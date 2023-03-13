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Отец пришёл на заседание школьного совета в костюме Юлия Цезаря

Отец пришёл на заседание школьного совета в костюме Юлия Цезаря

Автор:
13 марта 2023 08:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   Их нравы   в костюме Юлия Цезаря   видео   лгбт   отец   фото   школа   
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В Нью-Гэмпшире отец двоих детей пришел на заседание школьного совета в костюме римского императора и заявил, что он женщина.

Перфоманс американец устроил в знак протеста против гендерной политики педагогов школы. Майкл Гульельмо назвал себя императором и женщиной и заявил, что верить в это было бы нелепо. Он призвал уволить директора школы и одного из преподавателей рисования, который ходит на уроки в женской одежде.

«Ваш долг — действовать в интересах детей. Учить правде, а не лжи. Фактам, а не выдумкам. Биологии, а не социальной повестке», — обратился к администрации школы возмущенный родитель.

В ответ руководство образовательного учреждения заявило, что не приветствует дискриминацию по какому-либо признаку и не считает требования мужчины законными, власти округа «отвергают все формы ненависти и дискриминации» и стремятся «радоваться» разнообразию своего сообщества.

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Метки: Жизнь   Их нравы   в костюме Юлия Цезаря   видео   лгбт   отец   фото   школа   
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1  комментарий
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Оксид Бетона 42 минуты назад
Вот и отличие мужчины от мужика - мужчины в зале сидят, языки в жопе, толерантность свою показывают, а мужик - поступок совершает, идёт против течения, когда это нужно, и говорит правду. Пусть и против их общественного мнения, но правду. А не херню эту толерантную!
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