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«Очень рассчитываю, что его слова — не разойдутся с делами»: глава издательства «Попкорн Букс» пообещал депутату Хинштейну «сменить голубой вектор»

«Очень рассчитываю, что его слова — не разойдутся с делами»: глава издательства «Попкорн Букс» пообещал депутату Хинштейну «сменить голубой вектор»

Автор:
10 февраля 2023 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Александр Хинштейн   закон   запрет   издательство   книга   лгбт   лето в пионерском галстуке   пропаганда   штраф   
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Но ему всё равно придётся заплатить штраф за пропаганду ЛГБТ.

В России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Первыми после этого всполошились книгоиздатели: что именно считать пропагандой? «Лолита» Набокова тоже попадает под запрет или нет? И множество другой литературы, что с ней делать?

Выяснилось, что всё не так страшно - классику запрещать никто не собирается. А вот новомодные ЛГБТ-бестселлеры придётся убрать. Например, «Лето в пионерском галстуке». Книга, которая наделала столько шума, про неё даже Никита Михалков рассказывал и вопрошал: «Что это?»


В книге говорится о «романе» школьника и вожатого в пионерлагере. Тираж у неё неплохой - 200 тысяч экземпляров, довольно популярна среди подростков. Важное уточнение - была популярна.

Выпустили книгу в издательстве «Попкорн Букс», и после принятия закона оно получило штраф за пропаганду. А чтобы снять все вопросы, глава издательства встретился с инициатором запрета пиара ЛГБТ Александром Хинштейном:

А вот как эту встречу прокомментировало само издательство:

Интересно, чем всё это закончится. Одно можно сказать точно - тема ЛГБТ уже не станет так назойливо мозолить всем глаза. Скорее всего, её совсем не будет.

Источник:

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Метки: Александр Хинштейн   закон   запрет   издательство   книга   лгбт   лето в пионерском галстуке   пропаганда   штраф   
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8  комментариев
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33k
russger 37 минут назад
Разве могу осуждать мух за то, что е.б.утся? Однако когда на моей голове, злит. Так же и пи.д.арасы. Когда в тихом уединении делают то, к чему лежат их души, кто возразит? Но они устраивают факельные шествия и приковывают себя к фонарям на набережной, дудят в дудки, бьют в барабаны и кричат, чтобы все знали про их нрав что-де лупятся в очко и долбятся в ж.опу. Истинно, они хуже мух, ибо мухи только изредка согрешают на моей голове, пи.д.арасы же изо дня в день пытаются совокупиться в самом ее центре. Мухи по недомыслию, пи.д.арасы же хладнокровно и сознательно.

И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод
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3k
poбт 20 минут назад
Ссылка coub.com
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21k
Killgrave Полчаса назад
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40k
Сергей Час назад
Рожа у этого Попкорна кирпича просит.
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1k
ChePaev Час назад
чета похоже что Хинштейн вышел из этого издательства совсем другим человеком, судя по тому, как на фото они мило беседуют с главой этого издательства пропагандирующего ЛГБТ, Хинштейна там "перековали")))
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292
Olldd ChePaev Полчаса назад
Ну, дык, написано же:
" глава издательства «Попкорн Букс» пообещал депутату Хинштейну «сменить голубой вектор»
Казнить нельзя помиловать. ))
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