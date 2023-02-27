Загадка голубого лотоса так любимого египтянами

Египтяне верили, что кувшинка помогает в проводах в загробный мир и помогает общаться с богами. Цветок даже встречается в известной "Египетской книге мёртвых" и считался символом бессмертия. У цветка есть энтеогенные качества - вещества, которые способны изменять создание, влияют на поведение и самопознание человека, расширяют рамки восприятия. Галлюциноген, проще говоря.

Эти качества отлично использовались с древних времён самыми разными религиозными организациями. Один из самых известных таких природных галлюциногенов - аяуаска, который и сейчас используется коренными народами Амазонки и бразильскими шаманами, когда проводят религиозные обряды.







Ещё один огромный плюс голубого лотоса - ему не нужен особый уход и условия. Ему хватало и небогатой на полезные вещества почвы, где мало кислорода. Бутон поднимался над поверхностью воды течение трёх дней. Он раскрывается около десяти утра, а закрывается примерно в три часа дня.

