Про Сталина, индустрию и то что можно не воровать народное





А ещё Сталин, когда война началась - двух сыновей отправил воевать и один погиб. Во дела то! Мог как нынешние буржуи свой приплод спрятать за баблом, а он не стал.



Только Сталин так смог страну поднимать из грязи. Ни одна другая социалистическо-коммунистическая страна так не смогла (Пол Пот не даст соврать).



Ещё раз - важно не купить абы что, а купить то что нужно.



Важно не просто на словах купить - а реально купить и привезти.



Важно после привоза - запустить и что бы работало десятки лет.



Важно не сказать что купишь и взяв бабло перевести в иноземные счета, а реально всё до копейки потратить на свою страну.



Сталин отличается от нынешней буржуйской власти в любой буржуйской стране, как Цезарь отличался от нынешних гопарей. Сталин не был вором, не был буржуем, он был от и до коммунистом.