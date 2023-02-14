В небе над Китаем появилось НЛО

Власти страны призывают население успокоиться и не паниковать.
Пришельцы активизировались. По крайней мере, так считают уфологи и любители всего «непознанного». Инопланетяне заглядывают с внезапной проверкой в США:
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О чём сразу же сообщает Илон Маск:
«Не волнуйтесь, просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне».
Джо Байден даже организовал специальную группу по изучению «пришельцев». Как считает президент, «они могут представлять серьёзную угрозу для государства».
Ну а Дональд Трамп-младший призывает не верить этой чепухе про инопланетян и прямо называет причину такой суматохи вокруг НЛО: отвлечение внимания от взрывов на «Северных потоках»:
«Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России».
Тему инопланетного вторжения уже обыгрывают в видосах. Кстати, этот ролик сделал всего один человек - оцените качество:
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Теперь НЛО полетели и над Китаем:
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Власти заявляют, что никаких учений не было и призывают всех успокоиться. Но местные жители активно постят фото и видео с «пришельцами» в соцсетях и обсуждают «вторжение».
Хотя если отвлечься от теорий заговора, пришельцев и рептилоидов - всё это сильно смахивает на полёт дронов. Возможно, военных. Ну а чтобы не афишировать испытания новых машин, всегда можно запустить байки про НЛО.
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Серебристого металла!
Очень много в наши дни,
Неопознанной ху.ни!
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
В. Высоцкий.
Президент - так один в один
`Они` это постоянно делают.-)