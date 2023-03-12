Найден европейский политик с самой ужасной стрижкой, и это не Борис Джонс

Пока мы долго ломали голову кто же те парикмахеры-юмористы, стригущие Джонса, Трампа и других западных политиков, в сети завирусился еще один, пожалуй, самый яркий пример, того, как стрижка может изуродовать человека.
Долгие годы первое место самой ужасной стрижки долгие удерживал член британского парламента Майкл Фабрикант, политик, известный своими волосами и высказыванием, что пожилые люди лучше разбираются в правописании, более пунктуальны и поэтому должны работать как можно дольше. Клянется и божится, что волосы родные и это ни разу не парик.
Но пальму первенства у него года 4 назад забрал Борис Джонс, британский государственный деятель, большой любитель глиняных петухов и веселых гулянок. Его парикмахер с завиденной регулярностью превращал тонкие и легкие волосы политика в пук непослушной соломы, которые выглядели так, как будто к ним никогда не прикасалась расческа.
Экс-президент США Дональд Трамп также по праву считается обладателем весьма спорной прически. Политика не спасают ни большое количество лака, ни тщательно зачесанные локоны, малейшее дуновение ветерка и новая порция шуток в Твиттере готова.
Но их всех затмил эстонский представитель националистической партии EKRE Рейне Эплере. Над незадачливым нацистом ржет весь интернет, ну а издание Politico и вовсе окрестило его носителем "самой ужасной прически" и надо отдать должное, весьма справедливо. Такого кошмара мы ни разу не видели на головах политиков.
"Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или поскольку Эплер и его группа являются крайне правыми, возможно, его парикмахер - беженец, который ему мстит". (с.)Politico
А ведь еще два года назад Эплер был похож на человека, пусть и уставшего от жизни.
Вот что значит, когда твой парикмахер на тебя смертельно обиделся.
Источник:
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