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Отец семерых детей из Торонто считает себя 6-летней девочкой

Отец семерых детей из Торонто считает себя 6-летней девочкой

Автор:
20 февраля 2023 14:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   девочка   дети   лгбт   мужик   торонто   
1117
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Его бывшая жена крутит пальцем у виска, окружающие смеются. Но мужика всё устраивает.

Сверхразум снова в деле. На этот раз отличился здоровенный мужик из Канады: сначала он решил стать женщиной. Жену такой расклад не устроил и она подала на развод, кстати, у них 7 общих детей. Ну а затем, мужик передумал становится женщиной и объявил себя маленькой девочкой. Когда он идентифицирует себя с «бебиком», ему комфортно и спокойно.

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Бывшая супруга считает, что экс-муженёк конкретно сбрендил и не рвётся с ним общаться. Окружающие разделились на два лагеря: одни в открытую смеются, другие более толерантны.

«Мужедевочка» трудится автомехаником, коллеги его выбор одобряют. Им без разницы, кем он там себя считает, лишь бы работал хорошо.

А главное - на десерт. Он же маленькая девочка, а значит ему нужны родители. И сверхразум нашёл пару, которая согласилась его усыновить - теперь они покупают ему платья солидного размера и дают соску.

Что вообще творится, кто-нибудь может объяснить?

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Метки: Канада   девочка   дети   лгбт   мужик   торонто   
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14  комментариев
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17k
Александр 47 минут назад
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Ваня 24 секунды назад
м-м-м-м...
м-м-м-м...Посмотреть
м-м-м-м...
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52k
dima423 Минуту назад
А как он своих детей то делал? вроде 6 летняя девочка не особо интересуется половыми сношениями с женщинами?
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26k
Федор 19 минут назад
А мне вот интересно - а моют дядю-дебила тоже как маленькую девочку? Или у него прозрение наступает и он самостоятельно моется? И попку подтирают или как? А передвигается он в пространстве(ходит на работу) без помощи папы с мамой?
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10k
Мафусаил Полчаса назад
Какой-то странный ход, сбежать от 7х детишек, но по ходу действует, сам по ходу с "родителями" футбол смотрит и пивас глушит)))
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889
Mrak OBOY Полчаса назад
все идет по плану!!! пусть считают себя девочками птичками и ершиками для унитазов! чем больше идиотов тем лучше
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73k
Viktor Полчаса назад
У него весь мозг вместе со спермой вытек, когда он детей строгал!
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10k
GROMOZEKA Полчаса назад
Интересен не факт наличия е.б.анутых, а то, что их пытаются выдать за нормальных
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9k
Antonium 39 минут назад
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26k
Федор 41 минуту назад
Или Кащенко или Белые столбы)) Это их профиль))
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10k
Б.Касторский 48 минут назад
Не-не, я конечно понимаю, что извращенцы были и раньше. Но вот правда всё это должно так афишироваться? В былые времена можно было в дурку загреметь, а теперь повод для гордости!
Жесть же. Мужик, чинит автомобили, есть семья и дети. Ну куда тебя понесло?
Это как с геями, не выделяешься? Да сам решай. Надел платье? Вот сразу сомнения в психическом здоровье.
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August

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