Отец пришёл на заседание школьного совета в костюме Юлия Цезаря

В Нью-Гэмпшире отец двоих детей пришел на заседание школьного совета в костюме римского императора и заявил, что он женщина.
Перфоманс американец устроил в знак протеста против гендерной политики педагогов школы. Майкл Гульельмо назвал себя императором и женщиной и заявил, что верить в это было бы нелепо. Он призвал уволить директора школы и одного из преподавателей рисования, который ходит на уроки в женской одежде.
«Ваш долг — действовать в интересах детей. Учить правде, а не лжи. Фактам, а не выдумкам. Биологии, а не социальной повестке», — обратился к администрации школы возмущенный родитель.
В ответ руководство образовательного учреждения заявило, что не приветствует дискриминацию по какому-либо признаку и не считает требования мужчины законными, власти округа «отвергают все формы ненависти и дискриминации» и стремятся «радоваться» разнообразию своего сообщества.
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