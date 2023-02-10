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«Это отравленная конфета в красивой обертке»: актёр Дмитрий Певцов углядел в «Чебурашке» пропаганду нетрадиционных ценностей

«Это отравленная конфета в красивой обертке»: актёр Дмитрий Певцов углядел в «Чебурашке» пропаганду нетрадиционных ценностей

Автор:
10 февраля 2023 10:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересное   лгбт   мнение   певцов   пропаганда ЛГБТ   фото   чебурашка   
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Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов углядел в милом детском фильме про Чебурашку «чудовищную диверсию из-за пропаганды нетрадиционных ценностей». Отгадаете, что так возмутило Певцова?

Певцову не понравилось, что в фильме нет ни одного положительного героя-человека. Кроме того, в фильме есть даже пропаганда нетрадиционных ценностей.

«Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные», — цитирует Певцова ФАН.

Певцов заявил, что фильм «Чебурашка» «отравленная конфета в красивой обертке». По его мнению, в фильме намного больше западного, чем отечественного.

Сценарист картины Виталий Шляппо назвал заявления Певцова глупостями.

«Мне кажется, эти глупости недостойны комментариев», — прокомментировал сценарист слова актёра.


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Метки: интересное   лгбт   мнение   певцов   пропаганда ЛГБТ   фото   чебурашка   
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48  комментариев
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6k
sedoisever 2 часа назад
А про мультфильм "Волк и телёнок" аж 1984 года он ничего сказать не хочет? А там телёнок волка тоже сначала мамой называл.
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−6
Roman 2 минуты назад
Это Певцов ещё не смотрел «Чебурашку» в гоблиновской озвучке?!
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20k
иванов дмитрий 3 минуты назад
С одной стороны смешно от таких заявлений, с другой стороны грустно.
,
Думаю , чуть сменится ветер и все эти говоруны будут обливать помоями сегодняшнюю власть. Даже не покраснеют и еще большим задором.
Не удивлюсь если Певцов будет ходить размахивая флагом ЛГБТ. При этом скажет , что всегда был за это , но приходилось скрывать .
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3k
Leonid 6 минут назад
Ну сказал и сказал, всем похрену...
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903
tuka 8 минут назад
кто ищет, тот всегда найдет)
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2k
Артур Будкин 9 минут назад
это ему то Чебурашка не нравится?! я наверное даже знаю почему, неприятные воспоминания, детские травмы...

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10k
Михаил 10 минут назад
хз чо там думают взрослые, детям фильм зашел.
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61k
Александр Ломовицкий 10 минут назад
чья б корова мычала "герой2 эротических боевиков 90-ых.
а фильм нормальный-одноразовый просто кто что ищет тот то и находит
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14k
Ser 21 минуту назад
Противно, как бы нет предела идиотизму .
Хм..и испоганенному "Чебурашке", и не актеру , скорее отлизывателю, скомороху власти Гармашу. И "странному" Певцову!
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766
Sumrak58100 Полчаса назад
Не смотрел и смотреть не собираюсь. По мне, так этот фильм - реклама Почтабанка.
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15k
куджо 41 минуту назад
Взрослые люди оценивают Чебурашку негативно, подсознательно опираясь на мультгероя детства... Да отпустите уже... Фильм конечно не без греха, но не так уж и плох, если сократить количество чебурашкиных нелепых бесконечных падений и движении то на гнезде то на тележке, вполне поучительный. Что собственно перекликается с посылом мультика. Просто мы действительно из другой эпохи... наше время прошло старички))))
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1k
investas 43 минуты назад
Песков из хорошего актера, превращается в бабку из подъезда с длинным языком, кого надо отругаем, кому надо лезнём.
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14k
Kucher 43 минуты назад
А фильм с Певцовым "На Париж" видимо эталон патриотизма и прочих скреп.
Уж заткнулся бы, после того, как в подобном дерьме сыграл.
Да "Чебурашка" не шедевр, но вполне хороший добрый детский фильм.
А "скрытый подтекст" в мультиках и фильмах, чаще всего видят извращенцы. Для них радуга - символ ЛГБТ. А для нормальных людей - красивое природное явление.
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468
Димыч 48 минут назад
Я руководствуюсь принципом: не нравится - не смотри. Раз тебя бесят, раздражают кино/ТВ-шоу, значит, ты это смотришь.
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30k
Ashabad 49 минут назад
Ссылка rutube.ru
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7k
Copycat 51 минуту назад
ну не знаю как по мне это уже какая то "охота на ведьм"
то ли заняться не чем людям и они ищут где бы "пользу принести" и выбирают проблему с которой им меньше всего работать придется
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4k
Вячеслав 52 минуты назад
Безделие всегда является главной причиной глупых мыслей и действий с трагическими последствиями. Пусть займётся общественно полезной деятельностью, раз в нём такая неугасающая искра мораленосной активности.
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30k
Ashabad 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Евгений 53 минуты назад
Мда, Певцов в последнее время начал выдавать такое, что возникают сомнения в его адекватности.
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Смех - смехом, а пиндосов тоже начиналось с невинных, на первый взгляд мультиков!
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−4
ванюша 57 минут назад
почему ушастый не в окопе?
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