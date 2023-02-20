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Что такое бинди и почему индианки её себе рисуют

Что такое бинди и почему индианки её себе рисуют

Автор:
20 февраля 2023 17:19
Сообщество : RealFishki
Метки: женщины   интересное   история   правила жизни   путешествия   свадьба   традиции   туризм   
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Одна из самых узнаваемых черт в индийской культуре - это красная точка на лбу женщин. Но что скрывается за ритуалом нанесения этой точки?

Запад начал интересоваться бинди вместе с хиппи и другими альтернативными субкультурами. Для некоторых, использование атрибутов индийской культуры стало следствием размежевания философии свободы и ненасилия, которую пропагандировали индийские духовные лидеры во второй половине XX века. Для остальных же, это просто был модный аксессуар, который позволял эффектно показать себя.


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Вообще, знаки на лбу - это одна из характерных черт индийской культуры. Они были обязательны в стране по двум причинам.

Во-первых, тилака, знак на лбу, мог указывать на принадлежность к той или иной касте. Рисунок, который не мог быть смытым, обеспечивал человеку сохранение социального статуса, который он получил по наследству при рождении.

Во-вторых, знаки тилака могли обозначать сегодняшнюю жизненную ситуацию, статус и принадлежность к религиозной, национальной и философской группе.

Форма и цвет знака на лбу могут отличаться в зависимости от конкретной ситуации.


Например, черный цвет указывал на принадлежность к касте кшатриев, красная полоса - к привилегированной касте раджов, а жёлтый цвет указывал на траур в семье. Красная же точка имеет другое значение, которое все еще распространено в Индии.


Бинди - это слово, которое можно перевести как "капля", "точка" или "частица". Красный цвет бинди символизирует правду и истину, и его можно использовать только в определенных ситуациях.

Исторически бинди была признаком замужней женщины, исповедующей индуизм. Этот символ одновременно указывал на религиозную принадлежность и статус женщины. В день свадьбы жених проводил по пробору невесты киноварью или, к сожалению, свинцовым красителем и ставил точку на ее лоб, обозначая тем самым её статус замужней женщины.


Использование бинди в индуизме символизирует власть мужчины над женщиной. Однако, ещё считается, что бинди придаёт замужней женщине благословение и защиту от двух богинь – Сати и Парвати.


Бинди даёт мудрость, которая необходима для семейной жизни, любовь и счастье.

Давным давно, для нанесения бинди, использовали токсичные красители, пусть и в небольшом количестве. Чтобы сохранить священный символ брака, женщина должна периодически подкрашивать его и при этом круг должен быть идеальным. Для этого могут использоваться монетки с отверстиями и специальные металлические шаблоны.


В настоящее время не все индианки готовы носить бинди, даже если они верующие. Символ сохраняется чаще в ортодоксальных общинах, в провинциях и у тех, кто придерживается старых традиций.

Но всё еще можно часто встретить женщин, которые носят бинди. Иногда, представительницы других культур и стран, используют бинди как аксессуар.



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Метки: женщины   интересное   история   правила жизни   путешествия   свадьба   традиции   туризм   
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2  комментария
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Просто прохожий 42 минуты назад
Так прицеливаться легче.
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73k
Viktor 21 минуту назад
Был такой старый анекдот в тему: съездил Леонид Ильич в Индию на встречу с Индирой Ганди и по возвращении говорит своему косметологу:
- Нарисуй мне на лбу красную точку.
- Зачем, Леонид Ильич?
- Да вот Индира при прощании мне говорит, Лёня, ты парень неплохой, но вот здесь у тебя чего-то не хватает (показывает пальцем на лоб).

При всём уважении к Л.И.Б.
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