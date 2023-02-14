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"Я стою метрах в пятиста. Жар даже здесь...": в Ярославской области на газопроводе прогремел взрыв

"Я стою метрах в пятиста. Жар даже здесь...": в Ярославской области на газопроводе прогремел взрыв

Автор:
14 февраля 2023 07:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   МЧС   взрыв   взрыв газа   видео   газопровод   пожар   разгерметизация   спасатели   ярославская область   
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В экстренных службах сообщили, что ЧП случилось из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода.

Вчера, 13 февраля, около19.00 на резервной нитке магистрального газопровода "Ухта — Торжок" в Мышкинском районе Ярославской области случилось ЧП. В районе деревне Еремейцево прогремел взрыв, после которого последовал пожар.


Как сообщают СМИ, пожар случился из-за горения резервных остатков газа между задвижками, но при этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Вскоре пожар прекратился и службам МЧС тушить было нечего.


В соцсетях появились видеосвидетельства тех, кто находился неподалёку от того участка газопровода в момент взрыва.



Известно, что газоснабжение населения резервная ветка, на которой случился разрыв, не обеспечивает, поэтому транспортировка газа после ЧП выполнялась в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов.


Что касается причин разгерметизации газопровода, они пока выясняются созданной для этого комиссией. На поврежденной ветке будут проведены ремонтные работы. Специалисты сообщают, что ущерба окружающей среде ЧП не нанесло. Пострадавших нет.

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Метки: Ynews   МЧС   взрыв   взрыв газа   видео   газопровод   пожар   разгерметизация   спасатели   ярославская область   
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1  комментарий
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Игорь Час назад
Случается периодически... Именно для этого резервные ветки и тянут. А на аварийной ветке газ задвижками отсекают, и дают выгореть. Для этого охранная зона окло газопровода есть.
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