18 раз, когда здоровье и безопасность не являются для людей приоритетом

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Если вы работаете из дома или в офисе, легко забыть, что многие рабочие места могут превратиться в смертельные ловушки. И несмотря на то, что по закону все работники обязаны соблюдать технику безопасности, далеко не все об этом помнят. И куда только смотрит Охрана труда?
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