В школе под Рязанью учитель истории уволился «из-за пропаганды ЛГБТ»

Хотя видео мог снять уже после увольнения.

В местных СМИ даже появлялись новости, что и уволили его из школы за эту самую пропаганду. Но администрация учебного заведения заявила, что это не так:

«Он уволился месяц назад, а всё, что написано – клевета. Мы не понимаем, почему происходит такая ситуация. Он уволился по собственному желанию. Он студент и, я так понимаю, что у него расписание поставили, что неудобно совмещать работу с учёбой».

В школе есть другой учитель истории, так что этот студент туда вряд ли вернётся.