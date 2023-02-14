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Белокожая масаи: чем закончилась любовь швейцарской бизнес-леди и чернокожего дикаря из джунглей

Белокожая масаи: чем закончилась любовь швейцарской бизнес-леди и чернокожего дикаря из джунглей

Автор:
14 февраля 2023 10:28
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Коринна Хофманн   Лкетинга Лепарморийо   брак   джунгли   история   любовь   масаи   племя   чувство   
4894
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Любовь зла – это непреложная истина. Но иногда она принимает такие причудливые формы, что с трудом веришь в истинность таких чувств. Хотя…

Обычная благополучная состоятельная жительница Швейцарии поняла, что пропала, когда увидела чернокожего стройного воина, который был похож на высеченную из дерева статую. И она бросила все блага цивилизации, деньги, бизнес, родных, чтобы насладиться любовью африканского дикаря. Что же вышло в итоге из этой идеи?

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Девушка отправилась в предсвадебное путешествие по Кении в 1986 году со своим женихом. Но когда увидела представителя местного племени масаи Лкетинга Лепарморийо, то потеряла голову. Коринна Хофманн разорвала помолвку, оставила успешный бизнес в Швейцарии и с головой окунулась в новую жизнь в джунглях.

А это для привыкшей к благам цивилизации хрупкой женщины оказалось нелегко: поиск дров, приготовление пищи на костре, стирка белья (у пары родилась дочь) в ледяной воде. Но, как говорится, женское счастье – был бы милый рядом.

Но если к бытовым сложностям Коринна была готова, то к малярии и гепатиту, которые ей пришлось перенести без медицинской помощи, не очень. Женщина искренне любила Лкетинга, но не понимала традиций племени – диких и порой жестоких.

Благодаря деловой сметке швейцарке удалось наладить связи с местными, открыть продуктовый магазин и даже приобрести для семьи автомобиль, что было неслыханной роскошью.

Правда, трудиться приходилось не покладая рук. Даже во время болезни, из-за чего высокая (рост Коринны 180 сантиметров) женщина похудела до критических 50 килограммов. Роды прошли с осложнениями, и женщина точно знала, что детей у неё больше не будет. Но даже этот факт не омрачал её жизнь.

Но если с бытовыми трудностями Коринна готова была мириться, то возлюбленный уже скоро стал демонстрировать странности в поведении, которые не могли не насторожить.

Сначала Лкетинга предложил гостевой брак: женщина живёт у себя в Швейцарии, а в Кению приезжает погостить и развлечься. Потом гордый воин масаи озвучил желание взять вторую жену. Дескать, хочу много детей, а Коринна ещё до осложнений в родах заявила, что больше двух рожать не будет.

После появления дочери Напираи в 1989 году всё вроде устаканилось. Но потом мужчина стал демонстрировать прямо-таки дикую африканскую ревность, обвиняя жену в наличии толпы любовников.

Дошло до того, что мужчина требовал перечитывать ему каждое письмо, которая жена писала матери. А потом для перестраховки ходил к кому-то ещё и просил перечитать текст.

После очередной вспышки гнева и не согласованного с ней сватовства к малышке Напираи (девочка была грудным младенцем) Коринна уехала в Швейцарию показать малышку бабушке. В джунгли она больше не вернулась.

Женщина устроилась на работу, арендовала квартиру. Жизнь вошла в обычное русло, но муж-масаи ещё долго не давал ей покоя. Коринна переписывалась с его матерью и братом, которые поддержали отъезд. В итоге адресовала воину прощальное письмо, передала магазин и машину и дала согласие на поиск новой жены.

Правда, без предприимчивой бледнолицей супруги бизнес быстро развалился, а автомобиль благополучно сгорел. Мужчина даже пытался просить у бывшей финансовой помощи, чтобы закрыть долги. В итоге Коринна расторгла брак по европейским  законам, хотя в Кении всё так же «числилась» женой Лкетинга.

В 1998 году в свет вышла книга «Белая масаи», которую женщина написала на основе личного опыта и переживаний, и моментально стала бестселлером, переведённым на десятки языков. Позднее её экранизировали.

Впоследствии вышли ещё три книги. После этого женщина прекратила публичную деятельность, вышла замуж, ведёт уединённый образ жизни, увлекается туризмом и живописью.

А вы верите в межрасовые или другие браки, когда супругов разделяют какие-то серьёзные отличия?

Источник:

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Метки: Жизнь   Коринна Хофманн   Лкетинга Лепарморийо   брак   джунгли   история   любовь   масаи   племя   чувство   
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31  комментарий
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15k
Господин Уэф 2 часа назад
Масаи полукочевой африканский народ, живущий в саванне, а не в джунглях ...
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22k
Inter 20 минут назад
Е.б.а.н.у.т.а.я
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1k
raael13 21 минуту назад
Смешение рас приводит к появлению новых болезней.
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3k
sers Полчаса назад
Забавно. Смотрел фильм. Эта тетка в угоду своим амбициям решила ворваться в чужую культуру. Пыталась изменить жизнь и быт у того кто этого не хотел. Она не оценила последствия своего поступка. После просмотра фильма осталось чувство пренебрежения к этой женщине.
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52k
smakido Полчаса назад
Любовь зла - полюбиш и масаи .
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1k
Вир Норин Полчаса назад
Тут всё понятно :)
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29k
Григорий Полчаса назад
Она его полюбила за очень большой ум.
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722
Kra 37 минут назад
эти африканские народы, они такие... шаманы!! ))
С трудом верится в "какУ любовь?... в такУ любовь!"
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1k
SergeyABC 38 минут назад
Чтоб стать расистом, достаточно год прожить в институте в общаге в одной комнате с негром!
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3k
vfrcbvec 42 минуты назад
Обезьянья подстилка
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2k
crownanniversury 46 минут назад
Дуры..
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17k
Сергей 50 минут назад
Читал о ней. Даже фильм смотрел. Кстати, весьма неплохой. Рекомендую.
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242
И Ш 53 минуты назад
Мужчине мешают жить две вещи, торчащие из него - язык и член... У женщин всё наоборот...
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1k
Мурчелло 59 минут назад
Швейцарскому жениху несказанно повезло.
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2k
Диагноз Час назад
Я думал ее съедят в конце...
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603
surgy Час назад
Бросила жениха ради масаи, с чего бы?!….
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2k
Оксид Бетона Час назад
Как увидела его шланг по колено, сразу остатки разума потеряла. ЧЕРНИЛЬНИЦА!
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96k
parallax Час назад
Тот случай, когда телом управляют гормоны, а не мозги.
Понизилось либидо и разум восторжествовал.
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9
Александр Час назад
Хорошо хоть не съели
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Межрассовые браки-то тут при чем? То что он нигер, а она бела как бы последний из нюансов, играющих хоть какую-то роль
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