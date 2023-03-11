Жительница Твери вышла замуж за молдованина, который оказался девушкой-аферисткой

Россиянка Екатерина познакомилась с молдаванином, вышла за него замуж, набрала для него кредитов на 5 млн и узнала, что он — девушка Марина. Бывший муж/жена уже умчался в закат, а супруга до сих пор раздает долги... Когда европейские ценности догнали тебя в Твери.
Екатерина познакомилась с «Сергеем» онлайн, в дейтинг-приложении. Начали общаться на расстоянии, в мессенджерах и по телефону, понравились друг другу. В профиле «Сергея», как потом оказалось, было опубликовано фото привлекательного и мускулистого молодого человека, не имеющего никакого отношения к реальному человеку, который предстал перед глазами Екатрины позже.
Чтобы Екатерина не запаниковала, «Сергей» предупредил, что сменил пол с мужского на женский, потому что якобы разыскивается Европолом за некое правонарушение. Криминальная история Екатерину не смутила, к тому же, новый знакомый заверил, что женские черты лица — результат гормональной терапии и дело рук турецких хирургов и всё это никак не повлияло на его мужскую сущность и вообще, внешность - не главное.
Букеты и конфеты лились рекой, Марина (Сергей) даже телефон возлюбленной подарила, правда в кредит, который жертва оформила на себя. Как и свадьбу, как и путешествия и остальные траты, которые в итоге сложились в многомиллионные кредиты на имя Кати, - пишет портал MASH.
С предложением руки и сердца Сергей/Марина зятягивать не стал. Познакомилась пара в феврале, а уже в сентябре влюбленные сыграли свадьбу.
Прсле чего на родителях Екатерины также повис кредит.
Катя утверждает, даже в постели не заметила отсутствие главного элемента. Было темно, да и не до этого. К тому же, жених уверял, что в штанах ничё не изменилось, а афера только ради нового паспорта, чтобы избежать наказания за криминал в Европе. Резиновая принадлежность нашлась позже в личных вещах "Сергея".
Неладное девушка по-настоящему заподозрила лишь после того, как её «супруг» отказался платить по счетам.
К тому же выяснилось, что Марина крутила романы на стороне и до этого уже успела облапошить ещё двоих девушек по той же схеме. Втиралась в доверие, заставляла добровольно оформлять кредиты и воровала сбережения.
Все жертвы без исключения могут только сожалеть об этом ЛГБТ-навождении, так как заявление в полицию у них никто не принимает - по закону преступления тут нет.
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Вопрос в том как их поженили.