать и быть на позитиве. Конечно, не бесплатно.

Несмотря на то, что сейчас инфоцыганство сильно порицается в сети, знаменитости не прекращают этим заниматься. Теперь своей мудростью решила поделиться с подписчиками Анна Семенович. На своей странице в запрещённой соцсети Анна пообещала женщинам рассказать, как правильно мечтать. Чтобы этому научиться, нужно всего лишь вступить в "клуб богинь".

Естественно, мне стало интересно, сколько стоит "научиться мечтать". Как оказалось, удовольствие не из дешёвых. Чтобы научиться мечтать, нужно заплатить от 3500 до 40 000 рублей. За три с половиной вы получите чат, эфиры и возможность встречи с самой Семенович в реальной жизни. Сколько стоит встреча — неизвестно. Но судя по всему, немало.


А вот за сорок тысяч в месяц "богиня" получит ещё и сессию с психологом (которая в жизни стоит около 2-х тысяч) и даже индивидуальный созвон с Семенович. Что она там будет говорить — тоже неизвестно. И главное — скидка на встречу с Анной и другими участницам.

Путём нехитрых расчётов можно вычислить, что сессия с психологом, разговор с Анной по зуму и возможность с 50% скидкой увидеть воочию создательницу курса стоит 36 390.

Очень надеюсь, что скоро блогеры перестанут втюхивать свои курсы недалёким людям. Некоторыми уже заинтересовались. Федеральная налоговая служба нагрянула с проверкой к блогеру Лерчек. Следствие подозревает, что Валерия Чекалина скрыла от уплаты налогов более 300 миллионов рублей. В след за Чекалиной проверят других знаменитых блогеров: Блиновскую, Самойлову и других.

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Метки: Мальдивы   Семенович   Юмор   интересное   инфоцыгане   мечты   фото   шоу бизнес   
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26  комментариев
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3k
kleyman 2 часа назад
А что с рожей на фотке? Мечтала сунуть харю в улей, а её пичолы покусали?
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2k
Женя Женя78 8 минут назад
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8k
SuperTroll 12 минут назад
Херасе у ней шайбу растарабанило))
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−7
иван бублик 18 минут назад
маладец!!!!
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5k
Frank Borman 24 минуты назад
Как писали раньше, Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отьема денег у населения. Ну вот, с появлением Интернете все эти способы начали использоваться по всему миру.
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−13
Мама_не_пустила Полчаса назад
Тупая п.и.з.д.а. для тупых п.ё.з.д.
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Херассе у неё будка! Не будка, а целый будвайзер!
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15k
Совранский 40 минут назад
Вспомнился старый анекдот:
В общей бане, в парилке, сидит женщина с большой жопой. Заходит мужчина
и обращается к ней:
- Женщина! Какая у вас большая красивая Ж!
Женщина берет ковш и бьет его по лбу. Мужчина выбегает.
Заходит другой мужчина, обращается:
- Женщина! Какая у вас большая шикарная Ж.
Тоже получает по лбу и выбегает.
В парилку собирается зайти третий. Те двое ему говорят:
- Там тетка сидит с огромной жопой, но ты ей это не говори-она дерется.
Мужчина заходит и говорит:
- Женщина! Какая у вас красивая грудь.
- Спасибо. Только маленькая.
- Я знаю способ как увеличить грудь. Возьмите туалетную бумагу и трите между грудей два раза в день.
- Ой! А вы думаете поможет?
- Ну ЖОПЕ то помогло!!!
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563
Дмитрий Заяц 40 минут назад
Тошнит уже от рож этих гнусных. На кой черт вы тащите эту мерзость в ленту, кому она нужна и интересна?
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2k
Nyash 47 минут назад
я все понимаю но что у нее с этим . ну с этим самым которое называется лицом у людей?
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218
Капитошка Nyash Полчаса назад
Опухло от наглости.
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11k
Касьян Пуздой 51 минуту назад
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8k
Copycat Час назад
решила своих подписчиков прогреть на бабки)

я думаю не один умный человек на земле не оплатить такое
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115
АНАТОЛИЙ 2 часа назад
Раздобрела, Аня, ох раздобрела. Скоро в камеру влезать не будет.
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2k
Диагноз 2 часа назад
Иб@ма панорама... Что это там такое в воде???
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218
Капитошка Диагноз Полчаса назад
Вафлями кормят.
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