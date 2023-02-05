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Россиянка получила титул «Мисс Вселенная-2022»

Россиянка получила титул «Мисс Вселенная-2022»

Автор:
05 февраля 2023 18:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Удмуртия   елена максимова   конкурс   мисс вселенная   победительница   село   титул   
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А родилась она в селе в Удмуртии.

«Мисс Вселенная» - конкурс с многолетней историей. Причём довольно специфический, иногда там участвовали и даже выигрывали своеобразные девушки.

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Наши девушки постоянно занимали места в первой десятке, но до победы не дотягивали. То ли судей что-то не устраивало, то ли кто-то как следует проталкивал своих конкурсанток - неизвестно.

Но сейчас всё изменилось. «Мисс Вселенная 2022» стала россиянка Елена Максимова.

В конкурсе участвовало 120 женщин из разных стран и Елена уверенно заняла первое место:

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая – рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу».

А родом она из села Гыя Удмуртской Республики. Позже перебралась в Ижевск и возглавила сеть языковых центров. Кроме того, Елена воспитывает двоих детей.

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Метки: Удмуртия   елена максимова   конкурс   мисс вселенная   победительница   село   титул   
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6  комментариев
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friday2009 47 минут назад
Ну не мисс, а миссис, т.е. замужние дамы
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portroy 50 секунд назад
Мисс Вселенная: Земля - 71, Марс -0. Марс соберись!
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20k
What??? 13 минут назад
Конкурс малярно-штукатурных мукл!
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5k
5 копеек Полчаса назад
"...из села Гыя Удмуртской Республики". Я бы добавил титул+: миссис ВсеСеленная
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28k
Ego sum qui sum 36 минут назад
делаем ставки, через сколько дней таблоиды назовут ее агентом Путина
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