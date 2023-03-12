Найден европейский политик с самой ужасной стрижкой, и это не Борис Джонс

"Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или поскольку Эплер и его группа являются крайне правыми, возможно, его парикмахер - беженец, который ему мстит". (с.)Politico

А ведь еще два года назад Эплер был похож на человека, пусть и уставшего от жизни.