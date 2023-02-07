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Эти животные отвратительные родители

Эти животные отвратительные родители

Автор:
07 февраля 2023 15:22
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   дети   жестокость   животные   интересное   родительство   
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Кукушки известны своим "трогательным" отношением к своим птенцам - они их оставляют ещё до рождения. Но есть родители с ещё более странным и неподобающим отношением к своим детям.

У некоторых животных отношение к своим питомцам может быть ужасающим, но это всё обусловлено инстинктом выживания. Пусть даже и в такой своеобразной форме.

Гренландский тюлень

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Маленькие и трогательные детёныши гренландского тюленя проходят через суровые испытания. Если у матери рождается одновременно два щенка, то она бросает одного из них.
Тот, кому повезло, очень быстро набирает вес, благодаря маминой заботе и питательному и жирному молоку. Но мама-тюлень заботится о своём малыше только 12 дней, а потом просто уходит и оставляет его на льду. На восьмой неделе маленькие тюлени сами учатся охотиться и плавать, а до этого просто сидят на месте. Около 30% из них умирают, так и не успев подрасти.

Есть исследования, что у этого вида муравьёв самый быстрый укус в животном мире. Муравьи убивают своих жертв ядом, потом приносят их в колонию, чтобы личинки могли поесть. В теле жертвы самки откладывают яйца. Но ужас в том, что взрослые муравьи не могут питаться другими насекомыми, потому что им сложно жевать. Вот тут-то им и пригождаются их собственные дети.

Родители протыкают оболочку личинок своими жалами и высасывают из них жидкость, которая циркулирует по сосудам. Личинки, конечно, могут после этого выжить (правда не все), но им происходящее не нравится - они стараются убраться от взрослых подальше. Метод питания называют называют "неразрушающим каннибализмом".


Жук-могильщик

Этот жук вызывает неприятные чувства с самого начала - ведь он питается падалью. Он находит умерших птиц или мышей, забираются под их трупы и закапывают их. В телах параллельно откладывают яйца. Личинки есть сами не могут и родители переварив пищу - отдают им.

Если еду не попросить вовремя, то можно просто умереть - так остаются самые сильные личинки. Но зоологи выяснились, что с самыми скандальными детишками, которые постоянно требуют еды, жуки поступают радикально - съедают их.


Хомяк

Мало у кого дома не жил хотя бы разок маленький и милый хомячок. Но вот как родители они не очень. Мамаши частенько, едва родив, начинают есть своих детей.

Считается, что они это делают, если слишком юны и просто не чувствуют материнского инстинкта. Но есть ещё версия, что таким образом они просто избавляются от более слабого потомства.

И третий вариант: самки хомяка после родов часто очень уставшие и истощённые. Им нужны питательные вещества, а вот за многочисленным потомством ухаживать им совсем не хочется.


Орел-яйцеед

Орлы эти любят разоворошить чужие гнёзда и полакомиться чужими яйцами. И даже свежевылупившимися птенцами, причём не только чужими.
Самка орла откладывает два яйца, из которых вылупляется два птенца, которые довольно скоро начинают драться между собой. Мать совершенно не вмешивается в их дела и дожидается, пока один не убивает второго, а потом обедает им вместе с мамой.


Тасманийский дьявол

Это один из самых крупных сумчатых хищников, который наводит ужас своими большими зубами, а ещё пронзительными воплями и рычанием, которым он предаётся долгими ночами. Тасманийские дьяволы довольно злобные и агрессивные.
Через три недели беременности у самки рождается несколько десятков детёнышей (учёные, кстати, выяснили, что отцы у одного приплода могут быть разные). И выживает в итоге не больше четырёх детёнышей, потому что у матери всего четыре соска. Те детёныши, которым не достаётся молока, просто медленно умирают, а иногда их пожирает собственная мать.

Большая панда

Существуют редкие случаи когда панда рожает двоих детёнышей и если это происходит в неволе, то мама просто бросает одного из детей умирать. Но в зоопарках о малышах пандах заботятся люди.

Учёные объясняют, что животные поступают так жестоко для выживания, ведь панды рождаются голыми и слепыми и мама должна 24/7 быть с ним и согревать теплом своего большого мохнатого тела. Такого маленького и хрупкого детёныша непросто, иногда мама даже может случайно раздавить собственного ребёнка.


Буроголовый коровий трупиал

Птичка эта очень красивая и обитает в Северной Америке. Она копирует кукушку, подкидывая яйца в чужие гнёзда. Но трупиалы ведут себя ещё ужаснее. Исследователи отмечали, что были случаи, когда "приёмные" родители понимали, что яйца в гнезде не их и уничтожали их. Трупиалы приходили от этого в негодование. Есть случай, как трупиал разрушил гнездо лимонного певуна, который отказался выкармливать чужих птенцов.

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Метки: Жизнь   дети   жестокость   животные   интересное   родительство   
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Станислав 52 минуты назад
Детеныш панды как отродие из фильма "Чужой 6 Жив Возвращается"
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