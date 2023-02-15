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"Опыт над крысами". Российские хакеры устроили проблемы немецкому авиаперевозчику Lufthansa

"Опыт над крысами". Российские хакеры устроили проблемы немецкому авиаперевозчику Lufthansa

Автор:
15 февраля 2023 23:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: it   lufthansa   Германия   аэропорты   взлом   киллнет   хакеры   
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Масштабный взлом IT-системы крупной европейской авиакомпании, устроили российские хакеры Killnet. Нарушения коснулись систем регистрации и посадки.

Все рейсы немецкой авиакомпании Lufthansa AG в среду были приостановлены из-за масштабного технического сбоя. Власти проверяли возможную хакерскую атаку, поскольку на этой неделе кибератаке уже подвергалась скандинавская авиакомпания SAS AB. Об этом написал Bloomberg.

Авиаперевозчик подтвердил, что рейсы по всему миру задерживаются и откладываются, а многих пассажиров приходится регистрировать вручную. В аэропорту Франкфурта были приостановлены все вылеты и посадки, пострадала и программа полётов в Мюнхен.

Позже стало известно, что причиной аварии стало повреждение широкополосных кабелей Deutsche Telekom, что вызвало массовые проблемы с ИТ, - пишет портал Компромат.

Позже в причастности к атаке признались члены российской хакерской группы Killnet.

Причиной коллапса они обозначили поставки Германией Украине танков Leopard.

Как рассказали телеканалу RT главные герои:

Мы убили корпсеть сотрудников Lufthansa с помощью 3 млн запросов в секунду жирненьких пакетов данных. Это были опыты над крысами, которые прошли успешно. Теперь мы знаем, как остановить любую навигацию и техническое оснащение любого аэропорта мира. Кто ещё хочет поставить оружие на Украину?

Источник:

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Метки: it   lufthansa   Германия   аэропорты   взлом   киллнет   хакеры   
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3  комментария
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Ashabad 24 минуты назад
Если это правда, то это глупость.
Но скорее всего это не правда.
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7k
schmubu 10 минут назад
ТС, чтобы тебя не считали 3,14здоболом, надо ссылки на источники вставлять.
https://russian.rt.com/world/news/1111858-kiberataka-killnet-lufthansahttps://russian.rt.com/world/news/1111858-kiberataka-killnet-lufthansa
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1k
K_II_T Полчаса назад
Подстава какая-то
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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