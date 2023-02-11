Каким был Ленинград в 1943 году? Фотографии блокадного города

Сегодня мы отправляемся в 1943 год - город всё ещё в блокаде, но уже 18 января блокадное кольцо наконец-то удалось прорвать и город смог дышать чуточку легче. А к концу года стало очевидно, что совсем скоро Ленинград будет освобождён. Давайте посмотрим, как город прожил это время.

1. 0 Автор фото - А.Кремнев.



18 января 1943 года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, державшее в своих оковах город на Неве. Благодаря этой операции был освобожден сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки была проложена железная дорога. 7 февраля 1943 года в Ленинград, после полуторагодового перерыва, пришел первый поезд с «Большой земли».

2. 0 Автор фото - Давид Трахтенберг.

Зима была сложной. Многие здания были сильно повреждены во время бомбардировок. На фото - дом на углу Лиговского проспекта и Разъезжей улицы.

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3. 0 Укрытый от бомбардировок "Медный Всадник" на Сенатской площади (тогда - площадь Декабристов).

4. 0 Автор фото - С.Струнников.

Газгольдер перед зданием библиотеки имени Салтыкова-Щедрина на площади Островского.

5. 0 Разрушенный дом Адамини на набережной реки Мойки.

6. 0 Регулировщица на Измайловском мосту через Фонтанку. На заднем плане - разрушенный доходный дом Любиенса, который после войны будет полностью перестроен.

7. 0 Площадь Восстания и то, что осталось от Знаменской церкви. Она пострадала не от авиаударов - её разобрали ещё в начале 1941 года.

8. 0 Уборка льда на площади Островского.

9. 0 Вновь площадь Декабристов (ныне - Сенатская), на этот раз - с противотанковыми ежами.

10. 0 Знаменитые надписи про опасную сторону улицы при артобстреле. Эта была сделана около арки Генштаба, ведущей на Дворцовую площадь (тогда - площадь Урицкого). Кстати, уже через год Дворцовой вернут историческое название.

11. 0 Автор фото - Р.Мазелев.

Солнечные часы на Васильевском острове.



Хроника ЛенТАСС № 39602 от 20 сентября 1943 г.



"Известно, что во время Великой Отечественной войны в Ленинграде, во время жуткой голодной и холодной блокады, отключали электричество. Тогда архитектор Прянишников разработал и воплотил проект солнечных часов на Васильевском острове. Они работали до 1945 года."

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13. 0 Футбол в блокадном Ленинграде. Играют "Динамо" Ленинград и Всевобуч на стадионе имени Ленина (ныне - "Петровский").

14. 0 Автор фото - Н. Хандогин.



Танк на перекрёстке Невского и Садовой (тогда - проспект 25 Октября и улица 3 июля). В следующем году и Невскому и Садовой вернут исторические названия.

15. 0 Автор фото - Борис Кудояров.

Дом по адресу Невский проспект, 174, разрушенный во время авианалёта.

16. 0 Пункт ПВО на Марсовом поле.

17. 0 Автор фото - Николай Хандогин.

Броневик около кинотеатра "Октябрь".