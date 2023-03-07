"Просто гнида!" - Лукашенко "обласкал" Зеленского

Главное, что мы узнали из выступления Лукашенко: самолёт А-50 все же был поврежден в результате налёта украинского бпла на белорусский аэродром ( многие утверждали обратное), а Зеленский гнида, который должен ответить.

«Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ...

"Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим", - заявил Лукашенко: