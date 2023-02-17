Как умерла Вера Холодная и причём тут белые лилии

Вера Холодная была знаменитой актрисой, которая завоевала сердца многих зрителей в России и за рубежом. Её фильмы смотрели все, и её поклонники следили за ней везде, чтобы подарить цветы или просто увидеть её. Когда Холодная рано ушла из жизни, это стало настоящей трагедией. Многие до сих пор считают, что знаменитую актрису отравили.
Родилась Вера 5 августа 1893 года в Полтаве в семье Левченко. Когда ей было два года, семья переехала в Москву, где они жили вместе с бабушкой.
С самого детства у Веры был талант к танцам, и ей это очень нравилось. Родители заметили способности девочки и отправили её в балетную школу при Большом театре. Вера прошла вступительный экзамен с огромным конкурсом, и её ждало светлое будущее, но бабушка была против обучения внучки в училище и смогла добиться возвращения Веры в гимназию.
Когда Вера выросла, то стала увлекаться катанием на коньках и теннисом. У неё был отличный голос, она часто пела, аккомпанируя себе на фортепиано. Но самое главное: во время учебы в гимназии Вера часто участвовала в любительских постановках, что стало первой ступенью в её карьере.
Когда молодая Верочка Левченко закончила гимназию, то познакомилась с юристом и гонщиком Владимиром Холодным, за которого потом и вышла замуж. Так Вера Левченко стала известной под фамилией Холодной, и это имя стало известно миллионам её поклонников.
Холодная была настолько популярна, что её новые фильмы всегда собирали аншлаги в кинотеатрах, а она сама была постоянно окружена поклонниками, которые привозили ей цветы и подарки. Женщины стремились быть похожими на Холодную, копируя её стиль в одежде и пытаясь повторить её женственность и манеры. Фотографии Холодной использовались для создания открыток и других сувениров.
Её популярность росла, и к 1919 году достигла пика. Она стала королевой экрана, её хотели видеть в своих фильмах знаменитые режиссёры. Она играла с Владимиром Максимовым, Осипом Руничем, Витольдом Полонским. Холодная много снималась, и её считали одной из самых талантливых актрис своего времени. В своих работах она играла самых разных женщин: обычных модисток и курсисток, светских львиц и аристократок, но их судьбы всегда были трагичными.
Именно тогда, на пике успеха, произошла трагедия - в морозную зиму 1919-го. 25-летняя актриса возвращалась после спектакля в Одессе. Сани перевернулись, девушку выбросило на снег. Холодная серьёзно заболела и выжить ей не удалось. Смерть Холодной стала большой потерей для её коллег и миллионов её поклонников.
Хоть врачи и заявляли, что испанский грипп был причиной смерти Веры Холодной, не все верили в это. А всё потому, что после ее ухода произошла какая-то неразбериха. Актриса была похоронена сразу после смерти - ночью. Вскрытие не производилось, а тело было бальзамировано и помещено в часовню Первого Христианского кладбища. (В 1931 году кладбище было разрушено, и теперь судьба могилы актрисы неизвестна.) Владимир Холодный был арестован и расстрелян в конце 1919-го. Все эти и другие странные несостыковки вызвали сплетни о том, что любимая миллионами актриса умерла насильственной смертью.
Были подозрения, что Холодная умерла из-за цветов, которые ей прислал французский консул Эмиль Энно. Он тогда был в Одессе и был тайно и совершенно безответно влюблён в актрису. Ревновал её к поклонникам, к мужу и поэтому, отравив белые лилии, послал букет Холодной. Именно ядовитые пары цветов и привели, по слухам, к смерти актрисы.
Кто-то вообще говорил, что Веру задушил её любовник - генерал, который также безумно ревновал её ко всему, что движется рядом с ней. Кто-то говорил, что её устранила деникинская разведка, дескать, Вера плохо влияла на французского генерала Фрейденберга, который тогда был главой штаба союзных войск.
Жизнь Веры Холодной была полна загадок. Загадкой стала для многих и её смерть.
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