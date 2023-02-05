Россиянка получила титул «Мисс Вселенная-2022»

Наши девушки постоянно занимали места в первой десятке, но до победы не дотягивали. То ли судей что-то не устраивало, то ли кто-то как следует проталкивал своих конкурсанток - неизвестно.

Но сейчас всё изменилось. «Мисс Вселенная 2022» стала россиянка Елена Максимова.

В конкурсе участвовало 120 женщин из разных стран и Елена уверенно заняла первое место: