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Взрывы на «Северных потоках» решили свалить на Украину

Взрывы на «Северных потоках» решили свалить на Украину

Автор:
07 марта 2023 23:06
Сообщество : Политика
Метки: США   Северный поток   Украина   взрывы   диверсии   политика   разведка   
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Началось. Аккурат после визита Шольца к Байдену и их загадочной беседы за закрытыми дверьми и без журналистов, американская разведка сообщила внезапное: диверсантами, скорее всего, были граждане Украины. И тут же следственные органы ФРГ тоже вдруг нашли украинский след в подрыве "Северных потоков". Кто-то сомневался, что будет по-другому?

Новые разведданные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что нападение на "Северные потоки" совершила "проукраинская группировка".

Об этом сегодня пишет The New York Times.:

Также в статье говорится, что взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов, которые не работали на военные или разведывательные службы, заявили официальные лица США, изучившие новые разведданные. При этом не исключено, что в прошлом преступники проходили специальную государственную подготовку.

"Официальные лица, изучившие разведданные, заявили, что, диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России. Официальные лица США заявили, что ни американские, ни британские граждане не были замешаны".

Тут же к мнению "старшего брата" подключается "младший". И вот уже в немецкой прессе "Следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину - Die Zeit. Какое, однако, синхронное прозрение:

Судно было арендовано в Польше, заказчики диверсии не установлены. На нем были обнаружены следы взрывчатки. При этом отмечается, что фирма, владевшая судном, принадлежала украинцам, - сообщает Die Zeit.

Диверсию совершила команда из 6 человек (пятеро мужчин и одна женщина), их национальность неизвестна, они использовали поддельные паспорта.

Группа состояла из капитана, двух водолазов, двух водолазных помощников и врача, которые доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там.

✔️По версии следствия, команда вышла из Ростока 6 сентября 2022 года. Оборудование для секретной операции ранее было доставлено в порт на грузовике.

✔️Согласно расследованию, следователям впоследствии удалось снова найти лодку на следующий день в Вике (Дарс), а затем на датском острове Кристиансё, к северо-востоку от Борнхольма.

✔️По информации ARD и Zeit, осенью, то есть вскоре после уничтожения, западная спецслужба направила европейским партнерским службам наводку, согласно которой ответственность за уничтожение несет украинский спецназовец.

✔️В спецслужбах Запада не исключают, что это может быть фальшивый след, указывающий на вину украинцев. Однако доказательств, подтверждающих такой сценарий  не найдено.

Тем временем, Украина устами советника Зеленского Михаила Подоляка открестилась  от причастности к подрывам «Северных потоков»:
«Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не владеет информацией о проукраинских группах подрыва».

Любое предположение о причастности Украины, будь то прямое или косвенное, может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности, которая "проглотила" высокие цены на энергоносители во имя солидарности, пишут журналисты NYT.

Между тем, автор расследования о диверсии на «Северных потоках» американский журналист Сеймур Херш в беседе с «Известиями» во вторник, 7 марта, заявил, что опубликует новое расследование про «Северные потоки» на следующей неделе.

«Я написал это расследование. И я опубликую новое расследование по этой теме на следующей неделе», — заявил он.

Ну, что ж, ждём с нетерпением!

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Метки: США   Северный поток   Украина   взрывы   диверсии   политика   разведка   
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6  комментариев
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1k
courvoisier 49 минут назад
Побаяню.
В МВД РФ есть замечательный приказ ©220 "О закреплении территории по подразделениям"... Итак, в один из отделов линейной милиции на транспорте приходит заявление, что из вагона поезда пропало 50 живых свиней. Поскольку пропажа обнаружилась через несколько дней на конечной станции, а операм очередной "глухарь" ну совсем не нужен, "в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что, согласно справке ветеринара, свиньи прыгали с вагона на длину, превышающую 2 метра", а посему, согласно вышеупомянутому приказу, материал был направлен по территориальности "ребятам на земле". В свою очередь, "ребята", немало удивившись нахальству линейщиков, нашли 2-х "очевидцев", которые видели, как свиньи "клином" вошли в воды Финского залива и поплыли в сторону Кронштадта. Материал переправили в Кронштадт, где, в результате очередных "мероприятий", было установлено, что свиньи в Кронштадт не приплывали. Материал передали в водную милицию... Hесчастные водники, осознав, что их сделали "крайними", нашли ... яхту, экипаж которой "видел", как косяк свиней, сменив курс, поплыл в сторону Финляндии. Воспоследовал запрос в консульство Финляндии: "не приплывали ли к Вам наши свиньи?" Обалдевшие финны официально заявляют, что никакие свиньи на территорию Финляндии не прибывали... Измучившиеся водники пишут в отказном материале: "В связи с наблюдавшимся в ХХ.ХХ.1998 г. волнением на Финском заливе, оцениваемым в 2 балла, СВИHЕЙ ПРИЗHАТЬ ПОГИБШИМИ В БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙ"...
Материал был сдан в архив.
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5k
perekrestok 9 минут назад
Скоро напишут что подрывал лично Зеленский сидя в бункере. А закладывали люди из его администрации. Ну а мины были изготовлены на Банковской в подвале администрации президента. Ну а ЕС и США отговаривали как могли. А когда кораблик выходил для укладки мин в Германии случайно ослепли полицейские, вояки и камеры наблюдения.
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27k
Юрьевич Час назад
Короче, подорвали неустановленные лица и скрылись в совершенно неизвестном направлении? В возбуждении уголовного дела отказать?
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733
GoInDown Час назад
Ну и? Дальше то что? Тоже самое, что с Боингом, кто там, чего никого не волнует 300 человек угробили и х...й с ними. Никто ни за что не ответит.
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2
Николай Травов 2 часа назад
Этого следовало ожидать.
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Жаль мужика, в ванне поскользнуться может
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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