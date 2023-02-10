«Это отравленная конфета в красивой обертке»: актёр Дмитрий Певцов углядел в «Чебурашке» пропаганду нетрадиционных ценностей

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов углядел в милом детском фильме про Чебурашку «чудовищную диверсию из-за пропаганды нетрадиционных ценностей». Отгадаете, что так возмутило Певцова?
Певцову не понравилось, что в фильме нет ни одного положительного героя-человека. Кроме того, в фильме есть даже пропаганда нетрадиционных ценностей.
«Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные», — цитирует Певцова ФАН.
Певцов заявил, что фильм «Чебурашка» «отравленная конфета в красивой обертке». По его мнению, в фильме намного больше западного, чем отечественного.
Сценарист картины Виталий Шляппо назвал заявления Певцова глупостями.
«Мне кажется, эти глупости недостойны комментариев», — прокомментировал сценарист слова актёра.
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Думаю , чуть сменится ветер и все эти говоруны будут обливать помоями сегодняшнюю власть. Даже не покраснеют и еще большим задором.
Не удивлюсь если Певцов будет ходить размахивая флагом ЛГБТ. При этом скажет , что всегда был за это , но приходилось скрывать .
а фильм нормальный-одноразовый просто кто что ищет тот то и находит
Хм..и испоганенному "Чебурашке", и не актеру , скорее отлизывателю, скомороху власти Гармашу. И "странному" Певцову!
Уж заткнулся бы, после того, как в подобном дерьме сыграл.
Да "Чебурашка" не шедевр, но вполне хороший добрый детский фильм.
А "скрытый подтекст" в мультиках и фильмах, чаще всего видят извращенцы. Для них радуга - символ ЛГБТ. А для нормальных людей - красивое природное явление.
Насчёт "На Париж": изначально не стоит сравнивать фильмы категории "18+" и "6+".
"Хочешь победить своего врага воспитай его детей" (с) Российских детей уже давно воспитывают в духе западных ценностей, и не видеть этого сейчас может только мало думающий человек. Мне очень жаль тех родителей, которые не замечают эти подложенные в современных детских фильмах и мультфильмах "ростки", которые рано или поздно дадут свои всходы. Россию хотят развалить изнутри, и работа идёт вовсю. И благодаря родителям, не способным видеть дальше своего носа и разглядеть причинно-следственные связи, вполне успешно...
p.s. радуга как была радугой, так ею и осталась: 7-цветная (КОЖЗГСФ), у лгбтшников она 6-цветная. Разберитесь в вопросе и не путайте.
то ли заняться не чем людям и они ищут где бы "пользу принести" и выбирают проблему с которой им меньше всего работать придется