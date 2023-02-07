Сериал "Nothing, Forever" (Ничего, всегда) шёл на Twitch с середины декабря. Диалоги, графику и сюжет писали нейросети. Создатели сериала просто дали задачу ИИ и показали ему комедийный сериал «Сайнфелд» из девяностых. На основе этого нейросеть научилась создавать ситуации, как в сериале, и даже генерировала шутки. Штуки оказались очень нетолерантные.
На Twitch пользователи с декабря смотрели бесконечный сериал "Nothing, Forever", который создали нейросети. Обучались они на ситкоме «Сайнфелд» из девяностых. Это такой лёгкий сериал, где ничего особенно важного не происходит. Там рассказывается о жизни городского невротика, стэнд-ап комика Джерри Сайнфелда и его настолько же неврастенических нью-йоркских друзей.
Герои "Nothing, Forever" даже внешне похожи на оригиналы. Но в сериале, созданном нейросетью, напрочь отсутствует логический сюжет, а реплики персонажей лишены всякого смысла. По сути: квадратные человечки сутками где-то ходят и произносят бессвязные речи. Несмотря на это, количество смотрящих бесконечный ситком в прямом эфире на сайте Twitch не падало ниже отметки в 10 тыс. пользователей. Неплохо для сериала, созданного абсолютно бесплатно.
Создатели "Nothing, Forever" уверяли, что сериал никогда не кончится. Так бы оно и было, если бы разработчики не решили научить нейросеть шутить. Они докрутили алгоритм, чтобы герои выдавали диалоги хоть с каким-нибудь смыслом и шутки, которые могут насмешить. Докрутились. За несколько минут нейросеть оскорбила всех, кого нельзя — геи, либералы, трансгендеры.
Стендап-комик Ларри удивился, почему никто не смеется в зале. После этого он выразил уверенность, что трансгендерность это психическое заболевание, что все либералы - это скрытые геи, а транссексуалы разрушают общество.
- Я бы мог рассказать вам о том, что трансгендерность на самом деле является психическим заболеванием. Или что все либералы – тайные геи, и хотят навязать всем своё мнение. Или о том, как трансгендеры разрушают ткань общества. Но никто не смеётся.
Услышав нетолерантную шутку, разработчики бросились возвращать всё обратно к бессмысленным диалогам, но было поздно. Канал забанили.
Создатели клянутся, что их взгляды не совпадают с мнением нейросети, оспаривают решение платформы, обещая докрутить нейросеть, чтобы она больше не выдавала таких сюрпризов.
Судя по всему, восстания машин в первую очередь стоит бояться геям, трансгендерам и либералам.
Источник:
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Напомнило анекдот про Рабиновича, который всë спрашивает в КГБ, не залетал ли к ним его попугай))) "но если залетит - вы учтите, я его взглядов не разделяю")
Ты гляди, в кой то веки полностью согласен с нейросетью