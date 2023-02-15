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18 раз, когда питомцы решили показать, что они не так просты как кажутся

18 раз, когда питомцы решили показать, что они не так просты как кажутся

Автор:
15 февраля 2023 23:25
Сообщество : Животные
Метки: Не так просты   Питомцы   Показать   животные   индивидуум   решили   
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Мы все уверены, что можем контролировать своих домашних питомцев. Но на самом деле это не так. Они настоящие индивидуумы, которые принимают собственные решения и легко показывают, что у них на уме. Даже если кошка или собака решают попробовать что-то запретное, это может означать, что животные просто слишком любопытны и хотят узнать о мире побольше. Взгляните, на этих хитрюг!

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Метки: Не так просты   Питомцы   Показать   животные   индивидуум   решили   
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1  комментарий
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Сталкер Полчаса назад
Пиндец вашему натяжному потолку.


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