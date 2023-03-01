От любви до ненависти — одна чипсина. Девушка сбила парня из-за лакомства

Если вы думаете, что брачные клятвы устарели, то вы глубоко ошибаетесь. В горе и радости люди должны делить все. И ключевое здесь не горе или радость, а делить.
Именно так считает австралийка Шарлотта Харрисон, которая сбила своего бойфренда на машине из-за того, что тот доел ее любимые чипсы.
По крайней мере такой версии придерживается пострадавший молодой человек по имени Мэтью.
Он заявил, что после того, как Шарлотта увидела, как парень опустошил пачку чипсов, она остановила машину и попросила его выйти. После австралийка попыталась сбить его, спровоцировав аварию.
Сама же Харрисон утверждает, что ее нога случайно соскользнула с педали тормоза и нажала на газ.
Кто прав в этой истории — решит суд и правоохранительные органы.
Самое интересное в этой истории — с каким вкусом были чипсы.
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