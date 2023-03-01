Спорт VS антидепрессанты — исследование показало, что эффективнее справляется с депрессией

Учёные из Университета Южной Австралии проанализировали 97 научных работ на эту тему, в которых приняли участие свыше 128 тысяч участников в более чем 1000 испытаниях. Главный вывод, который сделали австралийцы заключается в том, что занятие спортом в течение 12 недель сказывается куда лучше на здоровье пациентов, снижая тревожность и симптомы депрессии, а кому-то и вовсе помогает справиться с болезнью.