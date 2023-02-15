18 раз, когда питомцы решили показать, что они не так просты как кажутся

Мы все уверены, что можем контролировать своих домашних питомцев. Но на самом деле это не так. Они настоящие индивидуумы, которые принимают собственные решения и легко показывают, что у них на уме. Даже если кошка или собака решают попробовать что-то запретное, это может означать, что животные просто слишком любопытны и хотят узнать о мире побольше. Взгляните, на этих хитрюг!
Он такой дурачок
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Трагедия
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