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Мужчина, потерявший свою кошку пол года назад, случайно увидел её в аэропорту

Мужчина, потерявший свою кошку пол года назад, случайно увидел её в аэропорту

Автор:
06 марта 2023 16:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   видео   животные   интересное   кошка   милота   находка   фото   
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Владимир потерял свою кошку Соню в августе прошлого года — пушистая котейка просто сбежала из дома. Мужчина искал её несколько месяцев и уже смирился с пропажей любимицы, как вдруг случайно наткнулся на милое видео с кошкой и узнал в ней Соню.

Вот только ролик, оказывается, был снят в Шереметьево. Это около 40 километрах от дома Владимира. На видео кошечка умиротворённо сидит в аэропорту, как будто ждёт свой рейс. Пользователи, увидевшие видео, просто улыбнулись, а Владимир тут же поехал в Шереметьево.

В интервью порталу Mash молодой человек рассказал, что Соне 6 лет. Она всю жизнь жила с Владимиром, пока в августе 2022 года не убежала из дома. Мужчина увидел видео с кошкой и тут же поехал в аэропорт. Он там кошку не нашёл, но обратился к сотрудникам аэропорта, которые тоже теперь будут внимательно следить за пушистиками.

Владимир говорит, что даже если это окажется не Соня, то он всё равно бы забрал незнакомку к себе в память о любимом питомце.

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Метки: Питомцы   видео   животные   интересное   кошка   милота   находка   фото   
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5  комментариев
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16k
Alex Час назад
КОКУ????
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4k
Трям 38 минут назад
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Так он КОКУ потерял или Кошку?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
327366



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