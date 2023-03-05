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Про Сталина, индустрию и то что можно не воровать народное

Про Сталина, индустрию и то что можно не воровать народное

Автор:
05 марта 2023 16:11
Метки: индустрия   не воровать   сталин   
1422
3

Короче ещё раз по теме Сталина - он взял народные бабки и не украл, а потратил всё на стройку заводов! Прикиньте! Вот буржуи все 30 лет дербанят народные деньги и заводов в итоге всё меньше. Причём так по всему миру, от Аргентины до украины, от России до Бангладеша. А Сталин за такое расстреливал. Сталин копил деньги, потом посылал коммунистов покупать заводы и прикиньте - не давал украсть много! Сталин даже яхту себе не купил, вы вдумайтесь!



А ещё Сталин, когда война началась - двух сыновей отправил воевать и один погиб. Во дела то! Мог как нынешние буржуи свой приплод спрятать за баблом, а он не стал.

Только Сталин так смог страну поднимать из грязи. Ни одна другая социалистическо-коммунистическая страна так не смогла (Пол Пот не даст соврать).

Ещё раз - важно не купить абы что, а купить то что нужно.


Важно не просто на словах купить - а реально купить и привезти.


Важно после привоза - запустить и что бы работало десятки лет.


Важно не сказать что купишь и взяв бабло перевести в иноземные счета, а реально всё до копейки потратить на свою страну.

Сталин отличается от нынешней буржуйской власти в любой буржуйской стране, как Цезарь отличался от нынешних гопарей. Сталин не был вором, не был буржуем, он был от и до коммунистом.


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Собственно на сегодня подсчитали достаточно точно. На весь СССР с 1930 по 1953 год расстреляно 800 000 человек. И заодно созданы с нуля авиа, космо и ядерные индустрии. Вопрос - а может не зря стреляли и таки много расстрелянных были врагами, которые мешали этому осуществится? Мож Сталин просто убивал тех, кто потом устроил нам девяностые? Я вот именно так и думаю.


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Метки: индустрия   не воровать   сталин   
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36  комментариев
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1k
Dwarf61 5 часов назад
Стреляли не зря примерно с 1938 по 1953.
К сожалению, большая часть расстрелянных с 1930 по 1938, это просто для поднятия показателей борьбы с инакомыслием ("спасибо" м-даку Ежову).
Большая часть расстрелянных с 30 по 38 в последствии реабилитирована самими Сталиным и, пришедшим ему на помощь потив Ежова, Берией, но самим расстрелянным от этого, увы, было уже не легче.
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3k
Вячеслав 20 минут назад
Хорошо подымать экономику когда у тебя крестьяне рабы.
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2k
Aleks Полчаса назад
Сравнить Сталина, что будет если все деньги вкладывать в развитие государства, науки, технологий, промышленности, а не воровать, с сегодняшними правителями.
Оказывается если чиновники не будут воровать все деньги, строить себе яхты, средства выводить на свои счета за рубеж, а сказать страшно, делать именно то, что они должны делать по определению, то есть работать на благо государства, то страна будет процветать.
Теперь подумать без предвзятости, если президент , стоящий у власти уже двадцать лет, зная что технически уже отставание от запада и от развития науки зависит все, не развивает свою науку.
Когда оказывается что Россия не может делать своих чипов, что автомобили нужно учиться делать заново, что подняли пенсионный возраст, медицина , наука, технологии, промышленность упала на уровень ниже уровня 90х, то возникает вполне закономерный вопрос, а чем собственно говоря занималось такое на словах лучшее правительство на земле все эти двадцать лет? Пропаганда пропагандой а реальность порой прорывается через нее, как не сдерживай.
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3k
Рафаэль 42 минуты назад
Святые слова, редкий проблеск здравомыслия в истерической интернет- помойке
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87k
Taras Kozalupko Час назад
А Зюганов здесь при чем?
Куда это эти псевдокуммунисты примазываются к товарищу Сталину?
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99k
parallax 2 часа назад
В 1919 году вместе со служебной квартирой в Москве Сталин получил свою первую загородную дачу дом бывшего бакинского нефтепромышленника Л. К. Зубалова. На тот момент количество дач ограничивалось одной. В дальнейшем их количество постоянно росло. Часть загородных дач находилась в непосредственной близости к Москве и использовалась для отдыха и работы в течение года. Другая часть была расположена на юге страны и использовались также для лечения. По воспоминаниям начальника охраны Н. С. Власика, Сталин с семьей уезжал на Чёрное море на 2 месяца раз в год в августе-сентябре[4]. В своих резиденциях Сталин лично занимался организацией их благоустройства и дачного хозяйства[5]. Обустройством занимались специальные люди, а Сталин «брал лишь иногда в руки садовые ножницы и подстригал сухие ветки»[6]. На дачах он принимал многочисленных гостей.

На строительство и содержание персональных дач тратились большие средства. Так в 1951 году из бюджета управления охраны только на содержание государственных дач и квартир Сталина было потрачено 23,3 млн рублей (средняя годовая зарплата 3 тысяч рабочих)[5]. А стоимость строительства одной дороги для дачи у озера Рица составила 16,5 млн рублей[7]. К дачам пристраивались специальные подземные бункеры, строительством которых занималось СМУ-12 Метростроя[8]. Обслуживали и охраняли дачи сотни людей. Так в штате только кремлёвской квартиры и Ближней дачи было 73 человека обслуживающего персонала и 335 человек охраны[5]. По воспоминаниям дочери Сталина Светланы Аллилуевой, дачи часто перестраивали по пожеланию отца[6]:

Куда бы он ни приезжал отдыхать на юг, к следующему сезону дом весь перестраивали. То ему не хватало солнца, то нужна была тенистая терраса; если был один этаж пристраивали второй, а если их было два то один сносили… Мама моя не успела вкусить позднейшей роскоши из неограниченных казенных средств все это пришло после ее смерти, когда дом стал на казенную ногу, военизировался, и хозяйство стали вести оперуполномоченные от МГБ. При маме жизнь выглядела нормально и скромно…
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1k
Alex 2 часа назад
Сталин, проснись, они в край о**уели.
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40k
Сергей 3 часа назад
1942 год , а какие проблемы вылезли на горизонт и приходилось их решать.
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127k
Игорь 3 часа назад
Сталин и есть настоящий коммунист.
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12k
Kostick 4 часа назад
одно но, с 46 года часть зарплаты выплачивалась облигациями. у дедов пачки оного гавна в шкафах были. причем та власть просто забыла про то, что взяла деньги у населения в доог. выплаты к концу 80х вроде были, но мизерные. вопли про войну оставьте для диапроектора. репарации были, европа тоже вся была разрушена. и сравните мерседес 1957 года, и москвич. и это тоже тотально разрушенная страна, с на порядки более бедными природными ресурсами.
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32k
Юр21 4 часа назад
Ёрничанье сегодня было неуместным, человек реально был великий.
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57k
Morder 5 часов назад
Внуки Сталина живут в США это так кто не знает..
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231
Murrkin Morder 4 часа назад
Не всегда дети или внуки оправдывают ожидания родителей
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52k
smakido 5 часов назад
"Вот он -величайший и значительнейший из наших современников. Он ведет за собою 170 миллионов человек на 21 миллион квадратных километров. Он соприкасается в работе со множеством людей. И все эти люди любят его, верят ему, нуждаются в нем, сплачиваются вокруг его, поддерживают его и выдвигают вперед. Во весь свой рост он возвышается над Европой и Азией, над прошедшим и будущим. Это Сталин -самый знаменитый и в то же время почти самый неизведанный человек в мире. " (Анри Барбюс)
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5k
Котэ 5 часов назад
Зюганов то зачем здесь? он то из воров-буржуев
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231
Murrkin Котэ 4 часа назад
Так на картинке комментарий прочитай, что он как раз не тот за кого себя выдаёт.
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66k
Татьяна Юсова 5 часов назад
Совсем неуместный шутливо-ироничный тон в день памяти о великом человеке.
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6k
sumrаknn 5 часов назад
Надо полагать статейка написана в ключе - все правда, а если спрятать одну маленькую ложь, то все схавают.
Типа жрите: Собственно на сегодня подсчитали достаточно точно. На весь СССР с 1930 по 1953 год расстреляно 800 000 человек.
.....
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