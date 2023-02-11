Каким был Ленинград в 1943 году? Фотографии блокадного города

FISHKINET
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 февраля 17 интересных фактов, которые расширят ваш кругозор 17 интересных фактов, которые расширят ваш кругозор Пушистые стимуляторы эндорфинов Пушистые стимуляторы эндорфинов Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х 16 загадочных находок 16 загадочных находок Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино 17 диковинных сокровищ и интересностей, найденных в песках пустынь 17 диковинных сокровищ и интересностей, найденных в песках пустынь В Стамбуле задержали владельца компании, построившей развалившийся при землетрясении ЖК Rönesans Rezidans В Стамбуле задержали владельца компании, построившей развалившийся... В аргентинском аэропорту не рады беременным россиянкам В аргентинском аэропорту не рады беременным россиянкам Красавица, уничтожившая омерту Красавица, уничтожившая омерту 15 необычных изображений разных интересностей 15 необычных изображений разных интересностей Почему после Перл-Харбора в американских городах запрещали пинбол Почему после Перл-Харбора в американских городах запрещали пинбол 15 фото, которые очень хорошо передают характер Ирландии 15 фото, которые очень хорошо передают характер Ирландии Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Мечта коллекционера: 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре Мечта коллекционера: 18 автомобилей, которые были созданы в... Жуткие фотографии океана, после которых никогда не захочется покидать сушу Жуткие фотографии океана, после которых никогда не захочется... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки
Каким был Ленинград в 1943 году? Фотографии блокадного города

Каким был Ленинград в 1943 году? Фотографии блокадного города

Автор:
11 февраля 2023 21:48
Метки: СССР   Фотографии   ленинград   страна   
294
18
Сегодня мы отправляемся в 1943 год - город всё ещё в блокаде, но уже 18 января блокадное кольцо наконец-то удалось прорвать и город смог дышать чуточку легче. А к концу года стало очевидно, что совсем скоро Ленинград будет освобождён. Давайте посмотрим, как город прожил это время.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   Фотографии   ленинград   страна   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10
Ed B-n 12 минут назад
Ленинград куда целее чем Бахмут от которого не осталось совсем ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

913206



Другие посты автора
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда начал строить свой бункер

Популярные теги
#фото#люди#Жизнь#факты#Приколы#подборка#Предметы#Турция#Мемы#США
#Юмор#история#в мире#Фотографии#картинки#страна#удивительно#Вещи#наука#автомир
#интересно#Прикол#СССР#интересное#кино#забавно#познавательно#землетрясение#Прошлое#Россия
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Путешествие в счастливое советское детство Путешествие в счастливое советское детство 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир Теплые фотографии времен СССР, которые пробивают на ностальгию Теплые фотографии времен СССР, которые пробивают на ностальгию Советская "оттепель" 1960-х годов в объективе Владимира Лагранжа Советская "оттепель" 1960-х годов в объективе Владимира Лагранжа

На что жалуетесь?

Вернуться