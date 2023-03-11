Жительница Твери вышла замуж за молдованина, который оказался девушкой-аферисткой

Чтобы Екатерина не запаниковала, «Сергей» предупредил, что сменил пол с мужского на женский, потому что якобы разыскивается Европолом за некое правонарушение. Криминальная история Екатерину не смутила, к тому же, новый знакомый заверил, что женские черты лица — результат гормональной терапии и дело рук турецких хирургов и всё это никак не повлияло на его мужскую сущность и вообще, внешность - не главное.

Букеты и конфеты лились рекой, Марина (Сергей) даже телефон возлюбленной подарила, правда в кредит, который жертва оформила на себя. Как и свадьбу, как и путешествия и остальные траты, которые в итоге сложились в многомиллионные кредиты на имя Кати, - пишет портал MASH.