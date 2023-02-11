Армия России нанесла удар плавающим камикадзе по мосту в Одессе

Накануне по разводному мосту в Одесской области был нанесен удар беспилотником-камикадзе. Удар по мосту в Затоке попал на видео, позже ролик распространили украинские Telegram-каналы.

Уточняется, что камикадзе прибыл со стороны Черного моря.

Судя по видео, беспилотник взорвался у одной из опор моста. Какие именно повреждения получил мост, не раскрывается.