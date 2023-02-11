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Армия России нанесла удар плавающим камикадзе по мосту в Одессе

Армия России нанесла удар плавающим камикадзе по мосту в Одессе

Автор:
11 февраля 2023 09:49
Метки: армия россии   видео с камеры   камикадзе   
2068
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Момент поражения моста в Одесской области с помощью водных беспилотников армии России сняла камера наблюдения.

Накануне по разводному мосту в Одесской области был нанесен удар беспилотником-камикадзе. Удар по мосту в Затоке попал на видео, позже ролик распространили украинские Telegram-каналы.


Уточняется, что камикадзе прибыл со стороны Черного моря.


Судя по видео, беспилотник взорвался у одной из опор моста. Какие именно повреждения получил мост, не раскрывается.

Российские военкоры сообщают, что через этот мост в Одесской области на украину поступало вооружение НАТО.


Разрушение этой переправы приведет к катастрофическим для Киева последствиям: юг Одесской области будет отрезан.

В настоящее время через мост в Затоке проехать нельзя, территория вокруг оцеплена силовиками. Автомобилистов не допускают туда. О серьезности повреждений рано говорить.


Короче, мост цел. Но это было красиво.


Источник:

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Метки: армия россии   видео с камеры   камикадзе   
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25  комментариев
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1k
Куртуазный Маньерист 5 часов назад
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8k
Trenzel2003 10 минут назад
Войска России помогают украине проводить декоммунизацию! А то все с памятниками боролись, а мосты да вокзалы построенные в СССР коммунистами не трогали.
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10k
Shtoppi 39 минут назад
Минус один канал поставок западной "помощи".
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15k
K7OO 2 часа назад
Немцы же на днях подарили хохлам игрушечный "Леопард". Вот наши и решили поддержать немецких коллег и подарили им игрушечный "Посейдон". Так, чисто из уважения, ко дню св. Валентина.)
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3k
kca-opa 4 часа назад
Атаковать мосты имеет смысл с ВВ не менее тонны, а тут десяток килограмм, или наша тренировка, или очередной фейк в/на, хотя тренироваться без ВВ дороговато будет
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73k
Viktor 4 часа назад
Давно надо было всю транспортную инфраструктуру расх....., расфигачить, чтобы ничего подвезти не могли!
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364
Data Tutashija Viktor 3 часа назад
Вы правы, уважаемый. Это как в той же Латвии подорвать мосты через Гаую в районе Царникавы и Адажей для невозможности натовской транспортировки техники и вооружения.
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
тест. !
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9k
Juli 5 часов назад
как-то прям опять нежничаем.
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1k
Антон 5 часов назад
А чем-нибудь по-мощнее жахнуть, чтоб наверняка
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72k
Доктор Джонс 5 часов назад
А что, нельзя бобмеров с прикрытием истребителей не судьба отправить, чтобы в пух и прах? Или что, там серьёзное ПВО? Ну так ПВО тоже можно денацифицировать...
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5k
fin4all 5 часов назад
Я, конечно, не сапёр, но инженерное образование имею. Думается мне, что если бы хотели реально нанести вред мосту, то подвели беспилотник вплотную к опоре.
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7k
перевозчик 5 часов назад
надо ж в реальных условиях испытывать новые виды вооружения, а тут еще и мост стратегический....
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62k
hpgjzsorqzo4 5 часов назад
Мост, кстати, судя по видео, особо не пострадал. Когда его в прошлый раз калибровали, эффект был посильнее, хоть и тоже особо не повредил. Но сама идея хороша.
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