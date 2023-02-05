Россиянка получила титул «Мисс Вселенная-2022»

А родилась она в селе в Удмуртии.
«Мисс Вселенная» - конкурс с многолетней историей. Причём довольно специфический, иногда там участвовали и даже выигрывали своеобразные девушки.
Наши девушки постоянно занимали места в первой десятке, но до победы не дотягивали. То ли судей что-то не устраивало, то ли кто-то как следует проталкивал своих конкурсанток - неизвестно.
Но сейчас всё изменилось. «Мисс Вселенная 2022» стала россиянка Елена Максимова.
В конкурсе участвовало 120 женщин из разных стран и Елена уверенно заняла первое место:
«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая – рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу».
А родом она из села Гыя Удмуртской Республики. Позже перебралась в Ижевск и возглавила сеть языковых центров. Кроме того, Елена воспитывает двоих детей.
Источник:
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