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В России предложили создать анти-ЛГБТ-флаг

В России предложили создать анти-ЛГБТ-флаг

Автор:
17 февраля 2023 10:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Традиционные ценности   анти-ЛГБТ   предложение   семья   символика   флаг   фото   эскизы   
1166
9

Флаг, символизирующий традиционные семейные ценности, должен существовать в противовес радужному - считают инициаторы этой идеи.

Телеграм-канал Shot сообщает, что активисты Института современной психологии в Москве предложили создать новый символ, олицетворяющий семейные ценности. С этой идеей они обратились в Аппарат Президента, направив туда письмо.


Идея создания флага принадлежит Ксении Губиной, которая считает, что символика важна, и именно поэтому она есть у государств, общественных движений, династий и бизнес-империй. По мнению Губиной, этот флаг в противовес радужному полотну объединит здравомыслящих людей, почитающих традиционные семьи, любовь между мужчиной и женщиной.





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Примеры того, как может выглядеть новая символика, генерировались нейросетью, хотя, конечно, это не окончательные варианты.



Активисты считают, что для выбора наилучшего изображения можно устроить всенародное голосование.


Кстати, это не первая попытка создания флага В 2015 году члены партии "Единая Россия" уже предлагали символ традиционных семейных отношений как ответ на легализацию однополых браков в США. Идея была встречена с воодушевлением. Правда, тогда партию обвинили в плагиате, заявив, что флаг натурала слишком похож на символ противников однополых браков из La Manif pour tous. В ЕР тогда заявили, что это не плагиат, а заимствование, и оно было согласовано с французской стороной.

Источник:

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Метки: Ynews   Традиционные ценности   анти-ЛГБТ   предложение   семья   символика   флаг   фото   эскизы   
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47  комментариев
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2k
Диагноз 2 часа назад
Мне непонятно почему мы все согласны, что радуга стала символом для лиц с отклонениями в психике??? Радуга была, есть и будет. Это красивое, атмосферное явление радует людей столько сколько существует человечество. С чего это радуга, как символ, стала принадлежать 3,14дорасам???
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−9
dimaqwe1 9 минут назад
Смысл какой?
К слову о радуге... вот например есть у меня футболка с радугой, но что-то одевать совсем не хочется... точнее она норм, только на улице сначала могут леща дать за то что я якобы пропагандой занимаюсь, а потом на беседе в отделе объяснять всё это отличие и хз как там карта ляжет
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33k
Korolev 13 минут назад
Единственное, что по-настоящему разделяет людей - это отношение к средствам производства...
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41k
Игорь 15 минут назад
Лучше не флаг разрабатывать, а законы о защите семьи. А то у нас защищают отдельно детей, отдельно матерей... Скоро до отцов дело дойдёт. А такой подход семьи не укрепляет.

За одно не мешало бы вычистить из законов и нормативных документов всю ювенальщину.
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566
Николай 16 минут назад
Я категорически против этой идеи потому, что за ней обязательно последует "парад натуралов" и так далее.
Перед кем флагом этим махать будем, перед 3,14дорами? Да ну нах.
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10k
Евгений 18 минут назад
Громозеки, пролезли в нашу жизнь через Окно Овертона (началось с обсуждения и закончилось полным приятием в некоторых странах). Думаю, что и выдавливать их надо тем-же путём. Для начала запустить обсуждение "Являются ли громозеки угрозой человечеству, как виду?", "Должен ли человек (не громозек), защищать себя и свой образ жизни, всеми доступными способами и какие способы допустимы?", "Какое количество громозеков (на душу населения), приведёт человечество к коллапсу и как это количество контролировать (юридически или физически)?". И т.д., и т.п. А дальше, оно само пойдёт если постоянно подогревать интерес к этой теме.
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212
Purple_Bear 23 минуты назад
Все e#анулись с этими флагами, что ли? И те кто против, и особенно те кто за.
Для нормальной семьи надо кров, перспективы и хорошее доступное медицинское обслуживание.
Мы бы с женой и пятерых, наверное, родили, но на всех квартир не заработаю, поэтому пока две дочи, летом будет три.
Рожали бы назло тридварасам, те бы через 3-4 поколения сами перевелись.
А все эти законы, лозунги, флаги, картинки - всё шелуха.
Двадцать лет назад эти тридварасы были, но про них не кричали из каждого утюга, всем было пофиг, но никем в нормальных компаниях не приветствовалось.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 23 минуты назад
И нахрена что-то создавать в противовес?
Теперь что, на каждый визг подзаборной шавки будем создавать что-то наперекор?
Просто заигнорить.
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1k
Nick Z 23 минуты назад
Есть всё давно уже
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1k
raael13 Полчаса назад
Здравая мысль.
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30k
Андрей Иванов 36 минут назад
Ну и статья Статья 121 УК РСФСР не помешает
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296
ruslan d 38 минут назад
А че , вполне )
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6k
Leo Sun 43 минуты назад
В качестве символики лучше этого, мне кажется, ничего не придумали:
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164
Yago 43 минуты назад
Надо не только флаг создать но, и отмыть радугу от говна.
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1k
Антон Час назад
Надо будет до ума довести )
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24k
Влад Час назад
Хорошо наклеить такой значок на приклад пулемёта.
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3k
Дмитрий Круглов Час назад
А когда появится флаг натурала, придется на натур-парады ходить и всячески тыкать незнакомым людям в лицо, что ты натурал? Или можно будет продолжать жить спокойно, как раньше, не размахивая никакими флагами? Я не хочу противопоставлять себя им, потому что для этого мне придется быть с ними на одном уровне и признать их право сравнивать себя со мной.
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17k
бат св Час назад
слишком много деталей во флаге
флаг должен быть не картиной
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17k
Топпер Харли Час назад
А чем наш флаг не анти? От него и так всякое отребье жидко усирается!!
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296
ruslan d Топпер Харли 37 минут назад
ну это флаг страны , а не движения
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97k
parallax Час назад
Давно пора. С удовольствие повешу такой себе на балкон.
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28k
Levyathan Час назад
Зачем что-то ставить в противовес тому, о чем вообще не стоит говорить? Антиреклама-та же реклама. Похоже на хитрую задумку подпольных извращуг.
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