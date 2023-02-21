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Сына Сергея Мавроди зарезали в тайской тюрьме

Сына Сергея Мавроди зарезали в тайской тюрьме

Автор:
21 февраля 2023 14:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Криптовалюты   Максим Мернес   Сергей Мавроди   вкладчики   инвесторы   ммм   понажовщина   таиланд   убийство   финансовая пирамида   
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«Криптомиллионер» поругался с другим заключённым и конфликт закончился поножовщиной.

В России нет человека, который бы не слышал о финансовой пирамиде «МММ». В 1990-х она развернулась на всю страну, а её основатель, Сергей Мавроди, получил баснословную прибыль.

Потом пирамида рухнула и около 15 миллионов наших граждан потеряли свои сбережения. Мавроди объявили в розыск, затем арестовали и посадили.

А когда он вышел на свободу - вновь открыл пирамиду. На этот раз в интернете и назвал её Stock Generation. Что самое интересное: люди снова понесли ему деньги.

А в 2011 году перезапустил «МММ» под лозунгом «МММ-2011: Мы Можем Многое!» В своём блоге он написал, что это финансовая пирамида и есть риск потерять деньги в любой момент. И что случилось? Опять пришли инвесторы и вложились в «МММ». В 2014 году Мавроди открыл «социально-финансовую сеть»  MMM Global Republic of Bitcoin «с доходностью 100% в месяц». С этого момента он плотно занялся криптовалютами.

Доверия у россиян он уже не нашёл, поэтому переместился в Африку и Азию. Его структуры работали в Нигерии, Гане и Таиланде. В 2017 году неутомимый Сергей Пантелеевич запустил собственную криптовалюту Mavro.

А 26 марта 2018 года Мавроди стало плохо на автобусной остановке в Москве. Человек, который в своё время ворочал миллиардами, лежал на лавочке и просил вызвать «скорую». Его привезли в больницу, где он и умер от сердечного приступа.

Но у него остался внебрачный сын - Максим Мернес. Он помогал отцу с криптовалютами, а позднее обосновался в Таиланде. Максим загремел в тайскую тюрьму за нападение с ножом на своего бизнес-партнёра. За это ему грозило до 5 лет. Во время следствия он не раз обращался к своим подписчикам в соцсетях и пробовал организовать сбор средств для выхода под залог. Желающих не оказалось. А многие ещё и задались вопросом: «Почему криптомиллионер» просит деньги?» Ведь Мернес вовсю рекламировал криптобиржи, обещал сумасшедшие прибыли и постоянно выкладывал фото своей обеспеченной и красивой жизни.

Для Мернеса всё закончилось печально: сегодня сообщили, что его зарезал другой заключённый. Они банально поругались и тот пырнул Мернеса заточкой. И никакие криптовалюты не помогли - даже если они у него и были.

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Метки: Криптовалюты   Максим Мернес   Сергей Мавроди   вкладчики   инвесторы   ммм   понажовщина   таиланд   убийство   финансовая пирамида   
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31k
Dobry vojak Svejk 53 минуты назад
Чё-то как-то наплевать
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 минуты назад
Радоваться таким событиям не привык, но и печали по данному конкретному поводу не испытываю.
Мавроди когда-то был на слуху, а его байстрюки меня вообще никогда не интересовали.
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10k
Shtoppi 6 минут назад
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6k
VL 9 минут назад
ну понятно, семейка мудаков... а на остановке, где валялся, надо на это было поссать.
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 минут назад
персоны которые творят лютую дичь, обществу не нравится.
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10k
Евгений 14 минут назад
"Сдох Максим, да и куй с ним."
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11k
Rus77 21 минуту назад
Оба ещё легко отделались...
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28k
Ваня 40 минут назад
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9k
Владимир 40 минут назад
Карма
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14k
Kucher 52 минуты назад
Яблочко от яблоньки...
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August

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