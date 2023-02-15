"Опыт над крысами". Российские хакеры устроили проблемы немецкому авиаперевозчику Lufthansa

Все рейсы немецкой авиакомпании Lufthansa AG в среду были приостановлены из-за масштабного технического сбоя. Власти проверяли возможную хакерскую атаку, поскольку на этой неделе кибератаке уже подвергалась скандинавская авиакомпания SAS AB. Об этом написал Bloomberg.

Авиаперевозчик подтвердил, что рейсы по всему миру задерживаются и откладываются, а многих пассажиров приходится регистрировать вручную. В аэропорту Франкфурта были приостановлены все вылеты и посадки, пострадала и программа полётов в Мюнхен.

Позже стало известно, что причиной аварии стало повреждение широкополосных кабелей Deutsche Telekom, что вызвало массовые проблемы с ИТ, - пишет портал Компромат.