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Сергей Евгеньевич Бессонов (30 октября 1961, Курск). Проживает в Москве.
В прошлом — кадровый офицер ПВО. Имеет высшее художественное и экономическое образование, также — дизайнера-разработчика. Техника — акварель, масло, пастель, графит. Жанры — портрет, пейзаж, натюрморт.
Интересного просмотра!
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