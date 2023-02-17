Как умерла Вера Холодная и причём тут белые лилии

Родилась Вера 5 августа 1893 года в Полтаве в семье Левченко. Когда ей было два года, семья переехала в Москву, где они жили вместе с бабушкой.

С самого детства у Веры был талант к танцам, и ей это очень нравилось. Родители заметили способности девочки и отправили её в балетную школу при Большом театре. Вера прошла вступительный экзамен с огромным конкурсом, и её ждало светлое будущее, но бабушка была против обучения внучки в училище и смогла добиться возвращения Веры в гимназию.