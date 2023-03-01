Спорт VS антидепрессанты — исследование показало, что эффективнее справляется с депрессией

Спорт, как известно, продлевает жизнь, но физические нагрузки не только благоприятно сказываются на выносливости организма. Австралийские ученые провели исследование, согласно которому занятие спортом куда эффективнее приема лекарств и консультаций у врача при психическом расстройстве.
Учёные из Университета Южной Австралии проанализировали 97 научных работ на эту тему, в которых приняли участие свыше 128 тысяч участников в более чем 1000 испытаниях. Главный вывод, который сделали австралийцы заключается в том, что занятие спортом в течение 12 недель сказывается куда лучше на здоровье пациентов, снижая тревожность и симптомы депрессии, а кому-то и вовсе помогает справиться с болезнью.
Ведущий исследователь UniSA, доктор Бен Сингх, отмечает, что лучше всего, если люди, страдающие от депрессии, будут заниматься высокоинтенсивной, но короткой физической активностью. Бег в парке как раз подойдет для того, чтобы улучшить ментальное состояние человека, но в целом полезны и другие виды нагрузки, даже не такие высокоинтенсивные.
Так что, если у вас есть трудности, то можете попробовать начать заниматься спортом — хуже точно не будет.
Источник:
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