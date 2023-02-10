Она чудом выжила после нападения царя зверей, но превратилась в преследующую своего кумира хищницу

Красавица на фото – это Нелл Теобальд, уроженка Атланты, появившаяся на свет в 1944 году. Девочка страстно мечтала о карьере оперной певицы. И в погоне за мечтой отправилась в Нью-Йорк, едва окончив школу.

Несмотря на огромное желание, таланта у Нелл было недостаточно. И она, вопреки мечтам, не блистала на сцене, а выполняла вполне прозаичную работу – трудилась моделью, официанткой, танцовщицей. Зарабатывала неплохо, но в таком ритме совершенно не оставалось свободного времени.

Весной 1966 года Теобальд приехала на очередные съемки в нью-йоркский автосалон. Партнёром девушки на площадке должен был стать самый настоящий лев.

Людвиг – цирковой артист. И сначала вёл себя безукоризненно. Модель воспринял нормально, подпустил к себе, дал погладить. Чтобы не потерять драгоценные кадры, фотографы дружно защёлкали затворами.

Видимо, зверя ослепили вспышки. Людвиг испугался и с остервенением вцепился зубами в ногу Нелл. А потом прошёлся по телу когтистой лапой. Дрессировщик с трудом оттащил царя зверей в клетку. А девушку экстренно доставили в больницу. Раны не представляли угрозы для жизни, но медики склонялись к ампутации ноги: слишком сильно пострадала конечность.

Рыдающая девушка упросила их оставить ногу: она была ещё слишком молода и не хотела прожить жизнь калекой. Доктора решили рискнуть. Ногу спасли, но уродливые шрамы остались. Соответственно, о публичной работе типа танцовщицы можно было забыть навсегда.

Нелл подала в суд на организаторов съёмки, оценив ущерб в 3 млн долларов. В итоге бывшая модель и автодилер сошлись на 250 тыс., что эквивалентно примерно 2,2 млн по нынешнему курсу.