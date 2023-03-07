"Она безразмерная!": продавцы "Пятёрочки" ужаснулись количеству наворованного милой на вид женщиной

Если посетитель магазина выглядит как бомж и пахнет как бомж, совсем не обязательно, что он окажется воришкой. Среди тех, кто пытается пронести товар, не заплатив, встречаются и неплохо одетые люди, которые не выглядят нуждающимися. Зато воруют при этом в каких-то гигантских масштабах!
Женщину поймали с поличным и заставили выложить в корзину кучу товаров, которые она прятала под короткой шубкой. Продавцы, которых, наверное, уже ничем не удивить, изумлялись, сколько всего успела напихать за пазуху скромная и стеснительная воровка.
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Мадам пообещала всё оплатить, лишь бы продавцы не вызывали полицию. Впрочем, после того, как сотрудники магазина увидели количество украденного, они пообещали, что воровка не уйдет без протокола. Это не кусок хлеба украть голодному!
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зы. магаз не жалко...но недосдачу сотрудники бы оплачивали
Господин Чубайс люто завидует такой прихватиции. Где же она была в святые 90е? Такой талант пропал зря.
Зайду через часок, когда прийдут всепропальщики, с криками «до чего довели страну» и «украла, потому что не может себе позволить»