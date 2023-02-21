FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1875 постов • 734 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
"Не вкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях

"Не вкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях

Автор:
21 февраля 2023 14:33
Сообщество : Наука
Метки: Учёные   вода   интересное   миллиард лет   старая вода   фото   эксперимент   
1859
3

Все мы знаем, что учёные готовы на многое для того, чтобы сделать новое открытие. На этот раз очень смелые учёные зачем-то решили выпить воду, которой 2,6 миллиарда лет.

Воду они добыли из трещин гранита в канадской шахте на глубине нескольких километров. Ведущая учёная Барбара Шервуд Лоллар решила проверить, что будет, если попробовать воду на вкус. Вода оказалась вязкая, похожая по консистенции на клиновый сироп.

«Жидкость чрезвычайно соленая из-за реакции между водой и камнем, а также имеет более высокую вязкость, чем водопроводная вода. Она также стала оранжевой, так как в ней начинают формироваться минералы», — рассказала женщина.

×
×

Учёная пояснила, что эта вода сохранилась ещё с того времени, когда в атмосфере Земли еще даже не было свободного кислорода. Первые многоклеточные организмы стали появляться только миллиард лет назад.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Учёные   вода   интересное   миллиард лет   старая вода   фото   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
vasilykopkov 24 минуты назад
А чё, мамонта из вечной мерзлоты не попробовали ещё?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 12 минут назад
Британские учёные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum 14 минут назад
21 век а лучшим способом проанализировать воду осталось попробовать ее на вкус?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Aleksandr 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
· · 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Djeff Полчаса назад
Я понимаю когда люди в древности грибы пробовали. Не сдох - значит съедобный, но сейчас, когда эту воду можно на молекулы разложить... Слабоумие и отвага?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander Полчаса назад
Мало нам летучих мышей !!
Всякую гадость в рот тянут !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326436



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем вольере
В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем вольере
Набирающие популярность в сообществах
Фотоподборка
Фотоподборка
История одной мелодии
История одной мелодии
Черчение и труд все перетрут: а оно вообще надо нынешним школьникам?
Черчение и труд все перетрут: а оно вообще надо нынешним школьникам?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#автомобили#картинки#дети#позитив#аварии#США#авто аварии
#Юмор#факты#интересное#Приколы#Жизнь#дтп#СССР#Еда#Фотографии#удивительно
#интересно#в мире#история#автомир#Москва#кино#подборка#люди#улыбнуло#Ynews
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 В древней мумии мальчика нашли загадочные амулеты В древней мумии мальчика нашли загадочные амулеты Радиоактивный советский хрусталь: что скрывает в себе салатница Радиоактивный советский хрусталь: что скрывает в себе салатница "Это убьёт всех нас!": учёные рассказали, когда люди начнут строить отношения с роботами "Это убьёт всех нас!": учёные рассказали, когда люди начнут строить отношения с роботами Ученые показали пауков, которые охотятся стаями Ученые показали пауков, которые охотятся стаями Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга

На что жалуетесь?

Вернуться