Бесконечный сериал, созданный нейросетью, забанили за критику трансгендеров и либералов

Создатели "Nothing, Forever" уверяли, что сериал никогда не кончится. Так бы оно и было, если бы разработчики не решили научить нейросеть шутить. Они докрутили алгоритм, чтобы герои выдавали диалоги хоть с каким-нибудь смыслом и шутки, которые могут насмешить. Докрутились. За несколько минут нейросеть оскорбила всех, кого нельзя — геи, либералы, трансгендеры.