Сына Сергея Мавроди зарезали в тайской тюрьме

А когда он вышел на свободу - вновь открыл пирамиду. На этот раз в интернете и назвал её Stock Generation. Что самое интересное: люди снова понесли ему деньги.

А в 2011 году перезапустил «МММ» под лозунгом «МММ-2011: Мы Можем Многое!» В своём блоге он написал, что это финансовая пирамида и есть риск потерять деньги в любой момент. И что случилось? Опять пришли инвесторы и вложились в «МММ». В 2014 году Мавроди открыл «социально-финансовую сеть» MMM Global Republic of Bitcoin «с доходностью 100% в месяц». С этого момента он плотно занялся криптовалютами.

Доверия у россиян он уже не нашёл, поэтому переместился в Африку и Азию. Его структуры работали в Нигерии, Гане и Таиланде. В 2017 году неутомимый Сергей Пантелеевич запустил собственную криптовалюту Mavro.