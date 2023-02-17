В России предложили создать анти-ЛГБТ-флаг

Телеграм-канал Shot сообщает, что активисты Института современной психологии в Москве предложили создать новый символ, олицетворяющий семейные ценности. С этой идеей они обратились в Аппарат Президента, направив туда письмо.

Идея создания флага принадлежит Ксении Губиной, которая считает, что символика важна, и именно поэтому она есть у государств, общественных движений, династий и бизнес-империй. По мнению Губиной, этот флаг в противовес радужному полотну объединит здравомыслящих людей, почитающих традиционные семьи, любовь между мужчиной и женщиной.