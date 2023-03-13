Отец пришёл на заседание школьного совета в костюме Юлия Цезаря

Перфоманс американец устроил в знак протеста против гендерной политики педагогов школы. Майкл Гульельмо назвал себя императором и женщиной и заявил, что верить в это было бы нелепо. Он призвал уволить директора школы и одного из преподавателей рисования, который ходит на уроки в женской одежде.

«Ваш долг — действовать в интересах детей. Учить правде, а не лжи. Фактам, а не выдумкам. Биологии, а не социальной повестке», — обратился к администрации школы возмущенный родитель.