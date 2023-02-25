Где не летают самолёты: 9 мест на Земле

Если посмотреть на карту полётов гражданской авиации вроде FlightRadar, то можно заметить, что над некоторыми населёнными зонами совсем не летают самолёты.
Восточная Украина
После того как летом 2014 года над Донецкой областью сбили самолёт Malaysia Airlines, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур (в результате погибли 298 человек), мировая общественность удивилась, что над зоной военных действий разрешались полёты гражданской авиации. С тех пор Донецкую и Луганскую области авиалайнеры избегают. Туда самолёты тоже не летают: международный аэропорт Донецка разрушен почти до основания.
Север Ирака и Сирия
Разговоры о введении бесполётной зоны над Сирией велись с начала гражданской войны в этой стране, и это касалось не только гражданских, но и военных самолётов. После того как в регионе активизировалась террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта», которая контролирует восток Сирии и север Ирака, самолёты облетают стороной эти пустынные земли.
Синайский полуостров
Хотя ситуация в Египте более-менее стабилизировалась, на территории страны остаются места, над которыми предпочитают не пролетать крупные самолёты. Среди них — Синайский полуостров. На нём расположены важные курорты вроде Шарм-эль-Шейха, но некоторые организации (например, Федеральное управление гражданской авиации США) рекомендуют или пролетать над ним на максимальной высоте, или вообще строить курс в обход региона, в котором активизировались террористы.
Север Эфиопии
Несмотря на то, что сейчас север Эфиопии — не самая беспокойная территория в Африке, многие авиационные регуляторы всё равно не советуют летать над ней. Дело в том, что около 25 лет назад там развернулись основные события гражданской войны, в результате которой, кстати, образовалось государство Эритрея. Конфликт давно закончился, но крупные организации порой медленно реагируют на исторические изменения.
Сомали
В результате гражданской войны, которая началась в 1990-е, Сомали распалась на несколько фактически независимых государственных образований. В некоторых из них активно действуют террористические группировки, например, «Аш-Шабаб», которая недавно устроила атаку на университет в Кении. В руках у исламистов, скорее всего, есть достаточно серьёзное оружие, при помощи которого вполне возможно подбить гражданский самолёт.
Ливия
Бесполётную зону для военных самолётов над Ливией ввели во время гражданской войны 2011 года, а продолжившийся на территории страны вооружённый конфликт вынудил гражданскую авиацию искать пути обхода. Опасения связаны с тем, что до войны Ливия закупила достаточно оружия, которым можно нанести вред авиалайнерам, — в частности, установки БУК.
Йемен
Ландшафт Йемена в целом похож на афганский, и во многом благодаря этому местным властям сложно справиться с вооружёнными группировками, которые воюют не только с государством, но и друг с другом. Известно, что кого-то из них поддерживает Иран, кого-то — «Аль-Каида», а потому у них в руках вполне может оказаться серьёзное оружие — особенно сейчас, когда шиитские боевики почти захватили власть в стране. Именно поэтому авиарегуляторы советуют или облетать Йемен стороной, или пролетать над ним как минимум на высоте 7 км.
Тибет и Гималаи
Хотя Тибет не считается неспокойной территорией (там довольно редко, но вспыхивают беспорядки сторонников независимости от Китая), авиалайнеры над ним и над соседними Гималаями всё равно не летают. Это связано с техническими причинами: разница высот между вершинами гор и эшелонами трасс довольно мала, и из-за этого у самолёта велик шанс попасть в зону турбулентности. Во избежание проблем Гималаи облетают с южной стороны, над территорией Индии.
Архипелаг Сенкаку,
Восточно-Китайское море
В 2013 году Китай односторонне ввёл ограничения на полёты над спорными территориями Восточно-Китайского моря в районе островов Сенкаку, которые де-факто контролируются Японией. В мировом сообществе такой ход посчитали нелегитимным и осудили как только разжигающий конфликт между Китаем, Японией и Тайванем. Тем не менее авиарегуляторы посоветовали с осторожностью относиться к этой зоне, пусть она и невелика.
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Есть одна тонкость. На обеих сайтах показаны только объекты, которые оборудованы соответствующей приёмо-передающей аппаратурой. Которая, если она включена, взаимодействует с соседними бортами, и наземными пунктами, которые в свою очередь передают информацию куда надо, в т.ч. и в интернет. Если где то нет такого наземного пункта, то от туда информация не передается, и на сайтах борт не отображается. Есть ещё и канал связи с ИСЗ, там не много другие условия отображения