В Турции из завалов спасли пёсика, который чудом выжил

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После мощнейшего землетрясения в Турции люди до сих пор разбирают завалы, спасая пострадавших. Конечно, в приоритете люди, но животные тоже нуждаются в помощи. Спасатели случайно нашли под завалами пёсика и вызволили его.
Они случайно услышали под завалами писк собачки и поспешили на помощь. Как оказалось, пса завалило бетонной крошкой. Он не мог выбраться сам и потому привлекал внимание. Кроме того, он был сильно обезвожен. Спасатели поили его с ладошки, и в то же время вытаскивали его из завала.
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