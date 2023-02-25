Где не летают самолёты: 9 мест на Земле

Ландшафт Йемена в целом похож на афганский, и во многом благодаря этому местным властям сложно справиться с вооружёнными группировками, которые воюют не только с государством, но и друг с другом. Известно, что кого-то из них поддерживает Иран, кого-то — «Аль-Каида», а потому у них в руках вполне может оказаться серьёзное оружие — особенно сейчас, когда шиитские боевики почти захватили власть в стране. Именно поэтому авиарегуляторы советуют или облетать Йемен стороной, или пролетать над ним как минимум на высоте 7 км.

Тибет и Гималаи