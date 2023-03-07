Взрывы на «Северных потоках» решили свалить на Украину

Также в статье говорится, что взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов, которые не работали на военные или разведывательные службы, заявили официальные лица США, изучившие новые разведданные. При этом не исключено, что в прошлом преступники проходили специальную государственную подготовку.

"Официальные лица, изучившие разведданные, заявили, что, диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России. Официальные лица США заявили, что ни американские, ни британские граждане не были замешаны".

Тут же к мнению "старшего брата" подключается "младший". И вот уже в немецкой прессе "Следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину - Die Zeit. Какое, однако, синхронное прозрение: