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"Она безразмерная!": продавцы "Пятёрочки" ужаснулись количеству наворованного милой на вид женщиной

"Она безразмерная!": продавцы "Пятёрочки" ужаснулись количеству наворованного милой на вид женщиной

Автор:
07 марта 2023 19:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   воровство   кража   магазин   продавец   пятерочка   украла   
2471
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Если посетитель магазина выглядит как бомж и пахнет как бомж, совсем не обязательно, что он окажется воришкой. Среди тех, кто пытается пронести товар, не заплатив, встречаются и неплохо одетые люди, которые не выглядят нуждающимися. Зато воруют при этом в каких-то гигантских масштабах!

Женщину поймали с поличным и заставили выложить в корзину кучу товаров, которые она прятала под короткой шубкой. Продавцы, которых, наверное, уже ничем не удивить, изумлялись, сколько всего успела напихать за пазуху скромная и стеснительная воровка.


Мадам пообещала всё оплатить, лишь бы продавцы не вызывали полицию. Впрочем, после того, как сотрудники магазина увидели количество украденного, они пообещали, что воровка не уйдет без протокола. Это не кусок хлеба украть голодному!

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Метки: видео   воровство   кража   магазин   продавец   пятерочка   украла   
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16  комментариев
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117
Вася Пупкин Час назад
Раньше мама даст 5 рублей,пойдëшь в магазин и приносишь 2 полные сумки. А сейчас понаставили этих ваших камер....
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2k
Oskarin 22 минуты назад
"Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза."
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9k
BarOb Полчаса назад
Как некрасиво, ведёт себя как цыганка
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17k
RDen 38 минут назад
она что? охренела?
зы. магаз не жалко...но недосдачу сотрудники бы оплачивали
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40k
Сергей 38 минут назад
Вот же крыса жадная.
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6k
Дмитрий 38 минут назад
Как говорится имел в своё время непосредственное отношение к выявлению подобных расхитителей не социалистической собственности.....Воруют все! От 4-5 летних до стариков и старух 70 летних. От школьников до директоров. От обеспеченных, имеющих по 3 автомобиля, до алкоголиков и тунеядцев. Воруют всё! От детского питания(дорого к стати), до копеечных игрушек. Воруют что бы поесть и что бы "адреналин" повысить. Директор одного учреждения в городе(довольно известный в определённых кругах(среди руководителей), воровал...... красную рыбу(тоже дорогую). Он взвешивал рыбу. Потом бродил по магазину и взвешивал эту же рыбу, как ...... картофель. Первый ценник не клеил на пакет. Второй соответственно клеил. Потом шёл на кассу самообслуживания и пробивал товар как картофель. Система была уделана элементарным способом. Пойман был только по тому, что что то пошло не так, при "пробитии" другого товара и чисто случайно продавец увидела на на пакете, на ценнике надпись: Картофель! После того, как понял, что явка провалилась, бросил весь товар и фактически сбежал. Пример и случаев десятки....
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17k
Toxictofa 42 минуты назад
У нее походу внутри шубы карманов, как у Анатолия Вассермана на жилетке)
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3k
Куронека 56 минут назад
В фильме "Телохранитель киллера" Сэмюель Джексон так пистолеты доставал. :-)
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42k
turyst Час назад
Это ещё что, вот как бывает:

Ссылка www.youtube.com


Ссылка youtu.be
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1k
Seryi_spb Час назад
Рано взяли. Надо было караулить её после кассы. А так ей предъявить фактически нечего.
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5k
Frank Borman Час назад
А трусики не проверии. Может, она и в трусики напихала?
Господин Чубайс люто завидует такой прихватиции. Где же она была в святые 90е? Такой талант пропал зря.
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337
Stekr 2 часа назад
Такой талант пропадает.
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Рано зашел.
Зайду через часок, когда прийдут всепропальщики, с криками «до чего довели страну» и «украла, потому что не может себе позволить»
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