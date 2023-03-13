"Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган

Естественно, мне стало интересно, сколько стоит "научиться мечтать". Как оказалось, удовольствие не из дешёвых. Чтобы научиться мечтать, нужно заплатить от 3500 до 40 000 рублей. За три с половиной вы получите чат, эфиры и возможность встречи с самой Семенович в реальной жизни. Сколько стоит встреча — неизвестно. Но судя по всему, немало.

А вот за сорок тысяч в месяц "богиня" получит ещё и сессию с психологом (которая в жизни стоит около 2-х тысяч) и даже индивидуальный созвон с Семенович. Что она там будет говорить — тоже неизвестно. И главное — скидка на встречу с Анной и другими участницам.

Путём нехитрых расчётов можно вычислить, что сессия с психологом, разговор с Анной по зуму и возможность с 50% скидкой увидеть воочию создательницу курса стоит 36 390.