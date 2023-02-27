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Загадка голубого лотоса так любимого египтянами

Загадка голубого лотоса так любимого египтянами

Автор:
27 февраля 2023 19:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   египет   интересное   история   растения   флора   
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Голубой лотос (Nymphaea caerulea), также известный как синий лотос, египетский лотос или сакред-лотос - это водное растение, которое живёт в реках и озерах в Африке и Азии. Этот цветок уже давно известен своими красивыми синими лепестками и целебными свойствами

Египтяне верили, что кувшинка помогает в проводах в загробный мир и помогает общаться с богами. Цветок даже встречается в известной "Египетской книге мёртвых" и считался символом бессмертия. У цветка есть энтеогенные качества - вещества, которые способны изменять создание, влияют на поведение и самопознание человека, расширяют рамки восприятия. Галлюциноген, проще говоря.

Эти качества отлично использовались с древних времён самыми разными религиозными организациями. Один из самых известных таких природных галлюциногенов - аяуаска, который и сейчас используется коренными народами Амазонки и бразильскими шаманами, когда проводят религиозные обряды.



Ещё один огромный плюс голубого лотоса - ему не нужен особый уход и условия. Ему хватало и небогатой на полезные вещества почвы, где мало кислорода. Бутон поднимался над поверхностью воды течение трёх дней. Он раскрывается около десяти утра, а закрывается примерно в три часа дня.

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В Голубом лотосе содержится два алкалоида - нуциферин и апоморфин. Второй - это неселективный агонист дофамина и его используют при лечении болезни Паркинсона. Также относительно недавно выяснилось, что апоморфин прекрасно лечит эректильную дисфункцию.

В Древнем Египте медицина, магия и религия были очень тесно связаны друг с другом. Египтяне все жизненные аспекты привязывали к потустороннему. "Египетская книга мёртвых" является одним из самых древних и подробных манускриптов для того, чтобы изучить все свойства голубого лотоса. А в папирусе Эберса (1500 год до н.э.) можно прочесть почти тысячу самых разных рецептов и методов лечения. Документ очень ценный. Очень много рецептов посвящено тому, что экстракт голубого лотоса - это очень мощный афродизиак. И из-за этого его очень часто использовала элита на тайных собраниях в храмах, добавляя его в священные вина.

Что ещё нравилось египтянам в голубом лотосе, так это его сходство с Солнцем, они поклонялись цветку ещё и из-за этого. Аромат его настолько прекрасен и чарующ, что на стенах гробниц и прочих наскальных рисунках можно увидеть изображения людей, которые вдыхают его.
Лотос всегда использовали на самых разных церемониях и торжествах.


Голубой лотос можно встретить в папирусах эротического содержания. Кувшинка во всех ситуациях используется только привилегированными членами общества - жрецами или членами царской семьи. Это говорит о том, что восхитительные свойства его не были доступны обычным людям.
Голубой лотос чтили за его, чуть ли не магические, свойства и он был очень важным аспектом традиционной культуры древних египтян.

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Метки: Прошлое   египет   интересное   история   растения   флора   
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4  комментария
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10k
Сатанеев 52 минуты назад
"Голубой лотос можно встретить в папирусах эротического содержания. Кувшинка во всех ситуациях используется только привилегированными членами общества - жрецами или членами царской семьи. Это говорит о том, что восхитительные свойства его не были доступны обычным людям."
Мне тут видится некое подобие "ошибки выжившего". Т.е. делаются выводы на основе ошибочных вводных.
В случае с папирусами (т.е. письменными свидетельствами) можно предположить, что использование голубого лотоса освещалось в случае с вельможами и жрецами.
Кому интересен крестьянин, балующийся природной наркотой? Папирус стоил дороже, чем сам этот крестьянин.
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Сергей Клубков 17 минут назад
За этот цветочек за содержание наркотических веществ можно и статью в РФ получить.
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20k
Corvus Corax 2 часа назад
"Ему хватало и небогатой на полезные вещества почвы, где мало кислорода"

Это водное растение. Почва ему без надобности. А в речном/озерном иле с питательными веществами все хорошо. Кислород в основном не в почве, он в воздухе, в воде.
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