Отец семерых детей из Торонто считает себя 6-летней девочкой

Его бывшая жена крутит пальцем у виска, окружающие смеются. Но мужика всё устраивает.
Сверхразум снова в деле. На этот раз отличился здоровенный мужик из Канады: сначала он решил стать женщиной. Жену такой расклад не устроил и она подала на развод, кстати, у них 7 общих детей. Ну а затем, мужик передумал становится женщиной и объявил себя маленькой девочкой. Когда он идентифицирует себя с «бебиком», ему комфортно и спокойно.
Бывшая супруга считает, что экс-муженёк конкретно сбрендил и не рвётся с ним общаться. Окружающие разделились на два лагеря: одни в открытую смеются, другие более толерантны.
«Мужедевочка» трудится автомехаником, коллеги его выбор одобряют. Им без разницы, кем он там себя считает, лишь бы работал хорошо.
А главное - на десерт. Он же маленькая девочка, а значит ему нужны родители. И сверхразум нашёл пару, которая согласилась его усыновить - теперь они покупают ему платья солидного размера и дают соску.
Что вообще творится, кто-нибудь может объяснить?
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Жесть же. Мужик, чинит автомобили, есть семья и дети. Ну куда тебя понесло?
Это как с геями, не выделяешься? Да сам решай. Надел платье? Вот сразу сомнения в психическом здоровье.