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18 раз, когда здоровье и безопасность не являются для людей приоритетом

18 раз, когда здоровье и безопасность не являются для людей приоритетом

Автор:
07 марта 2023 22:07
Сообщество : Жизнь
Метки: безопасность   здоровые   ловушки   люди   приоритет   смертельные   
1446
19

Если вы работаете из дома или в офисе, легко забыть, что многие рабочие места могут превратиться в смертельные ловушки. И несмотря на то, что по закону все работники обязаны соблюдать технику безопасности, далеко не все об этом помнят. И куда только смотрит Охрана труда?

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Метки: безопасность   здоровые   ловушки   люди   приоритет   смертельные   
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1  комментарий
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Seryi_spb 39 минут назад
Я уже подсел на эти картинки. Завтра повтор будет?
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