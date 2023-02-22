Наглядные изображения, демонстрирующие контраст между Северной и Южной Кореей

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Трудно поверить, что когда-то Северная и Южная Корея были одной страной. В этом посте вы увидите фотографии, показывающие колоссальные различия между этими соседними государствами. Взгляните!
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В Северной Корее, чтобы из одного города поехать в другой, нужно получить разрешение от властей. Поэтому здесь так мало машин, и дети не боятся играть на дороге
В двух супермаркетах Пхеньяна можете найти разные виды продуктов питания и напитков, в том числе класса люкс, но это всё доступно только обеспеченным людям страны - элите
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Ну и Северная Корея - независимое государство, выживающее в кольце врагов, но с помощью своих ресурсов. И обладающее ядерным оружием
Южная - страна-соска, что скажут пиндосы, в ту позу и лягут. Армия чисто декоративная, вся промышленность - дутая, поддерживается Западом в противовес КНДР. Если завтра КНДР исчезнет, то Южная рухнет, ибо станет ненужна, а сама по себе нахрен не нужна никому, даже как рабсила. Можно найти либо дешевле, либо профессиональней. Ничего своего нет в принципе
Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная?
Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная.
Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья!
Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке.
Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Я думаю, что каждый россиянин имел бы дома французского гувернёра по цене таджикского строителя.
Простите !
Нельзя сравнивать не сравнимое .
Если буду перечислять не сравнимое - получится немаленькая статья .