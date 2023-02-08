В школе под Рязанью учитель истории уволился «из-за пропаганды ЛГБТ»

Хотя администрация заведения утверждает, что ничего подобного не было. Но многих терзают смутные сомнения.
Отношение к ЛГБТ у нас и на западе совершенно разные. Например, в Канаде вести уроки труда может такой гражданин:
Такие учителя есть и в США:
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В России это немыслимо. Что-то за гранью здравого смысла.
Но новости о чём-то подобном иногда проскакивают. Один из случаев был в школе под Рязанью. Там преподавал историю студент-практикант и его отношения с некоторыми учениками как-то сразу не сложились.
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Доказательств пропаганды на уроках нет. А вот то, что учеников мог смущать его внешний вид и манеры - в это можно поверить. Судя по роликам, с некоторыми из них он вёл оживлённый диалог и после занятий.
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Хотя видео мог снять уже после увольнения.
В местных СМИ даже появлялись новости, что и уволили его из школы за эту самую пропаганду. Но администрация учебного заведения заявила, что это не так:
«Он уволился месяц назад, а всё, что написано – клевета. Мы не понимаем, почему происходит такая ситуация. Он уволился по собственному желанию. Он студент и, я так понимаю, что у него расписание поставили, что неудобно совмещать работу с учёбой».
В школе есть другой учитель истории, так что этот студент туда вряд ли вернётся.
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