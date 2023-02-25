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Где не летают самолёты: 9 мест на Земле

Где не летают самолёты: 9 мест на Земле

Автор:
25 февраля 2023 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   полет   самолет   страны   трафик   факты   фото   
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Если посмотреть на карту полётов гражданской авиации вроде FlightRadar, то можно заметить, что над некоторыми населёнными зонами совсем не летают самолёты.

Восточная Украина

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 После того как летом 2014 года над Донецкой областью сбили самолёт Malaysia Airlines, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур (в результате погибли 298 человек), мировая общественность удивилась, что над зоной военных действий разрешались полёты гражданской авиации. С тех пор Донецкую и Луганскую области авиалайнеры избегают. Туда самолёты тоже не летают: международный аэропорт Донецка разрушен почти до основания.

 

Север Ирака и Сирия

Разговоры о введении бесполётной зоны над Сирией велись с начала гражданской войны в этой стране, и это касалось не только гражданских, но и военных самолётов. После того как в регионе активизировалась террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта», которая контролирует восток Сирии и север Ирака, самолёты облетают стороной эти пустынные земли.

 

Синайский полуостров

Хотя ситуация в Египте более-менее стабилизировалась, на территории страны остаются места, над которыми предпочитают не пролетать крупные самолёты. Среди них — Синайский полуостров. На нём расположены важные курорты вроде Шарм-эль-Шейха, но некоторые организации (например, Федеральное управление гражданской авиации США) рекомендуют или пролетать над ним на максимальной высоте, или вообще строить курс в обход региона, в котором активизировались террористы.

 

Север Эфиопии

Несмотря на то, что сейчас север Эфиопии — не самая беспокойная территория в Африке, многие авиационные регуляторы всё равно не советуют летать над ней. Дело в том, что около 25 лет назад там развернулись основные события гражданской войны, в результате которой, кстати, образовалось государство Эритрея. Конфликт давно закончился, но крупные организации порой медленно реагируют на исторические изменения.

 

Сомали

В результате гражданской войны, которая началась в 1990-е, Сомали распалась на несколько фактически независимых государственных образований. В некоторых из них активно действуют террористические группировки, например, «Аш-Шабаб», которая недавно устроила атаку на университет в Кении. В руках у исламистов, скорее всего, есть достаточно серьёзное оружие, при помощи которого вполне возможно подбить гражданский самолёт.  

 

Ливия

Бесполётную зону для военных самолётов над Ливией ввели во время гражданской войны 2011 года, а продолжившийся на территории страны вооружённый конфликт вынудил гражданскую авиацию искать пути обхода. Опасения связаны с тем, что до войны Ливия закупила достаточно оружия, которым можно нанести вред авиалайнерам, — в частности, установки БУК.

 

Йемен

Ландшафт Йемена в целом похож на афганский, и во многом благодаря этому местным властям сложно справиться с вооружёнными группировками, которые воюют не только с государством, но и друг с другом. Известно, что кого-то из них поддерживает Иран, кого-то — «Аль-Каида», а потому у них в руках вполне может оказаться серьёзное оружие — особенно сейчас, когда шиитские боевики почти захватили власть в стране. Именно поэтому авиарегуляторы советуют или облетать Йемен стороной, или пролетать над ним как минимум на высоте 7 км.

 

Тибет и Гималаи

Хотя Тибет не считается неспокойной территорией (там довольно редко, но вспыхивают беспорядки сторонников независимости от Китая), авиалайнеры над ним и над соседними Гималаями всё равно не летают. Это связано с техническими причинами: разница высот между вершинами гор и эшелонами трасс довольно мала, и из-за этого у самолёта велик шанс попасть в зону турбулентности. Во избежание проблем Гималаи облетают с южной стороны, над территорией Индии.

 

Архипелаг Сенкаку,
Восточно-Китайское море

В 2013 году Китай односторонне ввёл ограничения на полёты над спорными территориями Восточно-Китайского моря в районе островов Сенкаку, которые де-факто контролируются Японией. В мировом сообществе такой ход посчитали нелегитимным и осудили как только разжигающий конфликт между Китаем, Японией и Тайванем. Тем не менее авиарегуляторы посоветовали с осторожностью относиться к этой зоне, пусть она и невелика.

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Метки: интересно   полет   самолет   страны   трафик   факты   фото   
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8  комментариев
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13k
котегRUS 48 минут назад
а вот не надо ля-ля... Все самолеты из Лос-Анджелеса в Китай летят через нашу Чукотку, Якутию и Забайкальский край.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полминуты назад
Заметьте, что над Тибетом точно не летают самолёты.
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6k
TirAn 9 минут назад
Скриншоты с ресурса Флайтрадар24, есть аналог для кораблей и судов АИС маринтрафик.
Есть одна тонкость. На обеих сайтах показаны только объекты, которые оборудованы соответствующей приёмо-передающей аппаратурой. Которая, если она включена, взаимодействует с соседними бортами, и наземными пунктами, которые в свою очередь передают информацию куда надо, в т.ч. и в интернет. Если где то нет такого наземного пункта, то от туда информация не передается, и на сайтах борт не отображается. Есть ещё и канал связи с ИСЗ, там не много другие условия отображения
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5k
Frank Borman 39 минут назад
Где стреляют, там и не летают.
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8k
Владимир 41 минуту назад
Где не летают самолёты
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10k
Бендер Родригес 43 минуты назад
КГ/АМ.
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5k
Tuskub 51 минуту назад
Гы-гы-гы! )) ..это просто называется - отключение транспондера (или его просто не включают)
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4k
Старичок 53 минуты назад
практически везде, где не летают самолеты, пендосы насаждали свою гребаную демократию.
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