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Женщина избила школьника, толкнувшего её сына с горки

Женщина избила школьника, толкнувшего её сына с горки

Автор:
07 марта 2023 08:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Россия   в мире   видео   избиение   инцидент   сергиев посад   школьник   
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В Сергиевом Посаде произошёл неприятный инцидент с участием школьников и женщины. Ребёнок плохо себя вел и матерился, что не понравилось одному из катающихся с горки подростков. Он толкнул школьника с горки и тот пошёл жаловаться матери. Женщина пришла разбираться, захватив с собой старшего сына.

Между матерью и участником конфликта завязалась словесная перепалка. В итоге женщина и её 17-летний старший сын избили подростка. Он был доставлен в больницу.


У подростка диагностировали ушиб области лица, а также подозрение на перелом одного из грудных позвонков.


В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Подмосковье   Россия   в мире   видео   избиение   инцидент   сергиев посад   школьник   
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5  комментариев
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29k
albedo 56 минут назад
На срок дояжематеилась.
Будет правильно, если ее примерно накажут.
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922
SmartCat101 24 минуты назад
таких надо лишать родительских прав и стерелизовать, чтоб не размножались
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21k
ЦСКА 48 минут назад
Для прокуратуры-100%-я фактура! Эта бешеная овца и её старший опарыш, железно должны обзавестись судимостями! Бастрыкин действуй!
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28k
Ваня 54 минуты назад
вот дуру, статью себе накатала с горочки...
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2k
Игорь Час назад
это не женщина, это самка. увы.
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