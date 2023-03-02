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В США женщину с инсультом и сломанной ногой, которая соврала про страховку, выгнали из больницы

В США женщину с инсультом и сломанной ногой, которая соврала про страховку, выгнали из больницы

Автор:
02 марта 2023 07:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   больница   видео   врачи   интересное   полиция   страховка   фото   
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В американском штате Теннесси 60-летняя женщина скончалась в полицейской машине. Она обратилась в больницу за помощью: у Лизы Эдвардс был инсульт и перелом лодыжки. Женщина соврала врачам, что у неё есть страховка, чтобы ей оказали первую помощь. Во время лечения врачи узнали, что страховки у Лизы нет и тут же вызвали полицию.

60-летняя американка Лиза Эдвардс скончалась в патрульной машине. Она обратилась в больницу за помощью — женщина перенесла инсульт и сломала лодыжку. Во время приёме она соврала, что у неё есть страховка. Вероятно, сделала это женщина от безысходности.

Когда врачи начали лечить женщину, из страховой пришёл ответ. Оказалось, что страховки у женщины нет, сообщает Daily Mail. Тогда врачи прекратили мероприятия по лечению и вызвали полицию. Когда полицейские приехали, женщину вывезли из больницы и пытались засунуть в патрульную машину.

Несмотря на мольбу и слова, что ей трудно дышать, женщину насильно посадили в служебное авто. «Конфликт» между Эдвардс и сотрудниками полиции продолжался в течение часа. Ужасающие кадры были опубликованы в сети. Несмотря на состояние американки, правоохранители передали по рации, что «не знают, притворяется ли она».

Женщина погибла по пути в полицейский участок. Невестка погибшей заявила, что поведение правоохранителей было ужасающим.

«Совершенно неважно, как она оказалась там, где была в то утро, но вся эта ситуация, которая разыгрывалась в течение длительного периода времени, ужасна, абсолютно ужасна», — заявила женщина.

Против офицеров, участвовавших в задержании, не было выдвинуто никаких обвинений. Прибывшие на вызов больницы сотрудники находятся в оплачиваемом отпуске. Сейчас проводится внутреннее расследование, уточняет Gazeta.

Источник:

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Метки: США   больница   видео   врачи   интересное   полиция   страховка   фото   
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40  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Либеральный мир. Полная свобода человека. Такая она у либералов - свобода. Мерило этой свободы - деньги и свобода извращений. Деньги и извращения - и ты свободен. Ты бог. Все по Ницше. Фашисты германские к этому шли, шли да не пришли. Зато сейчас либералы подхватили знамя фашизма. И радуются.
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8k
Trenzel2003 45 секунд назад
Америка!.. Бизнес и ничего личного, только доллллллары.
Я всегда говорил и мне не лень повторить.
Красота спасет мир, а торгаши его погубят!
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8k
Zhora 2 минуты назад
Такие видео надо показывать всем фанатам пиндостана, считающим, что там рай на земле.
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29k
Григорий 4 минуты назад
Я думал, что медики для начала остматривают пациента, а после первоначальной помощи уже можно вспомнить про страховки и прочее. Он же туда не 10 баков в долг просить пришла.
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65k
SAndre 14 минут назад
и именно такую систему здравоохранения нам проталкивали эффективные менеджеры ЕБН
чтоб ему там сковородка потеплее досталась
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59k
pynh 14 минут назад
Что не так? Все по закону.
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5k
vasilykopkov 17 минут назад
А какие претензии? Все поступили по закону. Нет страховки - нет лечения. Обманула - в тюрьму.
Демократия - это когда каждый свободен подыхать как собака...
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1k
Alex 19 минут назад
Ублюдочная страна, с ублюдочным населением.
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12k
Graf_Dracula 22 минуты назад
Ну демократия же ЁПТА!
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10k
Losha Полчаса назад
Зато там все тебе улыбаются. Пока у тебя есть деньги конечно.
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1k
Андрей Филиппов 40 минут назад
Желаю всем любителям пиндосов такого конца.
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276
pomoxa 44 минуты назад
https://www.oka.fm/new/read/social/Patcienta-vygnali-iz-bolnitcy-umirat/https://www.oka.fm/new/read/social/Patcienta-vygnali-iz-bolnitcy-umirat/
https://gorod48.ru/news/590859/?ELEMENT_ID=590859https://gorod48.ru/news/590859/?ELEMENT_ID=590859
Это первые 2 ссылки из поисковика. В любой стране, в любой профессии есть уроды, дебилы или просто не компетентные люди. Так же, как есть и прекрасные люди.
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5k
мемфрид 53 минуты назад
White lives matter! И чтобы реднеки и прочие янки изнутри сожгли это осиное гнездо. Ура
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7k
Виталий 56 минут назад
ничего страшного, главное что на Украину хватает миллиардов
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3k
Anatoly Tananykhin Час назад
100 ярдов на Украину у них есть, а чтобы оказать помощь гражданке страны в критическом состоянии - нет ни копейки))))
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3k
poбт Час назад
це все путинска пропаганда, соловьевщина
дэйли мэйл рупор кремля...
все же смотрели американское кино, там врать точно не будут
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28k
albedo 2 часа назад
Вот он - свободный демократический мир.
Нет денег - подыхай.

Это вам не дикая Россия (сарказм), где если есть угроза жизни, то ПО ЗАКОНУ - спасают любого.
ВНЕ зависимости есть у тебя страховка или нет.
ВНЕ зависимости гражданин России или нет.
Спасают ЛЮБОГО.
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4k
EvgeniySAN 2 часа назад
Нет денег, нет лечения. Лекарства, врачи, медсестры, санитары, койка, еда - все стоит денег.
Мы тоже к этому приходим.

Ссылка www.youtube.com
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384
adssaf afasffdsga EvgeniySAN Час назад
У меня есть опыт пломб. Так вот - стоит рядом платная и бесплатная. Какая из них какая, я, за давностью лет, уже и не помню.
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37k
Александр 2 часа назад
Град на холме...
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13k
Мистер Фикс 2 часа назад
"Я не знаю, притворяется она, или что"

Там специально что ли в полицию набирают дебилов?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326902



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