Армия России нанесла удар плавающим камикадзе по мосту в Одессе

Момент поражения моста в Одесской области с помощью водных беспилотников армии России сняла камера наблюдения.
Накануне по разводному мосту в Одесской области был нанесен удар беспилотником-камикадзе. Удар по мосту в Затоке попал на видео, позже ролик распространили украинские Telegram-каналы.
Уточняется, что камикадзе прибыл со стороны Черного моря.
Судя по видео, беспилотник взорвался у одной из опор моста. Какие именно повреждения получил мост, не раскрывается.
Российские военкоры сообщают, что через этот мост в Одесской области на украину поступало вооружение НАТО.
Разрушение этой переправы приведет к катастрофическим для Киева последствиям: юг Одесской области будет отрезан.
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В настоящее время через мост в Затоке проехать нельзя, территория вокруг оцеплена силовиками. Автомобилистов не допускают туда. О серьезности повреждений рано говорить.
Короче, мост цел. Но это было красиво.
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Просто я очень сомневаюсь в том, чтобы наше военное командование разработало и провело такую бессмысленную военную операцию.
Над нами висит минимум три-четыре квадрокоптера вражеских, а наши, под артиллерийским огнем, кучкуются в колонну, раз за разом и так минус 31 бронемашина и убитые военнослужащие.