Сына Сергея Мавроди зарезали в тайской тюрьме

«Криптомиллионер» поругался с другим заключённым и конфликт закончился поножовщиной.
В России нет человека, который бы не слышал о финансовой пирамиде «МММ». В 1990-х она развернулась на всю страну, а её основатель, Сергей Мавроди, получил баснословную прибыль.
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Потом пирамида рухнула и около 15 миллионов наших граждан потеряли свои сбережения. Мавроди объявили в розыск, затем арестовали и посадили.
А когда он вышел на свободу - вновь открыл пирамиду. На этот раз в интернете и назвал её Stock Generation. Что самое интересное: люди снова понесли ему деньги.
А в 2011 году перезапустил «МММ» под лозунгом «МММ-2011: Мы Можем Многое!» В своём блоге он написал, что это финансовая пирамида и есть риск потерять деньги в любой момент. И что случилось? Опять пришли инвесторы и вложились в «МММ». В 2014 году Мавроди открыл «социально-финансовую сеть» MMM Global Republic of Bitcoin «с доходностью 100% в месяц». С этого момента он плотно занялся криптовалютами.
Доверия у россиян он уже не нашёл, поэтому переместился в Африку и Азию. Его структуры работали в Нигерии, Гане и Таиланде. В 2017 году неутомимый Сергей Пантелеевич запустил собственную криптовалюту Mavro.
А 26 марта 2018 года Мавроди стало плохо на автобусной остановке в Москве. Человек, который в своё время ворочал миллиардами, лежал на лавочке и просил вызвать «скорую». Его привезли в больницу, где он и умер от сердечного приступа.
Но у него остался внебрачный сын - Максим Мернес. Он помогал отцу с криптовалютами, а позднее обосновался в Таиланде. Максим загремел в тайскую тюрьму за нападение с ножом на своего бизнес-партнёра. За это ему грозило до 5 лет. Во время следствия он не раз обращался к своим подписчикам в соцсетях и пробовал организовать сбор средств для выхода под залог. Желающих не оказалось. А многие ещё и задались вопросом: «Почему криптомиллионер» просит деньги?» Ведь Мернес вовсю рекламировал криптобиржи, обещал сумасшедшие прибыли и постоянно выкладывал фото своей обеспеченной и красивой жизни.
Для Мернеса всё закончилось печально: сегодня сообщили, что его зарезал другой заключённый. Они банально поругались и тот пырнул Мернеса заточкой. И никакие криптовалюты не помогли - даже если они у него и были.
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Мавроди когда-то был на слуху, а его байстрюки меня вообще никогда не интересовали.