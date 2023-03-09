ФНС проверит самых знаменитых инфоциган

Федеральная налоговая служба нагрянула с проверкой к блогеру Лерчек. Следствие подозревает, что Валерия Чекалина скрыла от уплаты налогов более 300 миллионов рублей. В след за Чекалиной проверят других знаменитых блогеров: Блиновскую, Самойлову и других.
Валерия Чекалина и её муж Артём стали фигурантами уголовного дела - сообщает Телеграм-канал ГСУ СК России по Москве. Следствие выяснило, что Лерчек - под таким именем в соцсетях знают Чекалину - получала весьма солидный доход от своих фитнес-марафонов, а вот налоги платила в гораздо меньшем размере, чем нужно. После этого ФНС заинтересовалась другими блогерами. Среди них марафоны желаний, бизнес-тренинги, косметика и другие. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал "112". Платят ли блогеры налоги, согласно закону?
Самая знаменитая инфоциганка России — Елена Блиновская со своим "Марафоном желаний". Женщины (да и мужики тоже) платят деньги за то, что Блиновская с помощью голосовых сообщений и видеороликов научит вас хотеть так, чтобы желания сбывались. В марафоне участвуют тысячи людей, которые добровольно несут свои деньги Елене. В свою очередь сама Блиновская закатывает дни рождения на миллионы рублей, покупает тачки и транслирует свою богатую жизнь. Намарафонила!
Ещё одна блогерша, которая научилась зарабатывать деньги на своих подписчиках. Муж Самойловой — тот самый Джиган, который опять загремел в психушку, пропустил день рождения сына и 8 марта.
Оксана несколько лет назад придумала свой бренд косметики под названием "Sammy Beauty". Вот только состав и даже дизайн косметики очень напоминает бренд Кайли Дженнер.
Платит ли Оксана налоги? ФНС это выяснит!
Ещё один блогер, продающий "уникальные" знания в интернете. Дмитрий делает из обычных людей "успешных бизнесменов", которые становятся уверенными и богатыми. Вот только не стоит забывать, что успешные люди не ходят на сомнительные курсы и марафоны, не сливают деньги просто так.
Вся суть инфоциганства ниже.
Разберёмся, кто такие инфоцигане.
Ни для кого не секрет, что интернет — огромный рынок. Благодаря рекламе и продажам живут такие крупные площадки как Instagram*, TikTok, ВКонтакте и т.д. На этих площадках есть свои люди, которым мы называем блогерами. Эти самые блогеры тоже хотят подзаработать и поэтому начинают продавать всё подряд — начиная с китайской одежды и заканчивая марафонами за миллион рублей. Бог с ней, с одеждой. А вот тех, кто якобы продаёт уникальные знания, начали называть инфоцыганами.
Уж не в обиду прекрасному кочующему народу, но россияне не по наслышке знают, какими способами цыгане зарабатывают деньги. Чаще всего это обман и мошенничество. Так чего же общего у них с этими успешными и яркими блогерами? Всё просто!
Объединяет их жгучее желание вытащить из вас все деньги, при этом приложив минимум усилий. Блогеры, создающие свои курсы, марафоны и чек-листы преследуют лишь одну цель — продать. Вряд ли вы найдёте в этих материалах реальные знания — чаще всего это просто информационный мусор, собранный в интернете и оформленный красиво.
Инфомусором можно назвать ту информацию, которая есть в свободном доступе. Другими словами — вы платите деньги за то, что сами могли найти бесплатно.
Различные “5 шагов к успеху”, “Работа в интернете для каждого!”, “Ключи успеха” и “марафоны желаний” не несут никакой полезной и стоящей информацию, за которую стоит платить деньги.
Источник:
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Помнится была какая то семейка хохлов, перехавших в Лондон... Типа контент на детсях своих пилили, подпсчиков по несколько миллионов, просмотры и тд... Они решили запилить видос, как купать рендж в салоне за нал... Приперлись с 100к+ фунтов налом, типа заверните. Их там послали нах... в налоговую, докузывать законность средств....
мыши плакали, кололись....
Платят за РАЗВЛЕЧЕНИЕ.
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Замечательная фраза. Интересно, автор специально так составил или удачно оговорился?