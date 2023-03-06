Мужчина, потерявший свою кошку пол года назад, случайно увидел её в аэропорту

В интервью порталу Mash молодой человек рассказал, что Соне 6 лет. Она всю жизнь жила с Владимиром, пока в августе 2022 года не убежала из дома. Мужчина увидел видео с кошкой и тут же поехал в аэропорт. Он там кошку не нашёл, но обратился к сотрудникам аэропорта, которые тоже теперь будут внимательно следить за пушистиками.