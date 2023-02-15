"Опыт над крысами". Российские хакеры устроили проблемы немецкому авиаперевозчику Lufthansa

Масштабный взлом IT-системы крупной европейской авиакомпании, устроили российские хакеры Killnet. Нарушения коснулись систем регистрации и посадки.
Все рейсы немецкой авиакомпании Lufthansa AG в среду были приостановлены из-за масштабного технического сбоя. Власти проверяли возможную хакерскую атаку, поскольку на этой неделе кибератаке уже подвергалась скандинавская авиакомпания SAS AB. Об этом написал Bloomberg.
Авиаперевозчик подтвердил, что рейсы по всему миру задерживаются и откладываются, а многих пассажиров приходится регистрировать вручную. В аэропорту Франкфурта были приостановлены все вылеты и посадки, пострадала и программа полётов в Мюнхен.
Позже стало известно, что причиной аварии стало повреждение широкополосных кабелей Deutsche Telekom, что вызвало массовые проблемы с ИТ, - пишет портал Компромат.
Позже в причастности к атаке признались члены российской хакерской группы Killnet.
Причиной коллапса они обозначили поставки Германией Украине танков Leopard.
Как рассказали телеканалу RT главные герои:
Мы убили корпсеть сотрудников Lufthansa с помощью 3 млн запросов в секунду жирненьких пакетов данных. Это были опыты над крысами, которые прошли успешно. Теперь мы знаем, как остановить любую навигацию и техническое оснащение любого аэропорта мира. Кто ещё хочет поставить оружие на Украину?
Источник:
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Но скорее всего это не правда.
https://russian.rt.com/world/news/1111858-kiberataka-killnet-lufthansahttps://russian.rt.com/world/news/1111858-kiberataka-killnet-lufthansa