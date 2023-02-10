«Очень рассчитываю, что его слова — не разойдутся с делами»: глава издательства «Попкорн Букс» пообещал депутату Хинштейну «сменить голубой вектор»

В России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Первыми после этого всполошились книгоиздатели: что именно считать пропагандой? «Лолита» Набокова тоже попадает под запрет или нет? И множество другой литературы, что с ней делать?

Выяснилось, что всё не так страшно - классику запрещать никто не собирается. А вот новомодные ЛГБТ-бестселлеры придётся убрать. Например, «Лето в пионерском галстуке». Книга, которая наделала столько шума, про неё даже Никита Михалков рассказывал и вопрошал: «Что это?»