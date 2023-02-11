Каким был Ленинград в 1943 году? Фотографии блокадного города

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Сегодня мы отправляемся в 1943 год - город всё ещё в блокаде, но уже 18 января блокадное кольцо наконец-то удалось прорвать и город смог дышать чуточку легче. А к концу года стало очевидно, что совсем скоро Ленинград будет освобождён. Давайте посмотрим, как город прожил это время.
1.
Автор фото - А.Кремнев.
18 января 1943 года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, державшее в своих оковах город на Неве. Благодаря этой операции был освобожден сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки была проложена железная дорога. 7 февраля 1943 года в Ленинград, после полуторагодового перерыва, пришел первый поезд с «Большой земли».
18 января 1943 года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, державшее в своих оковах город на Неве. Благодаря этой операции был освобожден сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки была проложена железная дорога. 7 февраля 1943 года в Ленинград, после полуторагодового перерыва, пришел первый поезд с «Большой земли».
2.
Автор фото - Давид Трахтенберг.
Зима была сложной. Многие здания были сильно повреждены во время бомбардировок. На фото - дом на углу Лиговского проспекта и Разъезжей улицы.
Зима была сложной. Многие здания были сильно повреждены во время бомбардировок. На фото - дом на углу Лиговского проспекта и Разъезжей улицы.
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4.
Автор фото - С.Струнников.
Газгольдер перед зданием библиотеки имени Салтыкова-Щедрина на площади Островского.
Газгольдер перед зданием библиотеки имени Салтыкова-Щедрина на площади Островского.
6.
Регулировщица на Измайловском мосту через Фонтанку. На заднем плане - разрушенный доходный дом Любиенса, который после войны будет полностью перестроен.
7.
Площадь Восстания и то, что осталось от Знаменской церкви. Она пострадала не от авиаударов - её разобрали ещё в начале 1941 года.
10.
Знаменитые надписи про опасную сторону улицы при артобстреле. Эта была сделана около арки Генштаба, ведущей на Дворцовую площадь (тогда - площадь Урицкого). Кстати, уже через год Дворцовой вернут историческое название.
11.
Автор фото - Р.Мазелев.
Солнечные часы на Васильевском острове.
Хроника ЛенТАСС № 39602 от 20 сентября 1943 г.
"Известно, что во время Великой Отечественной войны в Ленинграде, во время жуткой голодной и холодной блокады, отключали электричество. Тогда архитектор Прянишников разработал и воплотил проект солнечных часов на Васильевском острове. Они работали до 1945 года."
Солнечные часы на Васильевском острове.
Хроника ЛенТАСС № 39602 от 20 сентября 1943 г.
"Известно, что во время Великой Отечественной войны в Ленинграде, во время жуткой голодной и холодной блокады, отключали электричество. Тогда архитектор Прянишников разработал и воплотил проект солнечных часов на Васильевском острове. Они работали до 1945 года."
13.
Футбол в блокадном Ленинграде. Играют "Динамо" Ленинград и Всевобуч на стадионе имени Ленина (ныне - "Петровский").
14.
Автор фото - Н. Хандогин.
Танк на перекрёстке Невского и Садовой (тогда - проспект 25 Октября и улица 3 июля). В следующем году и Невскому и Садовой вернут исторические названия.
Танк на перекрёстке Невского и Садовой (тогда - проспект 25 Октября и улица 3 июля). В следующем году и Невскому и Садовой вернут исторические названия.
15.
Автор фото - Борис Кудояров.
Дом по адресу Невский проспект, 174, разрушенный во время авианалёта.
Дом по адресу Невский проспект, 174, разрушенный во время авианалёта.
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Метки: СССР Фотографии ленинград страна
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