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Художник Сергей Бессонов

Художник Сергей Бессонов

Автор:
12 марта 2023 21:53
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
141
31

Сергей Евгеньевич Бессонов (30 октября 1961, Курск). Проживает в Москве.

В прошлом — кадровый офицер ПВО. Имеет высшее художественное и экономическое образование, также — дизайнера-разработчика. Техника — акварель, масло, пастель, графит. Жанры — портрет, пейзаж, натюрморт.

Интересного просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   художник   
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