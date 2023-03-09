ФНС проверит самых знаменитых инфоциган

Уж не в обиду прекрасному кочующему народу, но россияне не по наслышке знают, какими способами цыгане зарабатывают деньги. Чаще всего это обман и мошенничество. Так чего же общего у них с этими успешными и яркими блогерами? Всё просто!

Объединяет их жгучее желание вытащить из вас все деньги, при этом приложив минимум усилий. Блогеры, создающие свои курсы, марафоны и чек-листы преследуют лишь одну цель — продать. Вряд ли вы найдёте в этих материалах реальные знания — чаще всего это просто информационный мусор, собранный в интернете и оформленный красиво.



Инфомусором можно назвать ту информацию, которая есть в свободном доступе. Другими словами — вы платите деньги за то, что сами могли найти бесплатно.

Различные “5 шагов к успеху”, “Работа в интернете для каждого!”, “Ключи успеха” и “марафоны желаний” не несут никакой полезной и стоящей информацию, за которую стоит платить деньги.