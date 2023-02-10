«Это отравленная конфета в красивой обертке»: актёр Дмитрий Певцов углядел в «Чебурашке» пропаганду нетрадиционных ценностей

Певцову не понравилось, что в фильме нет ни одного положительного героя-человека. Кроме того, в фильме есть даже пропаганда нетрадиционных ценностей.

«Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные», — цитирует Певцова ФАН.