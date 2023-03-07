"Она безразмерная!": продавцы "Пятёрочки" ужаснулись количеству наворованного милой на вид женщиной

Если посетитель магазина выглядит как бомж и пахнет как бомж, совсем не обязательно, что он окажется воришкой. Среди тех, кто пытается пронести товар, не заплатив, встречаются и неплохо одетые люди, которые не выглядят нуждающимися. Зато воруют при этом в каких-то гигантских масштабах!