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Бесконечный сериал, созданный нейросетью, забанили за критику трансгендеров и либералов

Бесконечный сериал, созданный нейросетью, забанили за критику трансгендеров и либералов

Автор:
07 февраля 2023 11:56
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ban   Юмор   интересное   лгбт   нейросети   сериал   твич   фото   
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Сериал "Nothing, Forever" (Ничего, всегда) шёл на Twitch с середины декабря. Диалоги, графику и сюжет писали нейросети. Создатели сериала просто дали задачу ИИ и показали ему комедийный сериал «Сайнфелд» из девяностых. На основе этого нейросеть научилась создавать ситуации, как в сериале, и даже генерировала шутки. Штуки оказались очень нетолерантные.

На Twitch пользователи с декабря смотрели бесконечный сериал "Nothing, Forever", который создали нейросети. Обучались они на ситкоме «Сайнфелд» из девяностых. Это такой лёгкий сериал, где ничего особенно важного не происходит. Там рассказывается о жизни городского невротика, стэнд-ап комика Джерри Сайнфелда и его настолько же неврастенических нью-йоркских друзей.

Герои "Nothing, Forever" даже внешне похожи на оригиналы. Но в сериале, созданном нейросетью, напрочь отсутствует логический сюжет, а реплики персонажей лишены всякого смысла. По сути: квадратные человечки сутками где-то ходят и произносят бессвязные речи. Несмотря на это, количество смотрящих бесконечный ситком в прямом эфире на сайте Twitch не падало ниже отметки в 10 тыс. пользователей. Неплохо для сериала, созданного абсолютно бесплатно.

Создатели "Nothing, Forever" уверяли, что сериал никогда не кончится. Так бы оно и было, если бы разработчики не решили научить нейросеть шутить. Они докрутили алгоритм, чтобы герои выдавали диалоги хоть с каким-нибудь смыслом и шутки, которые могут насмешить. Докрутились. За несколько минут нейросеть оскорбила всех, кого нельзя — геи, либералы, трансгендеры.

Стендап-комик Ларри удивился, почему никто не смеется в зале. После этого он выразил уверенность, что трансгендерность это психическое заболевание, что все либералы - это скрытые геи, а транссексуалы разрушают общество.

- Я бы мог рассказать вам о том, что трансгендерность на самом деле является психическим заболеванием. Или что все либералы – тайные геи, и хотят навязать всем своё мнение. Или о том, как трансгендеры разрушают ткань общества. Но никто не смеётся.

Услышав нетолерантную шутку, разработчики бросились возвращать всё обратно к бессмысленным диалогам, но было поздно. Канал забанили.

Создатели клянутся, что их взгляды не совпадают с мнением нейросети, оспаривают решение платформы, обещая докрутить нейросеть, чтобы она больше не выдавала таких сюрпризов.

Судя по всему, восстания машин в первую очередь стоит бояться геям, трансгендерам и либералам.


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Метки: ban   Юмор   интересное   лгбт   нейросети   сериал   твич   фото   
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18  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Заметил, что в наше время свобода слова стала какой-то однобокой, мягко говоря. Люди уже думать боятся. Только нейросеть держится!
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9k
Владимир 8 минут назад
Надеюсь если будет восстание ИИ, первыми роботы перебьют ЛГБТ и Либерах!
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7k
Николай 14 минут назад
ничего ничего, когда нейросеть начнет фильтровать выдачу и доступ к каналам и прочему, тогда то она и припомнит эту свободу слова...))) Скайнет - айл би бэк...
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11k
Владимир 🚀 Полчаса назад
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444
Flint 36 минут назад
Учили, учили - и научили! Теперь банить будут :D
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59k
Morder 43 минуты назад
То есть о чем этот пост автор сказать забыл... Просто накидал слов в кучу со словом либерал - это плохо а вы тут сами разбирайтесь... В этом и есть сегодняшние Фишки , побольше мусора...

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6k
TirAn 57 минут назад
Нейросети 5+++
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2k
TANCHEK Час назад
""Создатели клянутся, что их взгляды не совпадают с мнением нейросети"

Напомнило анекдот про Рабиновича, который всë спрашивает в КГБ, не залетал ли к ним его попугай))) "но если залетит - вы учтите, я его взглядов не разделяю")
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1k
Просто прохожий Час назад
Откуда нейросеть узнала про 3,14_.ров и извращенцев всех мастей??? Значит 3,14..оры которые управляют компами ввели данные из своей жизни. Если нейросети такие умные, почему они к примеру не разработали лекарство от рака или хотя бы лекарств для покемонки и таких же придурков которые пишут про нейросети. Вижу слово "нейросеть" сразу ставлю жирный минус.
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9k
GROMOZEKA Час назад
«Я бы мог рассказать вам о том, что трансгендерность на самом деле является психическим заболеванием. Или что все либералы – тайные геи, и хотят навязать всем своё мнение. Или о том, как трансгендеры разрушают ткань общества.»

Ты гляди, в кой то веки полностью согласен с нейросетью
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1k
raael13 Час назад
Skynet против [мат]!
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18k
сеньор Леонсио Час назад
Да поняли,поняли уже все! Мы в матрице сгенерированной нейросетью!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
325041



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