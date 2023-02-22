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Наглядные изображения, демонстрирующие контраст между Северной и Южной Кореей

Наглядные изображения, демонстрирующие контраст между Северной и Южной Кореей

Автор:
22 февраля 2023 23:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Демонстрирующие   Изображения   Контраст   Корея   Северная   южная   
1681
20

Трудно поверить, что когда-то Северная и Южная Корея были одной страной. В этом посте вы увидите фотографии, показывающие колоссальные различия между этими соседними государствами. Взгляните!

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Метки: Демонстрирующие   Изображения   Контраст   Корея   Северная   южная   
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24  комментария
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
А чего человейники снаружи и изнутри в Южной не показали? И нищету

Ну и Северная Корея - независимое государство, выживающее в кольце врагов, но с помощью своих ресурсов. И обладающее ядерным оружием
Южная - страна-соска, что скажут пиндосы, в ту позу и лягут. Армия чисто декоративная, вся промышленность - дутая, поддерживается Западом в противовес КНДР. Если завтра КНДР исчезнет, то Южная рухнет, ибо станет ненужна, а сама по себе нахрен не нужна никому, даже как рабсила. Можно найти либо дешевле, либо профессиональней. Ничего своего нет в принципе
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2k
Мурчелло Минуту назад
Очередная демократическая заказуха этот пост.Авторша из канады видимо.
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623
Николай 8 минут назад
Мне пришла идея в голову, сравнить "китай-город" с самым Мухосранским Мухосранском. Особенное внимание уделить количеству ресторанов, дрогам и архитектуре. Уууух, пост накатаю.
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12k
Denissg 11 минут назад
Фотки, взятые произвольно, внезапным образом показали, как плохо в одной Корее и как хорошо в другой. Удивительно, правда?
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30k
Ashabad 12 минут назад
А давайте все вместе попросим США снять все санкции с КНДР и открыть для Северной Кореи свои рынки. Как думаете, как быстро КНДР обгонит Южную Корею?
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14k
Alex 16 минут назад
Бред. Так можно набрать какую-нибудь Конго и Францию... И Франция будет в полной жопе. Минус!
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11k
Трив 16 минут назад
А чего же не написали, что долг ЮК составляет почти триллион долларов? Это очень много для такой маленькой страны. А чего не написали, что люди там живут совсем небогато, а даже порою бедно, что очень много работают. А у СК долг всего 20 млрд. Да, там не сладко, но понятно, что ЮК - это картинка, в которую хорошо вложились, а СК - вся в санкциях, чтобы показать, насколько плохо жить при социализме. Старая изъезженная песня.
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42k
turyst 24 минуты назад
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6k
Андрей Крылов 39 минут назад
Очередной сблёв про то, как жутко всё в се верной Корее. Автор, убейся об стену! Нехер лезть туда, где ни чего не понимаешь. Ещё и переспосчивая инфу с откровенно вражеских сайтов. Да будет тебе стыдно, "автор" ападного сблёва!
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27k
Юрьевич 44 минуты назад
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал?
Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная?
Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная.
Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья!
Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке.
Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал? Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная? Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная. Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья! Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке. Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал? Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная? Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная. Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья! Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке. Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал? Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная? Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная. Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья! Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке. Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал? Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная? Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная. Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья! Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке. Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал? Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная? Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная. Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья! Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке. Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал? Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная? Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная. Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья! Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке. Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал? Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная? Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная. Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья! Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке. Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
Автор, а трущобы южной Кореи что не показал? Автор, вот тебе фотки. Скажи где здесь Южная Корея и где Северная? Подсказка - первые 4 фотки - это Южная Корея, остальные- Северная. Ты своим постом решил тут агитировать что ли? Люди живут так как им нравится! Какое твоё собачье дело? Цветастая одежда и огромное количество машин - это вовсе не признак счастья! Вот тебе простой пример. Ты работаешь как каторжный в офисе с 8 до 20 часов, очень боишься что тебя уволят и ты лишишься жилья, еды, своего автомобиля... да с голоду подохнешь в конце концов вместе с семьёй. Пока работаешь у тебя есть автомобиль, но ездить тебе на нём особо некогда... а в выходной ты будешь стоять на этом автомобиле в душной загазованной пробке. Или ты работаешь 8 часов в день, особо не напрягаешься, тебя не ипут мировые кризисы, скачки валют, ты знаешь, что завтра у тебя точно будет твоё жильё, еда и твои дети будут спокойно учиться в школе... совершенно бесплатно, тебе даже учебники им не надо покупать. Да, у тебя может быть нет личного автомобиля... не можешь купить цветастую шмотку... Но ты живёшь спокойно! Скажи мне, когда ты будешь более счастлив?
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233
kost поручик Ржевский 3 минуты назад
Если в Северной Корее все так плохо, то почему пиндовошки душат ее санкциями?
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1
LostFM 46 минут назад
Смешно. Сравнивать фото из столовой и аудитории, из парка и подготовки к параду, снятое ночью и на рассвете, дорогу в сельской местности и городскую пробку. С такими подходом можно показать что в каком-нибудь Ливане лучше, чем в Германии например.
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17k
Bill Час назад
Очень бы хотелось посмотреть на жизнь во Франции, если бы их лет на 50 лишили АЭС, прибыли от бывших колоний и заблокировали любую внешную торговлю. А еще бы заставили тратить половину ВВП на защиту от агрессивного соседа.
Я думаю, что каждый россиянин имел бы дома французского гувернёра по цене таджикского строителя.
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17k
Bill Час назад
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8k
diman02 Час назад
Однозначно всегда ставлю за подобные однобокие сравнения - .
Простите !
Нельзя сравнивать не сравнимое .
Если буду перечислять не сравнимое - получится немаленькая статья .
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412
Папай Час назад
Сложить и поделить. Так и хочется)) Посмотрим кто выживет и что будет. Если доведется посмотреть. Сейчас многое и для многих кардинально изменится...
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16k
Алекс Час назад
Зато вон его как народ любит
Ссылка www.youtube.com
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429
Knives22 2 часа назад
Типа печенек от Нуланд северокорейцам нужно и тогда запануют?
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3k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Могу еще одно отличие добавить: южная корея на дотациях США, северная -под санкциями США и прочих уже лет так скоро 70.
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