Чудо для утех: ирландские ученые смогли определить область применения странному римскому артефакту

В этот раз, судя по всему, пуританские взгляды учёных немного позволили им расслабиться и по-здравому взглянуть на экспонат — вероятно, это вообще единственная «игрушка», которая сохранилась с римских времен. Впрочем, учитывая, что его изучали в Ирландии, понять, почему произошла такая «ошибка» не очень тяжело — в стране до сих пор много истовых католиков.

Хотя, несмотря на это, всё ещё имеет место и простая ошибка — в каталог предмет был занесен как «штопательный инструмент», но пояснений, почему его сочли именно таковым, до сих пор нет — старший преподаватель Университета Ньюкасла заявил, что кто-то мог просто подумать, что римляне не делали таких «глупых» вещей.