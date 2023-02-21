"Не вкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях

Все мы знаем, что учёные готовы на многое для того, чтобы сделать новое открытие. На этот раз очень смелые учёные зачем-то решили выпить воду, которой 2,6 миллиарда лет.
Воду они добыли из трещин гранита в канадской шахте на глубине нескольких километров. Ведущая учёная Барбара Шервуд Лоллар решила проверить, что будет, если попробовать воду на вкус. Вода оказалась вязкая, похожая по консистенции на клиновый сироп.
«Жидкость чрезвычайно соленая из-за реакции между водой и камнем, а также имеет более высокую вязкость, чем водопроводная вода. Она также стала оранжевой, так как в ней начинают формироваться минералы», — рассказала женщина.
Учёная пояснила, что эта вода сохранилась ещё с того времени, когда в атмосфере Земли еще даже не было свободного кислорода. Первые многоклеточные организмы стали появляться только миллиард лет назад.
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Всякую гадость в рот тянут !!!