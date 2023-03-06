Мужчина, потерявший свою кошку пол года назад, случайно увидел её в аэропорту

Владимир потерял свою кошку Соню в августе прошлого года — пушистая котейка просто сбежала из дома. Мужчина искал её несколько месяцев и уже смирился с пропажей любимицы, как вдруг случайно наткнулся на милое видео с кошкой и узнал в ней Соню.
Вот только ролик, оказывается, был снят в Шереметьево. Это около 40 километрах от дома Владимира. На видео кошечка умиротворённо сидит в аэропорту, как будто ждёт свой рейс. Пользователи, увидевшие видео, просто улыбнулись, а Владимир тут же поехал в Шереметьево.
В интервью порталу Mash молодой человек рассказал, что Соне 6 лет. Она всю жизнь жила с Владимиром, пока в августе 2022 года не убежала из дома. Мужчина увидел видео с кошкой и тут же поехал в аэропорт. Он там кошку не нашёл, но обратился к сотрудникам аэропорта, которые тоже теперь будут внимательно следить за пушистиками.
Владимир говорит, что даже если это окажется не Соня, то он всё равно бы забрал незнакомку к себе в память о любимом питомце.
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