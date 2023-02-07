Какие органы и способности у нас всё еще есть, но они нам не нужны

Начать стоит с теории.

Атавизм - это некие внешние свойства и признаки, которые в ходе эволюции просто потеряли своё значение. И только у некоторых, из-за какой-то странной комбинации генов, обнаруживаются такие свойства. И если это какое-нибудь шевеление ушами, то ладно. А вот заметный элемент внешности может неплохо так попортить жизни.

Рудимент - функция или орган, которая своё значение в ходе эволюции утратила, но заложилась ещё внутриутробно и остаётся у большинства людей. Смысла от неё в организме никакого, а ещё и проблемы начинаются.

Вот несколько известных и заметных рудиментов или атавизмов.