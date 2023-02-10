Парковщик казино въехал на Lamborghini… в другой Lamborghini

В Австралии сразу два автомобиля, которые считаются одними из самых эксклюзивных в мире, пострадали по вине парковщика. Каждый суперкар стоит около 1 миллиона доллара.
Ключи от двух Lamborghini Aventador Ultimaes передали парковщику в казино Crown Casino в Перте, но тот потерял управление, переставляя один из автомобилей, и ударил вторую машину сзади, после чего врезался в стену.
Эти голубой и фиолетовый суперкары — последняя версия популярной модели Aventador итальянского производителя. Они принадлежат миллиардеру Лоуренсу Эскаланте, сколотившему состояние на виртуальных играх, и стоимость каждого составляет около 1 миллиона долларов.
На видео, снятом сразу после аварии, видно повреждение переднего бампера голубого Lamborghini; замена обойдется примерно в 20 000 долларов.
На видео, выложенном в Instagram* с подписью «Они разбили нашу арендованную тачку», а парковщик отрешенно смотрит вдаль. «Я реально [облажался] сейчас», — говорит он коллегам.
Также на видео парковщик, все еще в шоке, улыбается и пытается объяснить, как произошла авария: «Видишь, эти две педали слишком близко друг к другу. Я нажимал на тормоз, а она взяла и поехала», — сказал он.
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Эскаланте высказал свое недовольство казино и парковщиком в Instagram*.
«Два из последних Aventador… Страховка Crown пострадает, — написал он, — Отстой, уроки извлекли всех. Crown разберется и починит их». Затем он сообщил, что автомобили доставили в мастерскую для ремонта.
Пользователи соцсетей пришли в ярость, увидев повреждения, нанесенные роскошным суперкарам.
«Прикиньте только, врезаться на Ламбо… В ДРУГОЙ ЛАМБО», — написал один из пользователей. «Братюня думал, что он в GTA [Grand Theft Auto]», — добавил другой.
Crown Casino подтвердило, что инцидент произошел вечером в среду и сообщило, что в аварии никто не пострадал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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