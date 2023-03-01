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От любви до ненависти — одна чипсина. Девушка сбила парня из-за лакомства

От любви до ненависти — одна чипсина. Девушка сбила парня из-за лакомства

Автор:
01 марта 2023 22:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Девушка   женщины   злость   неадекватность   попытка убийства   ревность   чипсы   
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Если вы думаете, что брачные клятвы устарели, то вы глубоко ошибаетесь. В горе и радости люди должны делить все. И ключевое здесь не горе или радость, а делить.

Именно так считает австралийка Шарлотта Харрисон, которая сбила своего бойфренда на машине из-за того, что тот доел ее любимые чипсы.

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По крайней мере такой версии придерживается пострадавший молодой человек по имени Мэтью.

Он заявил, что после того, как Шарлотта увидела, как парень опустошил пачку чипсов, она остановила машину и попросила его выйти. После австралийка попыталась сбить его, спровоцировав аварию.

Сама же Харрисон утверждает, что ее нога случайно соскользнула с педали тормоза и нажала на газ.

Кто прав в этой истории — решит суд и правоохранительные органы.

Самое интересное в этой истории — с каким вкусом были чипсы.

Источник:

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Метки: Девушка   женщины   злость   неадекватность   попытка убийства   ревность   чипсы   
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Мойша 2 часа назад
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