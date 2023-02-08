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В школе под Рязанью учитель истории уволился «из-за пропаганды ЛГБТ»

В школе под Рязанью учитель истории уволился «из-за пропаганды ЛГБТ»

Автор:
08 февраля 2023 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Рязань   лгбт   пропаганда   увольнение   учитель   школа   
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Хотя администрация заведения утверждает, что ничего подобного не было. Но многих терзают смутные сомнения.

Отношение к ЛГБТ у нас и на западе совершенно разные. Например, в Канаде вести уроки труда может такой гражданин:

Такие учителя есть и в США:

В России это немыслимо. Что-то за гранью здравого смысла.

Но новости о чём-то подобном иногда проскакивают. Один из случаев был в школе под Рязанью. Там преподавал историю студент-практикант и его отношения с некоторыми учениками как-то сразу не сложились.

Доказательств пропаганды на уроках нет. А вот то, что учеников мог смущать его внешний вид и манеры - в это можно поверить. Судя по роликам, с некоторыми из них он вёл оживлённый диалог и после занятий.

Хотя видео мог снять уже после увольнения.

В местных СМИ даже появлялись новости, что и уволили его из школы за эту самую пропаганду. Но администрация учебного заведения заявила, что это не так:

«Он уволился месяц назад, а всё, что написано – клевета. Мы не понимаем, почему происходит такая ситуация. Он уволился по собственному желанию. Он студент и, я так понимаю, что у него расписание поставили, что неудобно совмещать работу с учёбой».

В школе есть другой учитель истории, так что этот студент туда вряд ли вернётся.

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Метки: Рязань   лгбт   пропаганда   увольнение   учитель   школа   
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19  комментариев
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1k
Vladislav Grigorenko 57 минут назад
По замашкам он и правда мутный какой-то, но это ещё не всё. Никого не смутило, что будущий (и уже практикующий) педагог (!) разговаривает матом более непринужденно, чем босяк, и ничуть этим не смущается?
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26k
Лис 3 минуты назад
Пора соответствующую статью в УК возвращать.
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247
Вася Васильев Полчаса назад
Уволить мало.
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
А что, из этого чучела будет нормальный учитель? Кривляется как *****б и выкладывает все это в сеть...
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627
Евгений 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Григорий 48 минут назад
Заполонили планету (с)
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218
Иванов 52 минуты назад
Теперь в Москву переедет скрыться от нападков, а Рязянцы будут писать что в Москве одни п*доры
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218
Иванов lekha-fil 37 минут назад
Тупость стереотипа. Если из Москвы все п*доры вернутся домой, то их тут и не останется вовсе.
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6k
klop Час назад
В общем весь пост "одна бабка сказала".
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540
Nevad Black 2 часа назад
[мат]. Они идут.
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
ну тут однозначно . выселить в гейропу .
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6k
Дмитрий 2 часа назад
В Рязани гомосеки!)))) Всё что угодно можно подумать про Рязань, но гомосеки....Хотя всё таки есть небольшое уточнение "под Рязанью".
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