В США женщину с инсультом и сломанной ногой, которая соврала про страховку, выгнали из больницы

В американском штате Теннесси 60-летняя женщина скончалась в полицейской машине. Она обратилась в больницу за помощью: у Лизы Эдвардс был инсульт и перелом лодыжки. Женщина соврала врачам, что у неё есть страховка, чтобы ей оказали первую помощь. Во время лечения врачи узнали, что страховки у Лизы нет и тут же вызвали полицию.
60-летняя американка Лиза Эдвардс скончалась в патрульной машине. Она обратилась в больницу за помощью — женщина перенесла инсульт и сломала лодыжку. Во время приёме она соврала, что у неё есть страховка. Вероятно, сделала это женщина от безысходности.
Когда врачи начали лечить женщину, из страховой пришёл ответ. Оказалось, что страховки у женщины нет, сообщает Daily Mail. Тогда врачи прекратили мероприятия по лечению и вызвали полицию. Когда полицейские приехали, женщину вывезли из больницы и пытались засунуть в патрульную машину.
Несмотря на мольбу и слова, что ей трудно дышать, женщину насильно посадили в служебное авто. «Конфликт» между Эдвардс и сотрудниками полиции продолжался в течение часа. Ужасающие кадры были опубликованы в сети. Несмотря на состояние американки, правоохранители передали по рации, что «не знают, притворяется ли она».
Женщина погибла по пути в полицейский участок. Невестка погибшей заявила, что поведение правоохранителей было ужасающим.
«Совершенно неважно, как она оказалась там, где была в то утро, но вся эта ситуация, которая разыгрывалась в течение длительного периода времени, ужасна, абсолютно ужасна», — заявила женщина.
Против офицеров, участвовавших в задержании, не было выдвинуто никаких обвинений. Прибывшие на вызов больницы сотрудники находятся в оплачиваемом отпуске. Сейчас проводится внутреннее расследование, уточняет Gazeta.
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Красота спасет мир, а торгаши его погубят!
чтоб ему там сковородка потеплее досталась
Демократия - это когда каждый свободен подыхать как собака...
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Это первые 2 ссылки из поисковика. В любой стране, в любой профессии есть уроды, дебилы или просто не компетентные люди. Так же, как есть и прекрасные люди.
все же смотрели американское кино, там врать точно не будут
Нет денег - подыхай.
Это вам не дикая Россия (сарказм), где если есть угроза жизни, то ПО ЗАКОНУ - спасают любого.
ВНЕ зависимости есть у тебя страховка или нет.
ВНЕ зависимости гражданин России или нет.
Спасают ЛЮБОГО.
"Мелом расчерчен асфальт на квадратики..."
Мы тоже к этому приходим.
Там специально что ли в полицию набирают дебилов?