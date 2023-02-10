«Очень рассчитываю, что его слова — не разойдутся с делами»: глава издательства «Попкорн Букс» пообещал депутату Хинштейну «сменить голубой вектор»

Но ему всё равно придётся заплатить штраф за пропаганду ЛГБТ.
В России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Первыми после этого всполошились книгоиздатели: что именно считать пропагандой? «Лолита» Набокова тоже попадает под запрет или нет? И множество другой литературы, что с ней делать?
Выяснилось, что всё не так страшно - классику запрещать никто не собирается. А вот новомодные ЛГБТ-бестселлеры придётся убрать. Например, «Лето в пионерском галстуке». Книга, которая наделала столько шума, про неё даже Никита Михалков рассказывал и вопрошал: «Что это?»
Источник:
В книге говорится о «романе» школьника и вожатого в пионерлагере. Тираж у неё неплохой - 200 тысяч экземпляров, довольно популярна среди подростков. Важное уточнение - была популярна.
Выпустили книгу в издательстве «Попкорн Букс», и после принятия закона оно получило штраф за пропаганду. А чтобы снять все вопросы, глава издательства встретился с инициатором запрета пиара ЛГБТ Александром Хинштейном:
А вот как эту встречу прокомментировало само издательство:
Интересно, чем всё это закончится. Одно можно сказать точно - тема ЛГБТ уже не станет так назойливо мозолить всем глаза. Скорее всего, её совсем не будет.
Источник:
- В России завели первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ
- «Зайка моя, я твой зайчик»: депутат Госдумы заявил, что Киркоров и Лазарев виноваты в пропаганде нетрадиционных ценностей
- «Вот она, мужики, гей-литература!»: в Хабаровске местные активисты выкупили и уничтожили книги с ЛГБТ-пропагандой
- Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут
- «США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России
И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод
" глава издательства «Попкорн Букс» пообещал депутату Хинштейну «сменить голубой вектор»
Казнить нельзя помиловать. ))