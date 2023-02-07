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Какие органы и способности у нас всё еще есть, но они нам не нужны

Какие органы и способности у нас всё еще есть, но они нам не нужны

Автор:
07 февраля 2023 21:19
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   атавизм   биология   интересное   история   наука   ученые   эволюция   
2825
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Мы все эволюционировали от простейших одноклеточных существ, постепенно становясь всё более и более сложными организмами. Но у некоторых людей можно встретить какие-то остатки из прошлой жизни, которые в современном мире абсолютно не нужны.

Рудиментарные органы, внешность или же какие-то физиологические способности - это доказательства наших родственных связей с животными. Но так ли безопасны такие вот сюрпризы от предков и что с ними можно делать?

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Начать стоит с теории.

Атавизм - это некие внешние свойства и признаки, которые в ходе эволюции просто потеряли своё значение. И только у некоторых, из-за какой-то странной комбинации генов, обнаруживаются такие свойства. И если это какое-нибудь шевеление ушами, то ладно. А вот заметный элемент внешности может неплохо так попортить жизни.

Рудимент - функция или орган, которая своё значение в ходе эволюции утратила, но заложилась ещё внутриутробно и остаётся у большинства людей. Смысла от неё в организме никакого, а ещё и проблемы начинаются.

Вот несколько известных и заметных рудиментов или атавизмов.

Самый заметный и самый внушительный - лицо или тело (а иногда и там, и там) покрыты густым волосяным покровом, который больше напоминает шерсть животного. Это самый часто встречающийся атавизм - на спине и на лице, в том числе на лбу и вокруг глаз.


Интересно, что чаще это происходит с мужчинами чем с женщинами. На животе и груди, вместо двух положенных, можно найти два, три, а то и больше сосков. Иногда они выглядят абсолютно одинаково, а иногда самым странным образом.

А мужские соски - это тоже рудимент, в отличие от женских. Сегодня они им совершенно не нужны.

Обычно он скромного размера и состоит из позвонков и мягких тканей. Длиной может быть 10-12 см. Функциональной нагрузки никакой, а вот в роддоме для родителей это может быть малоприятный сюрприз. Очень часто проблему решают радикально и сразу - удаляют хвостик, который в будущем может доставлять ребёнку неудобства.

Самый яркий пример рудимента. В современной жизни он не только не приносит хоть какой-то пользы, но и может доставить массу неудобств, а то и угрозы жизни и здоровья. Врачи до сих пор не понимают, почему он есть. По мнению ряда учёных, в прошлом, он мог помогать в переваривании грубой пищи, вроде кореньев и полусырого мяса.

А сегодня он приносит лишь проблемы.

Эти остатки хвоста раньше нужны были, чтобы поддерживать равновесие. Но сегодня копчик по сути не нужен телу, ведь хвоста у нас нет.

Приподнимание волосков на теле - это тоже рудимент. У животных он помогает распушить шерсть, чтобы или сохранить тепло, или, в случае, жары, наоборот отводить его.

Давным давно они помогали размельчать грубую еду для простоты её усвоения. Но со временем люди стали есть мягкую и обработанную пищу и нужда в зубах мудрости отпала. Сегодня они доставляют неудобства, а ещё их очень больно и дорого удалять.

Источник:

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Метки: Прошлое   атавизм   биология   интересное   история   наука   ученые   эволюция   
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13  комментариев
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
аппендикс можно вычеркнуть из списка , по новым данным он является "фермой" для бактерий которые живут в кишечнике и участвуют в переваривании пищи , то есть организм из аппендикса пополняет запасы микробиота.
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9k
Garpia121 21 минуту назад
Источники информации автора слегка устарели. Аппендикс и копчиковые кости необходимы организму.
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3k
Leonid Полчаса назад
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5k
Fishki_surfer 40 минут назад
>> Хвост

Это не хвост, а спинномозговая грыжа.
Удалять нельзя, потому что через нее проходят нервы из позвоночника - ребенка парализует ниже пояса.
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17k
Александр Сучков 50 минут назад
Ну та же Пяточная шпора, или остеофит тоже не изучена до конца. У меня на работе у парня сейчас есть, процедуры по избавлению те еще (болезненны), и не операбельно.
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10k
Shtoppi Час назад
у некоторых "мужчин" есть "яйца", но похоже только для красоты
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