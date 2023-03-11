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Жительница Твери вышла замуж за молдованина, который оказался девушкой-аферисткой

Жительница Твери вышла замуж за молдованина, который оказался девушкой-аферисткой

Автор:
11 марта 2023 23:55
Сообщество : Истории
Метки: аферист   долги   кредиты   лгбт   молдова   супруг   
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Россиянка Екатерина познакомилась с молдаванином, вышла за него замуж, набрала для него кредитов на 5 млн и узнала, что он — девушка Марина. Бывший муж/жена уже умчался в закат, а супруга до сих пор раздает долги... Когда европейские ценности догнали тебя в Твери.

Екатерина познакомилась с «Сергеем» онлайн, в дейтинг-приложении. Начали общаться на расстоянии, в мессенджерах и по телефону, понравились друг другу. В профиле «Сергея», как потом оказалось, было опубликовано фото привлекательного и мускулистого молодого человека, не имеющего никакого отношения к реальному человеку, который предстал перед глазами Екатрины позже.

Чтобы Екатерина не запаниковала, «Сергей» предупредил, что сменил пол с мужского на женский, потому что якобы разыскивается Европолом за некое правонарушение. Криминальная история Екатерину не смутила, к тому же, новый знакомый заверил, что женские черты лица — результат гормональной терапии и дело рук турецких хирургов и всё это никак не повлияло на его мужскую сущность и вообще, внешность - не главное.

Букеты и конфеты лились рекой, Марина (Сергей) даже телефон возлюбленной подарила, правда в кредит, который жертва оформила на себя. Как и свадьбу, как и путешествия и остальные траты, которые в итоге сложились в многомиллионные кредиты на имя Кати, - пишет портал MASH.

С предложением руки и сердца Сергей/Марина зятягивать не стал. Познакомилась пара в феврале, а уже в сентябре влюбленные сыграли свадьбу.

Прсле чего на родителях Екатерины также повис кредит.

Катя утверждает, даже в постели не заметила отсутствие главного элемента. Было темно, да и не до этого. К тому же, жених уверял, что в штанах ничё не изменилось, а афера только ради нового паспорта, чтобы избежать наказания за криминал в Европе. Резиновая принадлежность нашлась позже в личных вещах "Сергея".

Неладное девушка по-настоящему заподозрила лишь после того, как её «супруг» отказался платить по счетам.

К тому же выяснилось, что Марина крутила романы на стороне и до этого уже успела облапошить ещё двоих девушек по той же схеме. Втиралась в доверие, заставляла добровольно оформлять кредиты и воровала сбережения.

Все жертвы без исключения могут только сожалеть об этом ЛГБТ-навождении, так как заявление в полицию у них никто не принимает - по закону преступления тут нет.

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Метки: аферист   долги   кредиты   лгбт   молдова   супруг   
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12  комментариев
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11
MG Rover Полчаса назад
Фишки, вы ли это??
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Natalia12345 2 минуты назад
Очень интересная история. Как в Твери поженили двух девочек, у Сергея паспорт был? Как тогда Сергей его получила?
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718
Николай 8 минут назад
Чего????
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17k
Михаил Гривин 14 минут назад
Обколются своих тиндеров и ябуть друг друга у жопы!
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54
twincam Полчаса назад
а как они й.я.б.а.л.и.с.ь????
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2k
Lexx 55 минут назад
А не фига всех русских мужиков считать алкашами. Это ей ещё повезло, что её куда нибудь в Эмираты, в гарем не продали.
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2k
Smarter Час назад
Ну как можно выйти замуж, не проверив что в трусах???
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110
imho Smarter 13 минут назад
Она же сказала что он сменил пол на женский из за каких то серьезных обстоятельств. Получается она за трансгендера выходила.
Вопрос в том как их поженили.
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GROMOZEKA Час назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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