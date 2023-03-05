Про Сталина, индустрию и то что можно не воровать народное

Короче ещё раз по теме Сталина - он взял народные бабки и не украл, а потратил всё на стройку заводов! Прикиньте! Вот буржуи все 30 лет дербанят народные деньги и заводов в итоге всё меньше. Причём так по всему миру, от Аргентины до украины, от России до Бангладеша. А Сталин за такое расстреливал. Сталин копил деньги, потом посылал коммунистов покупать заводы и прикиньте - не давал украсть много! Сталин даже яхту себе не купил, вы вдумайтесь!
А ещё Сталин, когда война началась - двух сыновей отправил воевать и один погиб. Во дела то! Мог как нынешние буржуи свой приплод спрятать за баблом, а он не стал.
Только Сталин так смог страну поднимать из грязи. Ни одна другая социалистическо-коммунистическая страна так не смогла (Пол Пот не даст соврать).
Ещё раз - важно не купить абы что, а купить то что нужно.
Важно не просто на словах купить - а реально купить и привезти.
Важно после привоза - запустить и что бы работало десятки лет.
Важно не сказать что купишь и взяв бабло перевести в иноземные счета, а реально всё до копейки потратить на свою страну.
Сталин отличается от нынешней буржуйской власти в любой буржуйской стране, как Цезарь отличался от нынешних гопарей. Сталин не был вором, не был буржуем, он был от и до коммунистом.
Собственно на сегодня подсчитали достаточно точно. На весь СССР с 1930 по 1953 год расстреляно 800 000 человек. И заодно созданы с нуля авиа, космо и ядерные индустрии. Вопрос - а может не зря стреляли и таки много расстрелянных были врагами, которые мешали этому осуществится? Мож Сталин просто убивал тех, кто потом устроил нам девяностые? Я вот именно так и думаю.
Источник:
- 100 лет назад был образован СССР - самое прогрессивное и передовое государство
- Жизнь и борьба великого тирана Иосифа Сталина
- Советский учёный, перед которым лично извинялся Сталин
- 10 интересных фактов об СССР
- Уникальное захоронение Юджина Шумейкера
К сожалению, большая часть расстрелянных с 1930 по 1938, это просто для поднятия показателей борьбы с инакомыслием ("спасибо" м-даку Ежову).
Большая часть расстрелянных с 30 по 38 в последствии реабилитирована самими Сталиным и, пришедшим ему на помощь потив Ежова, Берией, но самим расстрелянным от этого, увы, было уже не легче.
Оказывается если чиновники не будут воровать все деньги, строить себе яхты, средства выводить на свои счета за рубеж, а сказать страшно, делать именно то, что они должны делать по определению, то есть работать на благо государства, то страна будет процветать.
Теперь подумать без предвзятости, если президент , стоящий у власти уже двадцать лет, зная что технически уже отставание от запада и от развития науки зависит все, не развивает свою науку.
Когда оказывается что Россия не может делать своих чипов, что автомобили нужно учиться делать заново, что подняли пенсионный возраст, медицина , наука, технологии, промышленность упала на уровень ниже уровня 90х, то возникает вполне закономерный вопрос, а чем собственно говоря занималось такое на словах лучшее правительство на земле все эти двадцать лет? Пропаганда пропагандой а реальность порой прорывается через нее, как не сдерживай.
Куда это эти псевдокуммунисты примазываются к товарищу Сталину?
На строительство и содержание персональных дач тратились большие средства. Так в 1951 году из бюджета управления охраны только на содержание государственных дач и квартир Сталина было потрачено 23,3 млн рублей (средняя годовая зарплата 3 тысяч рабочих)[5]. А стоимость строительства одной дороги для дачи у озера Рица составила 16,5 млн рублей[7]. К дачам пристраивались специальные подземные бункеры, строительством которых занималось СМУ-12 Метростроя[8]. Обслуживали и охраняли дачи сотни людей. Так в штате только кремлёвской квартиры и Ближней дачи было 73 человека обслуживающего персонала и 335 человек охраны[5]. По воспоминаниям дочери Сталина Светланы Аллилуевой, дачи часто перестраивали по пожеланию отца[6]:
Куда бы он ни приезжал отдыхать на юг, к следующему сезону дом весь перестраивали. То ему не хватало солнца, то нужна была тенистая терраса; если был один этаж пристраивали второй, а если их было два то один сносили… Мама моя не успела вкусить позднейшей роскоши из неограниченных казенных средств все это пришло после ее смерти, когда дом стал на казенную ногу, военизировался, и хозяйство стали вести оперуполномоченные от МГБ. При маме жизнь выглядела нормально и скромно…
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/330467#mode/inspect/page/1/zoom/4http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/330467#mode/inspect/page/1/zoom/4
Там заслуга с мизерными выплатами других правителей.
Ты лучше сравни когда отменили продуктовые карточки в СССР и Великобритании.
А сравнивать мерина с москвичем, это глупость.
Типа жрите: Собственно на сегодня подсчитали достаточно точно. На весь СССР с 1930 по 1953 год расстреляно 800 000 человек.
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