"Не вкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях

Воду они добыли из трещин гранита в канадской шахте на глубине нескольких километров. Ведущая учёная Барбара Шервуд Лоллар решила проверить, что будет, если попробовать воду на вкус. Вода оказалась вязкая, похожая по консистенции на клиновый сироп.

«Жидкость чрезвычайно соленая из-за реакции между водой и камнем, а также имеет более высокую вязкость, чем водопроводная вода. Она также стала оранжевой, так как в ней начинают формироваться минералы», — рассказала женщина.