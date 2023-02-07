Какие органы и способности у нас всё еще есть, но они нам не нужны

Мы все эволюционировали от простейших одноклеточных существ, постепенно становясь всё более и более сложными организмами. Но у некоторых людей можно встретить какие-то остатки из прошлой жизни, которые в современном мире абсолютно не нужны.
Рудиментарные органы, внешность или же какие-то физиологические способности - это доказательства наших родственных связей с животными. Но так ли безопасны такие вот сюрпризы от предков и что с ними можно делать?
Начать стоит с теории.
Атавизм - это некие внешние свойства и признаки, которые в ходе эволюции просто потеряли своё значение. И только у некоторых, из-за какой-то странной комбинации генов, обнаруживаются такие свойства. И если это какое-нибудь шевеление ушами, то ладно. А вот заметный элемент внешности может неплохо так попортить жизни.
Рудимент - функция или орган, которая своё значение в ходе эволюции утратила, но заложилась ещё внутриутробно и остаётся у большинства людей. Смысла от неё в организме никакого, а ещё и проблемы начинаются.
Вот несколько известных и заметных рудиментов или атавизмов.
Самый заметный и самый внушительный - лицо или тело (а иногда и там, и там) покрыты густым волосяным покровом, который больше напоминает шерсть животного. Это самый часто встречающийся атавизм - на спине и на лице, в том числе на лбу и вокруг глаз.
Интересно, что чаще это происходит с мужчинами чем с женщинами. На животе и груди, вместо двух положенных, можно найти два, три, а то и больше сосков. Иногда они выглядят абсолютно одинаково, а иногда самым странным образом.
А мужские соски - это тоже рудимент, в отличие от женских. Сегодня они им совершенно не нужны.
Обычно он скромного размера и состоит из позвонков и мягких тканей. Длиной может быть 10-12 см. Функциональной нагрузки никакой, а вот в роддоме для родителей это может быть малоприятный сюрприз. Очень часто проблему решают радикально и сразу - удаляют хвостик, который в будущем может доставлять ребёнку неудобства.
Самый яркий пример рудимента. В современной жизни он не только не приносит хоть какой-то пользы, но и может доставить массу неудобств, а то и угрозы жизни и здоровья. Врачи до сих пор не понимают, почему он есть. По мнению ряда учёных, в прошлом, он мог помогать в переваривании грубой пищи, вроде кореньев и полусырого мяса.
А сегодня он приносит лишь проблемы.
Эти остатки хвоста раньше нужны были, чтобы поддерживать равновесие. Но сегодня копчик по сути не нужен телу, ведь хвоста у нас нет.
Приподнимание волосков на теле - это тоже рудимент. У животных он помогает распушить шерсть, чтобы или сохранить тепло, или, в случае, жары, наоборот отводить его.
Давным давно они помогали размельчать грубую еду для простоты её усвоения. Но со временем люди стали есть мягкую и обработанную пищу и нужда в зубах мудрости отпала. Сегодня они доставляют неудобства, а ещё их очень больно и дорого удалять.
Источник:
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Это не хвост, а спинномозговая грыжа.
Удалять нельзя, потому что через нее проходят нервы из позвоночника - ребенка парализует ниже пояса.