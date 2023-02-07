Эти животные отвратительные родители

Есть исследования, что у этого вида муравьёв самый быстрый укус в животном мире. Муравьи убивают своих жертв ядом, потом приносят их в колонию, чтобы личинки могли поесть. В теле жертвы самки откладывают яйца. Но ужас в том, что взрослые муравьи не могут питаться другими насекомыми, потому что им сложно жевать. Вот тут-то им и пригождаются их собственные дети.

Родители протыкают оболочку личинок своими жалами и высасывают из них жидкость, которая циркулирует по сосудам. Личинки, конечно, могут после этого выжить (правда не все), но им происходящее не нравится - они стараются убраться от взрослых подальше. Метод питания называют называют "неразрушающим каннибализмом".





Жук-могильщик