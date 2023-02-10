Она чудом выжила после нападения царя зверей, но превратилась в преследующую своего кумира хищницу

Если приставать к обычной кошке, которая урчит, дёргает хвостом, шипит и вздыбливает шерсть, то с высокой вероятностью она поцарапает или укусит.
Красавица на фото – это Нелл Теобальд, уроженка Атланты, появившаяся на свет в 1944 году. Девочка страстно мечтала о карьере оперной певицы. И в погоне за мечтой отправилась в Нью-Йорк, едва окончив школу.
Несмотря на огромное желание, таланта у Нелл было недостаточно. И она, вопреки мечтам, не блистала на сцене, а выполняла вполне прозаичную работу – трудилась моделью, официанткой, танцовщицей. Зарабатывала неплохо, но в таком ритме совершенно не оставалось свободного времени.
Весной 1966 года Теобальд приехала на очередные съемки в нью-йоркский автосалон. Партнёром девушки на площадке должен был стать самый настоящий лев.
Людвиг – цирковой артист. И сначала вёл себя безукоризненно. Модель воспринял нормально, подпустил к себе, дал погладить. Чтобы не потерять драгоценные кадры, фотографы дружно защёлкали затворами.
Видимо, зверя ослепили вспышки. Людвиг испугался и с остервенением вцепился зубами в ногу Нелл. А потом прошёлся по телу когтистой лапой. Дрессировщик с трудом оттащил царя зверей в клетку. А девушку экстренно доставили в больницу. Раны не представляли угрозы для жизни, но медики склонялись к ампутации ноги: слишком сильно пострадала конечность.
Рыдающая девушка упросила их оставить ногу: она была ещё слишком молода и не хотела прожить жизнь калекой. Доктора решили рискнуть. Ногу спасли, но уродливые шрамы остались. Соответственно, о публичной работе типа танцовщицы можно было забыть навсегда.
Нелл подала в суд на организаторов съёмки, оценив ущерб в 3 млн долларов. В итоге бывшая модель и автодилер сошлись на 250 тыс., что эквивалентно примерно 2,2 млн по нынешнему курсу.
С такими деньгами забота о хлебе насущном перестала быть необходимостью. Нелл полностью погрузилась в своё давнее увлечение – оперу, стала посещать все премьеры и быстро влилась в тусовку любителей оперы Европы и США.
На фестивале 1968 года в Байройте она познакомилась со знаменитой шведской оперной дивой Биргит Нильссон, которая считается одной из самых ярких звёзд прошлого века.
Сложно точно сказать, что щёлкнуло в голове Нелл после этого знакомства. Возможно, она была потрясена возможностью живого общения с легендой. Видела в Биргит нереализованную себя или испытывала романтическое влечение. Но с этого момента она превратилась в тень певицы и стала одержима ею.
Нелл приезжала на все выступления, в любую точку мира, слала кумиру огромные букеты кроваво-красных роз, заваливала Нильссон письмами. Ту сначала забавляла настойчивость поклонницы, а потом она стала слишком настырной, и Биргит уже начала опасаться за свою жизнь и запретила к себе приближаться.
Впрочем, одержимую это не остановило, а лишь подстегнуло и раззадорило. Нелл подкупала горничных в отелях, где останавливалась певица, проникала внутрь и крала духи, бельё и другие личные вещи, выдавая их потом за подарки. Ухитрилась пробраться на вручение Нобелевской премии, куда пригласили певицу.
Она громогласно трубила на всех перекрёстках, что с Биргит у них любовь и безумная страсть. Хотя в связях с женщинами никогда замечена не была и встречалась исключительно с парнями. А Нильссон так и вообще всю жизнь прожила с одним единственным супругом.
Сейчас мы встречаемся со случаями преследования кумиров чаще. А тогда такое поведение было редкостью и потому выглядело ещё более пугающим. Верхом безумия стали якобы ответные любовные послания: фанатка научилась подделывать почерк кумира, строчила потоком ответы и хвасталась ими перед друзьями и знакомыми.
Финалом стала прозаичная причина – безденежье. Да, компенсация от автодилера была солидной. Но деньги имеют свойство заканчиваться. Расходы на наряды, драгоценности, поездки, билеты, отели были немалыми, и итоге за 9 лет сумма иссякла. Других источников дохода у Нелл не был.
В 1977 году она наскребла на билет и прилетела в Вену, где выступала Нильссон. Денег хватило на номер, но платить горничным и покупать билет в оперу было уже не на что. И в то самое время, когда дива блистала на сцене государственной оперы, её неистовая поклонница смешала в номере львиную дозу (символичное и печальное сравнение) снотворного и транквилизаторов и приняла этот коктейль.
Её успели спасти. Но по возвращении домой она предприняла ещё одну попытку – на этот раз успешную и ушла из жизни в номере дешёвой нью-йоркской гостиницы, навсегда уснув в груде фальшивых писем. Таких же фальшивых, какой, в сущности, была и жизнь несчастной Нелл. Понятно, что она пострадала и потеряла шансы на исполнение мечты. Но благодаря солидной выплате можно было прожить жизнь гораздо ярче, интереснее, принося пользу и получая удовольствие. А не стать безумной тенью другого человека, отравляя его жизнь.
Предсказуемо и ожидаемо, что просьба развеять её прах в саду дома обожаемой певицы осталась без ответа.
Источник:
- Почему кубинцы вот уже 70 лет не покупают новые машины: жизнь автолюбителей на Острове Свободы
- 6 животных, которые переживут любой апокалипсис и ядерную войну
- Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории
- 10 неожиданных фактов о сибиряках
- История о том, как невинное прикосновение исковеркало жизнь звезды золотого века Голливуда