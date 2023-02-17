В России предложили создать анти-ЛГБТ-флаг

Флаг, символизирующий традиционные семейные ценности, должен существовать в противовес радужному - считают инициаторы этой идеи.
Телеграм-канал Shot сообщает, что активисты Института современной психологии в Москве предложили создать новый символ, олицетворяющий семейные ценности. С этой идеей они обратились в Аппарат Президента, направив туда письмо.
Идея создания флага принадлежит Ксении Губиной, которая считает, что символика важна, и именно поэтому она есть у государств, общественных движений, династий и бизнес-империй. По мнению Губиной, этот флаг в противовес радужному полотну объединит здравомыслящих людей, почитающих традиционные семьи, любовь между мужчиной и женщиной.
Примеры того, как может выглядеть новая символика, генерировались нейросетью, хотя, конечно, это не окончательные варианты.
Активисты считают, что для выбора наилучшего изображения можно устроить всенародное голосование.
Кстати, это не первая попытка создания флага В 2015 году члены партии "Единая Россия" уже предлагали символ традиционных семейных отношений как ответ на легализацию однополых браков в США. Идея была встречена с воодушевлением. Правда, тогда партию обвинили в плагиате, заявив, что флаг натурала слишком похож на символ противников однополых браков из La Manif pour tous. В ЕР тогда заявили, что это не плагиат, а заимствование, и оно было согласовано с французской стороной.
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К слову о радуге... вот например есть у меня футболка с радугой, но что-то одевать совсем не хочется... точнее она норм, только на улице сначала могут леща дать за то что я якобы пропагандой занимаюсь, а потом на беседе в отделе объяснять всё это отличие и хз как там карта ляжет
За одно не мешало бы вычистить из законов и нормативных документов всю ювенальщину.
Перед кем флагом этим махать будем, перед 3,14дорами? Да ну нах.
Для нормальной семьи надо кров, перспективы и хорошее доступное медицинское обслуживание.
Мы бы с женой и пятерых, наверное, родили, но на всех квартир не заработаю, поэтому пока две дочи, летом будет три.
Рожали бы назло тридварасам, те бы через 3-4 поколения сами перевелись.
А все эти законы, лозунги, флаги, картинки - всё шелуха.
Двадцать лет назад эти тридварасы были, но про них не кричали из каждого утюга, всем было пофиг, но никем в нормальных компаниях не приветствовалось.
Теперь что, на каждый визг подзаборной шавки будем создавать что-то наперекор?
Просто заигнорить.
флаг должен быть не картиной