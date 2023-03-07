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"Просто гнида!" - Лукашенко "обласкал" Зеленского

"Просто гнида!" - Лукашенко "обласкал" Зеленского

Автор:
07 марта 2023 23:47
Сообщество : Политика
Метки: Белоруссия   Зеленский   Украина   аэродром   гнида   диверсии   лукашенко   оскорбление   политика   самолёт   
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Отношения Белоруссии и Украины вышли на новый качественный уровень. Сегодня Александр Григорьевич Лукашенко в своём эмоциональном выступлении назвал Зеленского "гнидой". Ещё в ноябре говорил, что когда-то относился к украинскому президенту как к сыну, а сегодня — уже «гнида».

Главное, что мы узнали из выступления Лукашенко: самолёт А-50 все же был поврежден в результате налёта украинского бпла на белорусский аэродром ( многие утверждали обратное), а Зеленский гнида, который должен ответить.

«Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ...

"Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим", - заявил Лукашенко:

Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать», — цитирует президента Белоруссии БЕЛТА.

«Вызов принят», — завершил Лукашенко свою речь, которая адресовалась многим — это и Зеленский лично, и руководство СБУ, и структуры белорусских экстремистов, финансируемых США.

В МИД Украины заявление белорусского президента назвали "грубым персональным выпадом" и отметили, что оставят без ответа этот "акт бессилия".

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Метки: Белоруссия   Зеленский   Украина   аэродром   гнида   диверсии   лукашенко   оскорбление   политика   самолёт   
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6  комментариев
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908
StoneWolf Час назад
Не ожидал конечно от Александра Григорьевича, но полностью с ним согласен.
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4k
Трям 10 минут назад
И что? Назвал вещи своими именами, что такого?
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162
Alex Час назад
ответка прилетела в виде комариного укуса по самолету, а бацька обиделся...
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27k
Юрьевич Час назад
"«Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ..."

Чёт не похож усатый на наивного лопоухого юношу... Вряд ли он так думал когда-нибудь... ну если исключить версию маразма.
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733
GoInDown Час назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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