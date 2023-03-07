18 раз, когда здоровье и безопасность не являются для людей приоритетом

Если вы работаете из дома или в офисе, легко забыть, что многие рабочие места могут превратиться в смертельные ловушки. И несмотря на то, что по закону все работники обязаны соблюдать технику безопасности, далеко не все об этом помнят. И куда только смотрит Охрана труда?