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Чудо для утех: ирландские ученые смогли определить область применения странному римскому артефакту

Чудо для утех: ирландские ученые смогли определить область применения странному римскому артефакту

Автор:
20 февраля 2023 18:51
Сообщество : Истории
Метки: археологи   древний рим   интересно   ирландия   католики   ученые   фалоиметатор   
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Даже спустя полторы тысячи лет после того, как Рим пал, жители этой громадной империи не перестают удивлять исследователей своей эпохи. Так, в римском форте Виндоланда был найден предмет, который сначала сочли приспособлением для шитья. Всё оказалось куда интереснее — выяснилось, что это «игрушка» для взрослых.

Вообще, впервые «предмет» был найден ещё в 1992 году. Интересно и то, почему ученые не сразу поняли, что перед ними, ведь, как указывает The Guardian, фаллоимитатор изготовлен в натуральную величину.

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В этот раз, судя по всему, пуританские взгляды учёных немного позволили им расслабиться и по-здравому взглянуть на экспонат — вероятно, это вообще единственная «игрушка», которая сохранилась с римских времен. Впрочем, учитывая, что его изучали в Ирландии, понять, почему произошла такая «ошибка» не очень тяжело — в стране до сих пор много истовых католиков.

Хотя, несмотря на это, всё ещё имеет место и простая ошибка — в каталог предмет был занесен как «штопательный инструмент», но пояснений, почему его сочли именно таковым, до сих пор нет — старший преподаватель Университета Ньюкасла заявил, что кто-то мог просто подумать, что римляне не делали таких «глупых» вещей.

Есть, однако, ещё одна точка зрения. Возможно, в наше просвящённое в плане сексуальности время предмету придали слишком много значения — его могли использовать и в качестве молотьбы, а мог быть и вовсе деталью статуи, которую терли «на удачу». Ко всему прочему, жрецы использовали такие символы, чтобы отгонять злых духов. Так что о том, что это «сексуальная игрушка» сведения расплывчатые.

Отметим, в принципе, фаллосы — не редкость для Древнего Рима. Их изображали повсеместно и в целом не стеснялись таких картин. Данный объект — деревянный, в длину он 16 см, но мог быть и больше, поскольку древесина за две тысячи лет сильно усохла.

К слову, обнаружили предмет в канаве с другими артефактами — там были и обувь, и кожа, и украшения. Вероятно, это и сбило с толку первых исследователей, которые назвали его «предметом для штопки». Возможно, благодаря такой находке удастся найти и другие фаллоимитаторы, которые подобным образом «затерялись» в коллекциях по всему миру.

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Метки: археологи   древний рим   интересно   ирландия   католики   ученые   фалоиметатор   
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5  комментариев
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Юр21 36 минут назад
Короче - это фиг знает что - но похоже на деревянный член!
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491
piralexandr Полминуты назад
Всю науку эти ученые к фалосам сведут.
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40k
Сергей Полчаса назад
У кого что болит, тот о том и говорит!
У меня такая же балда, капусту давить для квашения.
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