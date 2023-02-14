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Редакторы американского телеканала перепутали Зеленского с собакой из Огайо

Редакторы американского телеканала перепутали Зеленского с собакой из Огайо

Автор:
14 февраля 2023 22:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зеленский   США   путаница   собака   сюжет   телеканал   
2636
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На американском ТВ вместо сюжета про домашних животных вставили фрагмент с Зеленским. Под комментарий ведущей "нетерпеливая собака лает на хозяина" появилось видео с президентом Украины, начинающем свою речь на английском.

Ведущие объявили зрителям, что им покажут сюжет о «нетерпеливой собаке, которая регулярно лает на хозяина». Однако после начала сюжета зрителям показали кадры с выступления Владимира Зеленского в Великобритании.

Ошибка редакторов телепрограммы развеселила ведущих, которые заявили, что они уже не смогут показать сюжет про собаку.

Pet-сториз...

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Метки: Зеленский   США   путаница   собака   сюжет   телеканал   
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28  комментариев
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30k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
По Фрейду )
А ошибка ли это? ))
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0
Николай 6 минут назад
Ну как бы фейк. Забавно конечно, но это новости 5 летней давности взяты за основу и вставлено выступление Зеленского. Не стоит сходу верить всему подряд, даже если очень хочется.
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1k
Педигри 13 минут назад
Случайно ничего не бывает. К тому же у американцев всё политизировано. И этот канал, возможно, поддерживает правых.
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8k
Борис Карабанов 15 минут назад
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6k
Джейсон Вурхиз 20 минут назад
Кто же усыпит это животное? Мне кажется уже все морально устали от этого пса в зеленой тряпке.
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9k
Фомич Полчаса назад
Редактор и ведущие уже внесены в Миротворец? )))
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Эту ошибку чётко спланировали и изящно воткнули, сопроводив наиболее подходящим комментарием. Вежливо так (для начала) дёрнули за шлейку - нюхай, бобик, на кого лаешь. Зрители порадовались, что на TV наконец-то стали говорить то, что и так все думают, рейтинг поднялся, Зеля дальше ловит блох и размазывает слюни по своей майке цвета хаки, виляет хвостом и ссытся под себя в ожидании очередного пинка.
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2k
Pioner76 Полчаса назад
А он и есть пес.
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8k
Axel Полчаса назад
А почему перепутали? Вроде все правильно). Вездесрущий слон и мелкая, брехливая шавка
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10k
Летучий Мыш Полчаса назад
Оо, питомец всея америки
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9k
Павел 44 минуты назад
Всё по честному показали.
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441
Алекс 45 минут назад
Ошибка?
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40
Михаил Данилкин 54 минуты назад
Ну всё правильно-показали шакала,а он,вроде бы ,из семейства псовых.
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1k
КАКАнгел Час назад
А что не так ?
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3k
Александр Час назад
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5k
Fishki_surfer Час назад
Бывает... Португальский CNN:
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30k
Ashabad Час назад
Да они не сильно ошиблись! Вспомните, как Зеля облаивал канцлера ФРГ! Показали бы Зелю, показали бы Шольца - и вполне соответствовали бы заявленной теме.
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3k
Pill Час назад
Это не ошибка. Ору )))))))))))))))))))))
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3k
Мочи свиней! Час назад
Не обманули зрителей. "Дайте хрошей!" - так скулит эта собака (ой, президент независимой страны) по всему миру.
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7k
Артём Час назад
Не думаю, что это ошибка. Канал скорее всего протрамповский.
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5k
fin4all Час назад
Судя по тому, как их это рассмешило, это действительно случайность, которая очень точно отражает истинное отношение янки к Украине вообще и к Зеленскому в частности.
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KlyaksaZ
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