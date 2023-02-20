Отец семерых детей из Торонто считает себя 6-летней девочкой

Сверхразум снова в деле. На этот раз отличился здоровенный мужик из Канады: сначала он решил стать женщиной. Жену такой расклад не устроил и она подала на развод, кстати, у них 7 общих детей. Ну а затем, мужик передумал становится женщиной и объявил себя маленькой девочкой. Когда он идентифицирует себя с «бебиком», ему комфортно и спокойно.